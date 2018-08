Άμεσα στον εισαγγελέα η μήνυση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για τη Folli Follie

Καθώς οι κατηγορίες κάνουν λόγο για χειραγώγηση της αγοράς μέσω της διασποράς ψευδών ειδήσεων και με βάση το μέγεθος της υπόθεσης στην αγορά υποστηρίζεται ότι μπορούν να στοιχειοθετηθούν κακουργηματικού χαρακτήρα αδικήματα. Το ζητούμενο είναι πόσο γρήγορα μπορούν να κινηθούν οι δικαστικές αρχές με βάση τα ελληνικά δεδομένα.

Εν τω μεταξύ η UBS ως αντιπρόσωπος των κατόχων ομολόγων αξίας 150 εκατ. ευρώ σε ελβετικό φράγκο και λήξεως 2021 ενημερώθηκε από τη Folli Follie για «πιστωτικό γεγονός».

Η ελβετική τράπεζα ανέφερε ότι είχε αιτηθεί την παροχή περισσότερων πληροφοριών από τη Folli Follie αναφορικά με το credit on default του ελβετικού ομολόγου και εξετάζει την κατάσταση. Με δεδομένο ότι οι ομολογίες έχουν εισαχθεί στο ελβετικό χρηματιστήριο (SIX), ως άμεσο μέτρο ζητήθηκε από το SIX Swiss Exchange Ltd να τελούν οι τίτλοι υπό διαπραγμάτευση σε σταθερή τιμή (flat basis).

