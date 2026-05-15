Ληστεία στην Κάτω Τιθορέα: Στη φυλακή τα έξι από τα οκτώ μέλη της εγκληματικής ομάδας

Μετά τις συλλήψεις οκτώ ατόμων που εμπλέκονται στα πρόσφατα επεισόδια στην Τιθορέα, το δικαστήριο αποφάσισε την προφυλάκιση έξι εξ αυτών. Οι υπόλοιποι δύο αφέθηκαν ελεύθεροι, υπό συγκεκριμένους περιοριστικούς όρους, όπως απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και παρουσία σε αστυνομικό τμήμα σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Η διαδικασία στην Ευελπίδων συνοδεύτηκε από έντονη σύγκρουση ανάμεσα σε συγκεντρωμένους υποστηρικτές των κατηγορουμένων και τις αστυνομικές δυνάμεις.

Για την αντιμετώπιση της έντασης, οι αστυνομικοί χρησιμοποίησαν χημικά δακρυγόνα και κρότου λάμψης, με στόχο να διαλύσουν το πλήθος και να διασφαλίσουν την ομαλή διεξαγωγή της δίκης.

