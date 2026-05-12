Κάτω Τιθορέα: Αντιμέτωποι με βαριά κακουργήματα οι οκτώ συλληφθέντες για τη ληστεία τράπεζας

Ποινική δίωξη για σειρά κακουργηματικών και πλημμεληματικών αδικημάτων ασκήθηκε σε βάρος των οκτώ συλληφθέντων για τη ληστεία σε υποκατάστημα στην Κάτω Τιθορέα Φθιώτιδας.

Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν το απόγευμα της Τρίτης στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Έξω από τα δικαστήρια είχε συγκεντρωθεί ομάδα ατόμων, η οποία φώναζε συνθήματα συμπαράστασης προς τους συλληφθέντες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η εισαγγελέας ποινικής δίωξης, μετά τη μελέτη της εκτεταμένης δικογραφίας που σχηματίστηκε από τις αστυνομικές αρχές, άσκησε σε βάρος τους πέντε κακουργηματικές διώξεις, καθώς και σειρά πλημμεληματικών κατηγοριών.

Ειδικότερα, οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν περιλαμβάνουν:

συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση,

διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπής από κοινού, κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση,

ληστεία από κοινού και κατά συρροή,

διακεκριμένη περίπτωση παράνομης κατοχής πυροβόλων όπλων,

διακεκριμένη περίπτωση παράνομης οπλοφορίας, που αφορά μεταξύ άλλων πολεμικά τυφέκια και χειροβομβίδες,

παράνομη οπλοφορία,

παράνομη κατοχή όπλων,

προμήθεια και κατοχή ναρκωτικών ουσιών για ιδία χρήση,

βία κατά υπαλλήλων,

παραποίηση πινακίδων κυκλοφορίας.

Οι οκτώ κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν σε ανακριτή και αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν.

