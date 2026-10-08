«Της τραβάει δύο μπουνιές στην κοιλιά» λέει στο Newsbomb η μητέρα εγκύου θύματος 17χρονου Ρομά

Snapshot Μια έγκυος γυναίκα στη Νίκαια δέχθηκε άγρια επίθεση και ληστεία, με χτυπήματα στην κοιλιά που προκάλεσαν ανησυχία για την εγκυμοσύνη της.

Οι γιατροί παρακολουθούν στενά την κατάσταση της εγκύου λόγω κινδύνου αποκόλλησης πλακούντα, με την εξέλιξη να κρίνεται κρίσιμη τις επόμενες ημέρες.

Ο δράστης προσέγγισε την έγκυο ζητώντας τσιγάρο, την προειδοποίησε για ληστείες και στη συνέχεια τη χτύπησε βίαια όταν αυτή προσπάθησε να απομακρυνθεί.

Η γυναίκα επικοινώνησε με τον σύντροφό της πριν χάσει τις αισθήσεις της και υποστεί κρίση πανικού.

Οι αστυνομικές αρχές ερευνούν τις συνθήκες της επίθεσης και της ληστείας. Snapshot powered by AI

Αγωνία για την πορεία της εγκυμοσύνης της βιώνει μια γυναίκα που, σύμφωνα με την οικογένειά της, έπεσε θύμα άγριας επίθεσης και ληστείας από 17χρονο Ρομά στη Νίκαια.

Η νεαρή έγκυος φέρεται να δέχθηκε επανειλημμένα χτυπήματα και κλωτσιές στην κοιλιά, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί για ιατρική φροντίδα.

Μιλώντας στο Newsbomb, η μητέρα της περιγράφει τις δραματικές στιγμές που ακολούθησαν την επίθεση, ενώ αποκαλύπτει ότι οι γιατροί παρακολουθούν στενά την κατάσταση της εγκύου, καθώς υπάρχει ανησυχία για πιθανή αποκόλληση του πλακούντα.

«Μας είπε ο γυναικολόγος ότι υπάρχει κίνδυνος για το παιδί. Υπάρχει 40% πιθανότητα να υπάρχει αποκόλληση πλακούντα. Δεν μπορούμε να το προσδιορίσουμε ακόμα. Πρέπει να περάσουν τα επόμενα 24ωρα και να κλείσει μία εβδομάδα για να δούμε αν έχει αποκολληθεί ο πλακούντας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Της είπε "Πρόσεχε, γίνονται ληστείες εδώ" και μετά της επιτέθηκε»

Σύμφωνα με την περιγραφή της μητέρας, ο δράστης, ο οποίος συνελήφθη, πλησίασε αρχικά την έγκυο ζητώντας της ένα τσιγάρο. Στη συνέχεια φέρεται να έπιασε κουβέντα μαζί της, ενώ, όπως υποστηρίζει η ίδια, της είπε: «Πρόσεχε, γίνονται ληστείες εδώ».

Η γυναίκα, σύμφωνα με την οικογένειά της, επιχείρησε να αποχωρήσει, όμως τότε ο δράστης φέρεται να της επιτέθηκε.

«Ξαφνικά γυρίζει την ώρα που πήγε να φύγει και της τραβάει δύο μπουνιές μέσα στην κοιλιά και δύο κλωτσιές. Την πέταξε κάτω και την κλώτσησε κιόλας», περιγράφει η μητέρα της.

Τα χτυπήματα στην κοιλιά προκαλούν ιδιαίτερη ανησυχία στους γιατρούς, καθώς το κρίσιμο ζήτημα είναι η εξέλιξη της εγκυμοσύνης τις επόμενες ημέρες.

«Του είπε "τρέχα, έπεσα θύμα ληστείας"»

Αμέσως μετά την επίθεση, η γυναίκα κατάφερε να επικοινωνήσει με τον σύντροφό της, ενώ είχε ακόμη τις αισθήσεις της.

«Πήρε το ΕΚΑΒ ο σύντροφός της γιατί είχε τις αισθήσεις της μέχρι τότε και του λέει: "Τρέχα, έπεσα θύμα ληστείας"», ανέφερε η μητέρα της.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με την ίδια, η κατάσταση της γυναίκας επιδεινώθηκε, καθώς έχασε τις αισθήσεις της και υπέστη κρίση πανικού.

Η οικογένεια βρίσκεται πλέον σε αναμονή, με τις επόμενες ημέρες να θεωρούνται ιδιαίτερα κρίσιμες για την πορεία της εγκυμοσύνης. Οι γιατροί παρακολουθούν την κατάσταση της γυναίκας και του εμβρύου, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν έχει προκληθεί αποκόλληση του πλακούντα.

Διαβάστε επίσης