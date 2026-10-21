Εύβοια: Ληστές εισέβαλαν σε σπίτι ηλικιωμένης, την ακινητοποίησαν και αφαίρεσαν κινητό και χρήματα

Οι ληστές εισέβαλαν με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους και απέσπασαν 2.000 ευρώ

Ελένη Ευστρατίου

Εύβοια: Ληστές εισέβαλαν σε σπίτι ηλικιωμένης, την ακινητοποίησαν και αφαίρεσαν κινητό και χρήματα
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
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  • Τρεις ληστές, καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, εισέβαλαν στο σπίτι ηλικιωμένης στην Εύβοια τα ξημερώ της Δευτέρας.
  • Η γυναίκα της ομάδας ακινητοποίησε το θύμα και της αφαίρεσε τη βέρα, ενώ οι άλλοι δύο έκλεψαν 2.000 ευρώ.
  • Οι δράστες έκλεψαν επίσης το σταθερό και κινητό τηλέφωνο της ηλικιωμένης πριν την κλειδώσουν μέσα στο σπίτι και διαφύγουν.
  • Η ηλικιωμένη είναι καλά στην υγεία της και δεν ήθελε να εξεταστεί από ιατροδικαστή.
  • Η αστυνομία διενεργεί προανάκριση για τον εντοπισμό των δραστών μετά την ειδοποίηση γείτονα.
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Θύμα άγριας ληστείας έπεσε ηλικιωμένη στην Εύβοια, όταν τρεις δράστες εισέβαλαν στο σπίτι της, την ακινητοποίησαν με βία και της έκλεψαν χρηματικό ποσό περίπου 2.000 ευρώ.

Όπως αναφέρει το eviathema, το περιστατικό έγινε τα ξημερώματα της Δευτέρας, την ώρα που η άτυχη γυναίκα κοιμόταν. Τρεις δράστες, δύο άντρες και μία γυναίκα, εισέβαλαν στο σπίτι παραβιάζοντας το παράθυρο της κουζίνας με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους.

Η γυναίκα της ομάδας ακινητοποίησε την ηλικιωμένη στο κρεβάτι της και της ζητούσε να τους αποκαλύψει που έχει κρυμμένα τα χρήματά της. Μάλιστα, της αφαίρεσε τη βέρα από το χέρι, ενώ οι άλλοι δύο δράστες αφαίρεσαν από το σπίτι χρηματικό ποσό 2.000 ευρώ.

Οι δράστες πήραν επίσης το σταθερό και το κινητό τηλέφωνο της παθούσας, την κλείδωσαν μέσα στο σπίτι και τράπηκαν σε φυγή προς άγνωστη κατεύθυνση. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν γείτονας ειδοποίησε τις αρχές.

Η ηλικιωμένη είναι καλά στην υγεία της και δεν θέλησε να εξεταστεί από ιατροδικαστή, ενώ από την υπηρεσία διενεργείται προανάκριση για τον εντοπισμό των δραστών.

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