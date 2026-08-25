Αιγάλεω: «Γρήγορα, δώσ’ τα μου όλα» — Βίντεο ντοκουμέντο από την ένοπλη ληστεία σε μίνι μάρκετ

Στιγμές τρόμου έζησε 21χρονη υπάλληλος μίνι μάρκετ στο Αιγάλεω, όταν βρέθηκε αντιμέτωπη με ένοπλο ληστή. Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας (24/08), σε κατάστημα επί της οδού Σαλαμίνος.

Ο δράστης, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, εισέβαλε στο κατάστημα και απείλησε την εργαζόμενη με όπλο, απαιτώντας να του παραδώσει τα χρήματα από το ταμείο.

Το βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας καταγράφει καρέ – καρέ τη στιγμή της ληστείας και αποτυπώνει την ένταση που επικρατεί μέσα στο κατάστημα. Ο ληστής απευθύνεται στην υπάλληλο και της ζητά επιτακτικά να ανοίξει την ταμειακή μηχανή.

«Εδώ έχω τα χρήματα», ακούγεται να λέει η εργαζόμενη.

Ο ληστής επιμένει, σε έντονο ύφος: «Άνοιξέ το γρήγορα. Άνοιξέ το. Γρήγορα, γρήγορα, γρήγορα».

Η υπάλληλος ανοίγει την ταμειακή μηχανή και αρχίζει να σηκώνει τα χαρτονομίσματα από το συρτάρι, παραδίδοντάς τα στον δράστη. Αυτός, ωστόσο, δεν φαίνεται να θεωρεί ότι τα χρήματα που του έχουν δοθεί είναι αρκετά. Συνεχίζει να απαιτεί από την εργαζόμενη να του παραδώσει ό,τι άλλο υπάρχει.

«Γρήγορα! Όλα, όλα και τα άλλα που έχεις κρυμμένα», της λέει.

Η εργαζόμενη προσπαθεί να τον διαβεβαιώσει ότι δεν έχει άλλα χρήματα.

«Δεν έχω κάτι άλλο», απαντά.

Ο δράστης επιμένει: «Πού είναι όλα τα άλλα;»

Η υπάλληλος επαναλαμβάνει: «Δεν έχω κάτι άλλο, σου λέω. Την αλήθεια σου λέω».

Η σκηνή αποτυπώνει τον φόβο της εργαζόμενης και την πίεση που ασκεί ο ένοπλος ληστής, ο οποίος συνεχίζει να ζητά χρήματα ακόμη και αφού του έχουν παραδοθεί τα χαρτονομίσματα από το ταμείο.

Οι δράστες αφαίρεσαν χρηματικό ποσό από το κατάστημα, με δημοσιεύματα να κάνουν λόγο για περίπου 400 ευρώ. Στη συνέχεια, έφυγαν από το μίνι μάρκετ και τράπηκαν σε φυγή.

Οι αστυνομικές Αρχές εξετάζουν το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας του καταστήματος, αλλά και από την ευρύτερη περιοχή, αναζητώντας στοιχεία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση των δραστών και να αποκαλύψουν τη διαδρομή που ακολούθησαν μετά τη ληστεία.

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