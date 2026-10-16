Εύβοια: Ληστές εισέβαλλαν με εκσκαφέα σε κοσμηματοπωλείο

Snapshot Ομάδα 8 ατόμων χρησιμοποίησε σκαπτικό μηχάνημα για να εισβάλλει σε κοσμηματοπωλείο στην Παραλία Αυλίδας, Εύβοια, τα ξημερώματα της 16ης Οκτωβρίου.

Οι δράστες γκρέμισαν τη βιτρίνα του καταστήματος και αφαίρεσαν κοσμήματα και τιμαλφή πριν διαφύγουν με αυτοκίνητο.

Ο συναγερμός ενεργοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της ληστείας και κάτοικοι ειδοποίησαν την Αστυνομία, αλλά οι δράστες κατάφεραν να διαφύγουν.

Η Αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών.

Ο ιδιοκτήτης του κοσμηματοπωλείου έχει υποβάλει μήνυση κατά αγνώστων. Snapshot powered by AI

Κινηματογραφική κλοπή σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής 16/10 στην Παραλία Αυλίδας στην Εύβοια, με τους δράστες να χρησιμοποιούν σκαπτικό μηχάνημα για να εισβάλλουν σε κοσμηματοπωλείο.

Όπως ανέφερε το eviaonline, ομάδα 8 ατόμων έφτασε έξω από το κατάστημα κατά τις 02:30 τα ξημερώματα και πήρε ένα σκαπτικό μηχάνημα μάρκας JCB από κοντινή μάντρα, για να γκρεμίσουν τη βιτρίνα του καταστήματος.

Στη συνέχεια εισέβαλαν στο εσωτερικό του καταστήματος, από όπου αφαίρεσαν κοσμήματα και τιμαλφή, πριν τραπούν σε φυγή. Κατά τη διάρκεια της διάρρηξης ενεργοποιήθηκε ο συναγερμός, ενώ κάτοικοι της περιοχής αντιλήφθηκαν τις ύποπτες κινήσεις και ειδοποίησαν αμέσως την Αστυνομία.

Ωστόσο, οι δράστες κατάφεραν να διαφύγουν με ΙΧ αυτοκίνητο πριν εντοπιστούν από τις αστυνομικές δυνάμεις. Η έρευνα της αστυνομίας για τον εντοπισμό τους βρίσκεται σε εξέλιξη.

Παράλληλα, ο ιδιοκτήτης του κοσμηματοπωλείου έχει υποβάλλει μήνυση κατά αγνώστων.