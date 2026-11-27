Snapshot Snapshot powered by AI

Ενώπιον του εισαγγελέα Ηρακλείου αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα (27/11), ο 49χρονος που συνελήφθη για την ένοπλη ληστεία σε περίπτερο στη Χερσόνησο την Τετάρτη (25/11).

Κατά τη διάρκεια της ληστείας, η 65χρονη ιδιοκτήτρια τραυματίστηκε με κατσαβίδι στο χέρι, όταν επιχείρησε να αντισταθεί στον δράστη.

Όπως αναφέρει το Cretalive, ο 49χρονος δράστης, ο οποίος κατάγεται από την Αθήνα και εργάζεται στην περιοχή, φέρεται να χρωστούσε χρήματα σε αρκετούς ανθρώπους.

Οι οικονομικές αυτές εκκρεμότητες εκτιμάται ότι αποτέλεσαν το κίνητρο της ληστείας.

Προσποιήθηκε ότι ήταν αλλοδαπός

Ο συλληφθείς φέρεται να επιχείρησε να παραπλανήσει τη γυναίκα, προσποιούμενος τον αλλοδαπό και μιλώντας σπαστά ελληνικά.

Και αυτό διότι η 65χρονη τον γνώριζε, καθώς ήταν πελάτης του περιπτέρου και διέμενε στην περιοχή.

Η γυναίκα αρχικά πίστεψε πράγματι ότι ο άνθρωπος που είχε απέναντί της ήταν αλλοδαπός.

Ο δράστης προσέγγισε το περίπτερο έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του και κρατώντας όπλο, το οποίο, όπως προέκυψε, ήταν αεροβόλο που εκτοξεύει σφαιρίδια.

Καθώς η 65χρονη είχε ασφαλίσει την πόρτα του περιπτέρου, εκείνος την παραβίασε με κατσαβίδι και εισήλθε στο εσωτερικό.

Η γυναίκα αντιστάθηκε, με αποτέλεσμα να υπάρξει πάλη μεταξύ τους. Ο δράστης την τραυμάτισε με το κατσαβίδι στο χέρι, απέσπασε 400 ευρώ και διέφυγε.

Το αυτοκίνητο που τον πρόδωσε

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Χερσονήσου κατάφεραν να εξιχνιάσουν την υπόθεση μέσα σε λίγες ώρες, αξιοποιώντας την κατάθεση της 65χρονης και βιντεοληπτικό υλικό τόσο από το περίπτερο όσο και από τους παρακείμενους δρόμους.

Από την εξέταση του υλικού εντόπισαν το αυτοκίνητο στο οποίο επιβιβάστηκε ο δράστης λίγο μετά τη ληστεία.

Το όχημα αποτέλεσε το «κλειδί» για την εξιχνίαση της υπόθεσης, καθώς μέσω αυτού οι αστυνομικοί έφτασαν στα ίχνη του 49χρονου και προχώρησαν χθες, Πέμπτη, στη σύλληψή του.

Ο 49χρονος ομολόγησε την πράξη του, ενώ ισχυρίστηκε ότι βρισκόταν σε απόγνωση λόγω των χρεών.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας

«Συνελήφθη χθες (26.11.2026) το μεσημέρι σε περιοχή του Δήμου Χερσονήσου από αστυνομικούς τους Αστυνομικού Τμήματος Χερσονήσου, 49χρονος ημεδαπός, κατηγορούμενος για ληστεία και παραβάσεις της Νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα βραδινές ώρες της 25.11.2026, άγνωστος άντρας έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του και με την απειλή όπλου αφαίρεσε από 64χρονη εργαζόμενη επιχείρησης, το χρηματικό ποσό των 400 ευρώ και τράπηκε σε φυγή.

Από την αστυνομική έρευνα και προανάκριση του Αστυνομικού Τμήματος Χερσονήσου ταυτοποιήθηκε ο 49χρονος ο οποίος διέπραξε τη ληστεία και αφού αναζητήθηκε, άμεσα εντοπίστηκε και συνελήφθη, ενώ στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε αεροβόλο όπλο.

Επιπλέον όπως διαπιστώθηκε σε βάρος του εκκρεμεί καταδικαστική απόφαση Ζ΄ Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών για κλοπή. Η προανάκριση ενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Χερσονήσου»

Διαβάστε επίσης