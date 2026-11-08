Χειροπέδες σε δύο νεαρούς για ληστεία σε βάρος 15χρονου στο Μετρό Κορυδαλλού

Στη σύλληψη δύο νεαρών, ηλικίας 18 και 16 ετών, προχώρησαν αστυνομικοί της ομάδας του σχεδίου «ΑΡΙΑΔΝΗ» και του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορυδαλλού, για ληστεία σε βάρος 15χρονου στον σταθμό του Μετρό «Κορυδαλλός».

Οι δύο κατηγορούμενοι, ένας 18χρονος αλλοδαπός και ένας 16χρονος ημεδαπός, συνελήφθησαν το απόγευμα της 2ας Νοεμβρίου 2026, στον σταθμό Μετρό «Νίκαια» και στην ευρύτερη περιοχή της Νίκαιας.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της 1ης Νοεμβρίου, όταν οι δύο νεαροί προσέγγισαν έναν 15χρονο επιβάτη, καθώς εκείνος κατευθυνόταν προς το επίπεδο επικύρωσης εισιτηρίων του σταθμού «Κορυδαλλός».

Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας σωματική βία, του αφαίρεσαν την αλυσίδα που φορούσε στον λαιμό και τράπηκαν σε φυγή.

Έπειτα από ενδελεχή προανακριτική έρευνα και αναζητήσεις, οι αστυνομικοί κατάφεραν να εντοπίσουν τους δύο φερόμενους ως δράστες το απόγευμα της επόμενης ημέρας, στη Νίκαια, και να τους οδηγήσουν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορυδαλλού.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία κατά συναυτουργία.