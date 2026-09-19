Άγιος Παντελεήμονας: Συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί που επιτέθηκαν σε ηλικιωμένο για να τον ληστέψουν

Από αστυνομικούς περιπολικού της Άμεσης Δράσης και της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. συνελήφθησαν, πρωινές ώρες της 17-9-2026 στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, 2 νεαροί αλλοδαποί, 19χρονος και 23χρονη, που διέπραξαν ληστεία σε βάρος 74χρονου ημεδαπού στον Άγιο Παντελεήμονα.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α. για ληστεία κατά συναυτουργία.

Ειδικότερα, οι 2 αλλοδαποί, πρωινές ώρες της 17-9-2026 στον Άγιο Παντελεήμονα, προσέγγισαν 74χρονο πεζό, και με χρήση βίας του αφαίρεσαν χρυσή αλυσίδα λαιμού.

Άμεσα ενημερώθηκε το Κέντρο της Άμεσης Δράσης και αστυνομικοί περιπολικού της Άμεσης Δράσης, αρχικά συνέλαβαν την 23χρονη και στη συνέχεια, μετά από συνεχείς αναζητήσεις στην περιοχή, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. εντόπισαν τον 19χρονο και τους οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα όπου ταυτοποιήθηκαν ως δράστες της ληστείας.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.