Ηγουμενίτσα: Σκηνοθέτησε ληστεία - Ομολόγησε ότι τη σκότωσε για χρήματα - Βρέθηκε το μαχαίρι

Snapshot Ο 27χρονος δολοφόνησε τη 25χρονη στην Ηγουμενίτσα λόγω οικονομικών διαφορών που είχαν ως ζευγάρι.

Ο δράστης σκηνοθέτησε ληστεία προκαλώντας μόνος του αμυχές στο σώμα του για να κρύψει το έγκλημά του.

Βρέθηκε και κατασχέθηκε το μαχαίρι με το οποίο τη σκότωσε καρφώνοντάς της στην καρωτίδα.

Ο δράστης κρύφτηκε σε θάμνους και κάλεσε τις αρχές, προσποιούμενος το θύμα της ληστείας.

Οι αστυνομικοί κατάλαβαν γρήγορα την απάτη και απέσπασαν την ομολογία του μετά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο. Snapshot powered by AI

Κρυμμένος σε θάμνους εντοπίστηκε ο 27χρονος καθ' ομολογίαν δολοφόνος της 25χρονης γυναίκας, που εντοπίστηκε νεκρή στον ποδηλατόδρομο της Ηγουμενίτσας το βράδυ της Κυριακής (20/9).

Κάλεσε πολίτης τις Αρχές και μετά ο δολοφόνος

Στο κέντρο της Άμεσης Δράσης έφτασε κλήση από διερχόμενο πολίτη, ο οποίος εντόπισε τη νεαρή γυναίκα να κείτεται στο έδαφος, ενώ λίγη ώρα αργότερα κάλεσε και ο ίδιος ο δολοφόνος, ο οποίος είπε έγινε απόπειρα ληστείας κατά τη διάρκεια της οποίας συνέβη το μοιραίο.

Σκηνοθέτησε ληστεία, έκανε μόνος του τις αμυχές

Κατόπιν, ο δολοφόνος, πήγε και κρύφτηκε πίσω από θάμνους περιμένοντας τους αστυνομικούς να φτάσουν στο σημείο, έχοντας προηγουμένως προκαλέσει αμυχές στο σώμα του, προκειμένου να σκηνοθετήσει την υποτιθέμενη ληστεία για να κρύψει το ειδεχθές έγκλημά του.

Όταν έφτασαν στο σημείο οι αστυνομικοί, ο 27χρονος έδωσε άλλη μία παράσταση, λέγοντας στους αστυνομικούς ότι τους επιτέθηκαν για να τους ληστέψουν με αποτέλεσμα να τρέξει να κρυφτεί για να γλιτώσει από το μένος των ληστών, εν αντιθέσει με την κοπέλα, που δεν τα κατάφερε.

Ο καθ' ομολογίαν δράστης, διακομίσθηκε στο νοσοκομείο και οι έμπειροι αστυνομικοί είχαν καταλάβει εξ αρχής ότι προσποιούνταν το θύμα της ληστείας. Τον πίεσαν και λίγο αργότερα απέσπασαν την ομολογία του.

«Είχαμε χρηματικές διαφορές»

Ο 27χρονος ισχυρίστηκε ότι για δύο χρόνια ήταν ζευγάρι με την κοπέλα, με την οποία φέρεται να είχε οικονομικές διαφορές και γι αυτό τσακώθηκαν και την σκότωσε, καρφώνοντάς της το μαχαίρι στην καρωτίδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κοπέλα εργαζόταν στην Ηγουμενίτσα, ενώ ο δράστης είχε έρθει από την Αθήνα για να τη σκοτώσει.

Εντοπίστηκε το μαχαίρι της δολοφονίας

Οι αστυνομικοί που σάρωσαν τον χώρο όπου εντοπίστηκε νεκρή η νεαρή γυναίκα, αλλά και το σημείο που κρυβόταν ο δολοφόνος της, βρήκαν το μαχαίρι με το οποίο ο 27χρονος της αφαίρεσε με ειδεχθή τρόπο τη ζωή, χτυπώντας την στην καρωτίδα.

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