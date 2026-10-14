Αδίστακτοι ληστές στα Βόρεια Προάστια: Γκρέμισαν με βαριοπούλα τοίχο 89χρονης και έκλεψαν 600.000€

Δεν σταματούν οι απατεώνες να ληστεύουν ηλικιωμένους

Δημήτρης Δρίζος

Αδίστακτοι ληστές στα Βόρεια Προάστια: Γκρέμισαν με βαριοπούλα τοίχο 89χρονης και έκλεψαν 600.000€
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
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  • Απατεώνες απέσπασαν πάνω από 600.000 ευρώ σε λίρες, κοσμήματα και μετρητά μέσα σε 24 ώρες στα Βόρεια Προάστια, κυρίως σε Μαρούσι και Ψυχικό.
  • Δράστες προσποιούμενοι υπαλλήλους εταιρειών κοινοχρήστων και του ΔΕΔΔΗΕ απέσπασαν χρήματα και τιμαλφή από ηλικιωμένα θύματα.
  • Στο Μαρούσι, οι δράστες χρησιμοποίησαν βαριοπούλα για να σπάσουν τοίχο και να κλέψουν 40 πεντόλιρα, 10 χρυσές λίρες και 20.000 ευρώ.
  • Οι πολίτες καλούνται να μην εμπιστεύονται άγνωστους που εμφανίζονται ως υπάλληλοι χωρίς επιβεβαίωση της ταυτότητας από επίσημα κανάλια.
  • Οι αστυνομικές έρευνες συνεχίζονται για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των δραστών.
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Περισσότερα από 600.000 ευρώ σε λίρες, κοσμήματα και μετρητά φέρονται να απέσπασαν μέσα σε μόλις 24 ώρες απατεώνες που έδρασαν στα Βόρεια Προάστια, με το Μαρούσι και το Ψυχικό να βρίσκονται στο επίκεντρο των περιστατικών.

Οι δράστες χρησιμοποιούν διαφορετικά προσχήματα για να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των θυμάτων τους και να αποκτήσουν πρόσβαση σε χρήματα και τιμαλφή που φυλάσσονται στα σπίτια τους.

Το πιο πρόσφατο περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (13/10), όταν άγνωστοι έβαλαν στο στόχαστρο μια 89χρονη γυναίκα στο Μαρούσι, προσποιούμενοι τους υπαλλήλους εταιρείας κοινοχρήστων.

Παρίσταναν τους υπαλλήλους εταιρείας κοινοχρήστων

Οι δράστες χτύπησαν το κουδούνι της ηλικιωμένης και, παρουσιάζοντας ψευδή ιδιότητα, κατάφεραν να κερδίσουν την εμπιστοσύνη της. Στη συνέχεια, την έπεισαν να τους αποκαλύψει το σημείο όπου έκρυβε χρήματα και χρυσές λίρες μέσα σε τοίχο του σπιτιού της.

Αφού εντόπισαν την κρυψώνα, χρησιμοποίησαν βαριοπούλα για να γκρεμίσουν το τμήμα του τοίχου και να αποκτήσουν πρόσβαση στη λεία τους.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, αφαίρεσαν 40 πεντόλιρα, 10 χρυσές λίρες και 20.000 ευρώ σε μετρητά. Με την αξία κάθε πεντόλιρου να υπολογίζεται περίπου στα 5.000 ευρώ, η συνολική αξία των χρημάτων και των πολύτιμων αντικειμένων που φέρονται να απέσπασαν ανέρχεται στα περίπου 200.000 ευρώ.

Απάτες με λεία εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ στο Ψυχικό

Το περιστατικό στο Μαρούσι έρχεται να προστεθεί σε αντίστοιχες υποθέσεις που καταγράφηκαν στο Ψυχικό. Εκεί, δύο γυναίκες έπεσαν θύματα απατεώνων, οι οποίοι εμφανίστηκαν ως υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ, καταφέρνοντας να αποσπάσουν κοσμήματα και χρήματα μεγάλης αξίας.

Η δράση των επιτήδειων έχει προκαλέσει ανησυχία στα Βόρεια Προάστια, καθώς οι απατεώνες αξιοποιούν την ιδιότητα υπαλλήλων εταιρειών ή οργανισμών κοινής ωφέλειας για να παραπλανήσουν τους ενοίκους και να τους οδηγήσουν στην αποκάλυψη των χρημάτων και των τιμαλφών που διατηρούν στις κατοικίες τους.

Τι πρέπει να προσέχουν οι πολίτες

Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μην εμπιστεύονται αγνώστους που εμφανίζονται ως υπάλληλοι εταιρειών ή οργανισμών χωρίς προηγουμένως να έχουν επιβεβαιώσει την ταυτότητα και την ιδιότητά τους από επίσημα κανάλια επικοινωνίας.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται όταν άγνωστοι ζητούν την αποκάλυψη σημείων όπου φυλάσσονται χρήματα, χρυσές λίρες ή κοσμήματα. Σε τέτοιες περιπτώσεις, οι πολίτες δεν πρέπει να αποκαλύπτουν πληροφορίες για τα περιουσιακά τους στοιχεία ούτε να επιτρέπουν την είσοδο αγνώστων στο σπίτι τους χωρίς προηγούμενη εξακρίβωση των στοιχείων τους.

Οι έρευνες για τις υποθέσεις βρίσκονται σε εξέλιξη, με στόχο την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των δραστών.

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Αδίστακτοι ληστές στα Βόρεια Προάστια: Γκρέμισαν με βαριοπούλα τοίχο 89χρονης και έκλεψαν 600.000€

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