Άγιος Δημήτριος: 23χρονος επιτέθηκε με μαχαίρι σε 18χρονο για να τον ληστέψει

Απόπειρα ληστείας σημειώθηκε λίγο μετά τις 5 το απόγευμα στην συμβολή των οδών Μενελάου και Ψηλορείτη στον Άγιο Δημήτριο.

Θύμα ένας 18χρονος ο οποίος την στιγμή που περπατούσε στον δρόμο, δέχτηκε επίθεση από έναν νεαρό που με χρήση βίας και αιχμηρού αντικειμένου αποπειράθηκε να του αφαιρέσει τα χρήματά του και προσωπικά του αντικείμενα.

Κατά την διάρκεια της συμπλοκής ο δράστης τραυμάτισε τον 18χρονο στην πλάτη και το κεφάλι με το μαχαίρι, και στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή. Το θύμα χρειάστηκε να μεταφερθεί με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» όπου υποβλήθηκε σε ράμματα.

Από τις αναζητήσεις των αστυνομικών που ακολούθησαν στην περιοχή εντοπίστηκε και προσήχθη στο Τμήμα Ασφαλείας Αγίου Δημητρίου ως ύποπτος ένας 23χρονος, σύμφωνα με τις περιγραφές του δράστη που έδωσαν στους αστυνομικούς οι αυτόπτες μάρτυρες και αναμένεται η αναγνώρισή του από το θύμα.