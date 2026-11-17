Snapshot Δύο νεαροί 15 και 18 ετών επιτέθηκαν με μπουνιές και κλωτσιές σε πεζό στον Βόλο για να τον ληστέψουν, χωρίς να τα καταφέρουν.

Ο πεζός μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου για παροχή πρώτων βοηθειών.

Την ίδια ημέρα το βράδυ, οι νεαροί έκλεψαν προϊόντα από περίπτερο μετά από παραβίαση ψυγείου και ντουλαπιού.

Οι δράστες συνελήφθησαν, τους ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος και κρατούνται μέχρι την απολογία τους στον ανακριτή.

Ο ανήλικος φέρεται να εμπλέκεται σε προηγούμενες 21 κλοπές και διαρρήξεις σε Βόλο και Νέα Ιωνία. Snapshot powered by AI

Απόπειρα ληστείας με «πρωταγωνιστές» πράξεων φρίκης δύο νεαρούς 15 και 18 ετών το απόγευμα της Κυριακής (15/11) στον Βόλο. Οι νεαροί πλησίασαν πεζό που είδαν στην Ερμού τυχαία, του ζήτησαν να τους δώσει τα χρήματά του και όταν εκείνος αρνήθηκε, άρχισαν να του επιτίθενται με μπουνιές – κλωτσιές.

Ακολούθησε συμπλοκή και τελικά βλέποντας πως δεν μπορούσαν να πάρουν χρήματα οι θύτες τράπηκαν σε φυγή, ενώ ο πεζός πληροφορίες αναφέρουν ότι μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου για παροχή πρώτων βοηθειών.

Όπως αναφέρει το taxydromos.gr, η δράση τους όμως δεν σταμάτησε εκεί καθώς το ίδιο βράδυ έκλεψαν από περίπτερο διάφορα προϊόντα αφού πρώτα παραβίασαν το ψυγείο και το ντουλάπι εξωτερικά αυτού.

Οι δύο νεαροί εντοπίστηκαν από περιπολούντες αστυνομικούς και ακινητοποιήθηκαν ενώ τα αφαιρεθέντα προϊόντα κατασχέθηκαν και αποδόθηκαν στον παθόντα.

Οι νεαροί οδηγήθηκαν τη Δευτέρα (17/11) στην Εισαγγελία Βόλου και σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για απόπειρα ληστείας, επικίνδυνη σωματική βλάβη και διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπής κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση.

ΟΙ ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ανήλικος ήταν ανάμεσα στους συλληφθέντες για τις 21 κλοπές – διαρρήξεις σε καταστήματα σε Βόλο και Νέα Ιωνία τέλη Νοεμβρίου που μετά τις απολογίες τους στον ανακριτή είχαν αφεθεί ελεύθεροι.

Παραπέμφθηκαν ακολούθως για να απολογηθούν στον ανακριτή Βόλου από τον οποίο έλαβαν προθεσμία για μεθαύριο Πέμπτη. Στο μεταξύ κρατούνται.

Διαβάστε επίσης