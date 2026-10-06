Βόλος: Έσπασαν με τσιμεντόλιθο τζαμαρία πρακτορείου τυχερών παιχνιδιών για να ληστέψουν μόλις 150€

Snapshot Δύο δράστες έσπασαν με τσιμεντόλιθο την τζαμαρία πρακτορείου τυχερών παιχνιδιών στη Νέα Ιωνία Βόλου τα ξημερώματα της Τρίτης.

Αφαίρεσαν το ποσό των 150 ευρώ και διέφυγαν πριν φτάσει η αστυνομία.

Οι διαρρήκτες φορούσαν γάντια, κράνη και μάσκες μιας χρήσης για να μην αναγνωρίζονται.

Η αστυνομία εξετάζει υλικό από κάμερες ασφαλείας για να εντοπίσει τους δράστες και να καταγράψει τις κινήσεις τους.

Ο θόρυβος από το σπάσιμο της τζαμαρίας προκάλεσε αναστάτωση στη γειτονιά σε ώρα απόλυτης ησυχίας. Snapshot powered by AI

Με τσιμεντόλιθο έσπασαν δύο άτομα την τζαμαρία ενός πρακτορείου τυχερών παιχνιδιών, προκειμένου να το ληστέψουν, τα ξημερώματα της Τρίτης στη Νέα Ιωνία Βόλου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thenewspaper, η διάρρηξη σημειώθηκε περίπου στις 04:45, με τους δράστες να ενεργούν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Αφού έσπασαν τη τζαμαρία, μπήκαν μέσα στο χώρο του ταμείου και πήραν το ποσό των 150 ευρώ. Στη συνέχεια εξαφανίστηκαν με την αστυνομία να έχει ξεκινήσει έρευνες για τον εντοπισμό τους.

Σημειώνεται ότι οι διαρρήκτες φορούσαν γάντια, κράνη και μάσκες μίας χρήσης, προκειμένου να μην αναγνωρίζονται από κάμερες ασφαλείας ή τυχόν περαστικούς.

Ο δυνατός θόρυβος από το σπάσιμο της τζαμαρίας ήταν αρκετός για να προκαλέσει αναστάτωση στη γειτονιά, καθώς το περιστατικό συνέβη σε ώρα κατά την οποία επικρατούσε απόλυτη ησυχία.

Ιδιαίτερη σημασία για την έρευνα της υπόθεσης αναμένεται να έχει τυχόν υλικό από κάμερες ασφαλείας, τόσο του ίδιου του πρακτορείου όσο και γειτονικών επιχειρήσεων ή κατοικιών.

Από την εξέταση του οπτικού υλικού ενδέχεται να προκύψουν στοιχεία για τον αριθμό των δραστών, τις κινήσεις τους πριν και μετά τη διάρρηξη, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο διέφυγαν από την περιοχή.

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