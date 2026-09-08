Άγρια καταδίωξη τα ξημερώματα στην Πάτρα- Συνελήφθη για ληστεία πρόσφατα αποφυλακισθείς

Snapshot Δύο επιθέσεις με χρήση βίας σημειώθηκαν νωρίς το πρωί στην Πάτρα, με κλοπή τσάντας και νέο περιστατικό σε μίνι μάρκετ.

Η αστυνομία ξεκίνησε καταδίωξη μιάμισης ώρας και συνέλαβε έναν από τους δράστες κοντά στον νέο Σταθμό Υπεραστικών Λεωφορείων του ΚΤΕΛ Αχαΐας.

Ο συλληφθείς, πρόσφατα αποφυλακισμένος και με προηγούμενη καταδίκη για εγκληματική οργάνωση, ομολόγησε και υπέδειξε το σημείο όπου έκρυψε τα κλεμμένα χρήματα.

Ο κατηγορούμενος παραπέμπεται στις εισαγγελικές αρχές, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό του συνεργού του. Snapshot powered by AI

Στο στόχαστρο της Αστυνομίας βρέθηκε διπλό νυχτερινό χτύπημα στην Πάτρα τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης 8 Σεπτεμβρίου 2026, το οποίο οδήγησε σε καταδίωξη μιάμισης ώρας και στη σύλληψη ενός εκ των δραστών.

Όπως αναφέρει το patrisnews.com, η κινητοποίηση των αρχών ξεκίνησε έπειτα από δύο αλλεπάλληλα περιστατικά. Αρχικά, στη συμβολή των οδών Αθηνών και Λευκωσίας, δύο άνδρες επιτέθηκαν με χρήση βίας σε γυναίκα, την έριξαν στο έδαφος και της απέσπασαν την τσάντα, η οποία περιείχε 700 ευρώ και προσωπικά αντικείμενα. Λίγα λεπτά αργότερα, στις 02:45 π.μ., σημειώθηκε νέο περιστατικό σε μίνι μάρκετ στην περιοχή της Αγίας Σοφίας.

Αμέσως μετά την ειδοποίηση του κέντρου της Άμεσης Δράσης, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις εξαπέλυσαν ανθρωποκυνηγητό. Ύστερα από καταδίωξη μιάμισης ώρας, οι αστυνομικοί κατάφεραν να ακινητοποιήσουν και να συλλάβουν τον έναν δράστη κοντά στον νέο Σταθμό Υπεραστικών Λεωφορείων του ΚΤΕΛ Αχαΐας.

Ο συλληφθείς, ο οποίος είχε καταδικαστεί στο παρελθόν για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και είχε αποφυλακιστεί πρόσφατα, ομολόγησε την πράξη του και υπέδειξε στους αστυνομικούς το σημείο όπου είχε κρύψει τα αφαιρεθέντα χρήματα. Ο κατηγορούμενος οδηγείται στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό του συνεργού του βρίσκονται σε εξέλιξη.

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