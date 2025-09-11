Ιερός Ναός του Αγίου Νικολάου, το σύμβολο φωτός που καλύπτει το σκότος της 11ης Σεπτεμβρίου

Η νίκη της ζωής έναντι του θανάτου, και της αγάπης, έναντι του τυφλού δολοφονικού μίσους. Αυτό το μήνυμα εκφράζει η ανέγερση του εμβληματικού πια, και κορυφαίου αξιοθέατου για τη μητρόπολη του κόσμου, τη Νέα Υόρκη, ναού του Αγίου Νικολάου, στο «σημείο μηδέν», εκεί ακριβώς όπου έπεσαν οι δίδυμοι πύργοι στην τρομοκρατική επίθεση της 11ης Σεπτεμβρίου το 2001.

Δεν επρόκειτο για μια καινούρια ιδέα – στο σημείο υπήρχε ελληνορθόδοξος ναός του ίδιου αγίου, που καταστράφηκε ολοκληρωτικά, κι έτσι η ανέγερση του νέου εγκρίθηκε αμέσως. Οι Έλληνες, άλλωστε, της Νέας Υόρκης αποτελούσαν ανέκαθεν πολύ ενεργή κοινότητα, και αυτός ο ναός αποτελεί το σύμβολό τους, που συμπλέει με τη χριστιανική πίστη των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ένα παντοτινό σύμβολο ελπίδας και αναγέννησης σήμερα πια, ωστόσο η κατασκευή τους δεν ολοκληρώθηκε και τόσο σύντομα, δεδομένου του υψηλού συμβολισμού, αλλά και του βαθέος ρόλου του ως κενοτάφιο, για τα 3.000 περίπου θύματα εκείνου του δραματικού γεγονότος.

Μάλλον όμως, τα αρνητικά στοιχεία της φυλής μας, έπαιξαν και εδώ τον ρόλο τους – αναφερόμαστε στις χρονίζουσες καθυστερήσεις των έργων, ένα χαρακτηριστικό που το βιώνουμε εδώ στην Ελλάδα διαχρονικά, αλλά και, δυστυχώς, στη διαφθορά, που επίσης ταλαιπωρεί τη χώρα και… εξάγεται και στο εξωτερικό…

Για αυτό η κατασκευή του ξεκίνησε 11 χρόνια μετά το τρομοκρατικό χτύπημα και ολοκληρώθηκε πολύ πρόσφατα. Το κόστος, ανήλθε στο θηριώδες ποσό των 95 εκατομμυρίων δολαρίων και το μεγαλύτερο μέρος από αυτό καλύφθηκε από επιφανείς ομογενείς μας. Άλλοι, πάλι ομογενείς, ήταν αυτοί που καρπώθηκαν μεγάλα ποσά από τις δωρεές -είπαμε, το αρνητικό στοιχείο της φυλής μας- με αποτέλεσμα το ξέσπασμα σκανδάλων, τον διασυρμό του νοήματος του έργου και όχι μόνο και τελικά την καθυστέρησή του.

Κλείνοντας αυτή τη ντροπιαστική παρένθεση, φτάνουμε στο πανηγυρικό γεγονός, τα θυρανοίξια του ναού, στις 6 Δεκεμβρίου 2022, ακριβώς στα 20 χρόνια από την τραγωδία. Όποιος έχει την τύχη να επισκεφτεί το ναό, εντυπωσιάζεται από τη μοντέρνα αρχιτεκτονική του -με την υπογραφή του διάσημου αρχιτέκτονα Santiago Calatrava, που τηρώντας το μέτρο και τη σεμνότητα της Ορθόδοξης τεχνοτροπίας, κατορθώνει, με σεβασμό στην παράδοση, να συμβολίσει με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο το μήνυμα της μνήμης, της ειρήνης και της ενότητας.

Η χρήση πεντελικού μαρμάρου -του ίδιου δηλαδή που χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή του Παρθενώνα – αποτελεί επίσης μια εμβληματική σύνδεση του ελληνικού πολιτισμού από το χθες στο σήμερα, Ανοιχτοί χώροι, λευκό χρώμα, φωτεινή μορφή και διαμπερής σχεδιασμός, καθιστούν τον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου μοναδικό στο είδος του, όπως μοναδικός είναι και ο συμβολισμός του. Όχι μόνο για εμάς τους Έλληνες, αλλά για ολόκληρο τον κόσμο και, κυρίως, για τους συγγενείς των χιλιάδων θυμάτων της επίθεσης.

Το Newsbomb επικοινώνησε με έναν από τους ανθρώπους που συνέβαλαν τα μέγιστα για αυτό το αποτέλεσμα. Είναι ο Ηλίας Κάτσος ή κατά κόσμον Λου Κάτσος (Lou Katsos), διάσημος ομογενής και πολύ ενεργός με ζητήματα της πατρίδας του, που έχει μεγαλουργήσει στο «Μεγάλο Μήλο» στον κατασκευαστικό κλάδο. Δεν θα μπορούσε να λείπει από αυτή την ιστορική πρωτοβουλία.

«Μετά τιμής συμμετείχα στην τελική φάση ανέγερσης του ναού (όταν ξεκίνησε ξανά) μετά από αίτημα του John Catsimatidis και του Father Alex, λόγω της εκτενούς κατασκευαστικής μου εμπειρίας. Συμφώνησα να το κάνω εθελοντικά, καθώς θεώρησα σημαντικό να βοηθήσω, ιδίως λόγω των πολλών προβλημάτων που υπήρχαν στο παρελθόν, συμπεριλαμβανομένης της κακής δημοσιότητας.

Έτσι, συνέβαλα στην ολοκλήρωση του νέου ναού του Αγίου Νικολάου, της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας και Εθνικού Ιερού στο Μανχάταν, ενός ιερού μνημείου σχεδιασμένου από τον Calatrava, που αποτελεί μια εξαιρετική προσθήκη στην Ορθοδοξία. Επιπλέον, δώρισα τα χρήματα για την επένδυση της κορυφής του τρούλου όπου βρίσκεται ο σταυρός με πέτρες ίδιες με αυτές του πεντελικού μαρμάρου του κτηρίου, αντί για τις σχεδιασμένες πλάκες από σκυρόδεμα», αναφέρει, ενώ στη συνέχεια μας περιγράφει τη σημασία που έχει για αυτόν το έργο:

«Ο Άγιος Νικόλαος έχει γίνει πλέον ένα αναγνωρίσιμο μνημείο της Νέας Υόρκης και μία από τις σημαντικότερες κατασκευές στον Χριστιανικό και Ορθόδοξο κόσμο.

Αυτή η Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, ένα "πνεύμα του τόπου", έχει ανεγερθεί στην καρδιά του Ground Zero αντικαθιστώντας αυτή που καταστράφηκε, όταν θάφτηκε πλήρως από την κατάρρευση του Νότιου Πύργου του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου στις 11 Σεπτεμβρίου και ήταν η μοναδική θρησκευτική εγκατάσταση που καταστράφηκε εκείνη την ημέρα.

Ο νέος ναός του Αγίου Νικολάου είναι ένας ναός εθνικής και διεθνούς σημασίας, καθώς και εθνικό ιερό που λειτουργεί ως "κενοτάφιο" για τους περίπου 3.000 ανθρώπους που πέθαναν, την 11η Σεπτεμβρίου».

«Ο όρος "κενοτάφιο"», κρίνει σκόπιμο να αναφέρει, «προέρχεται από την ελληνική λέξη και σημαίνει "άδειος τάφος" ή μνημείο που ανεγείρεται προς τιμήν ενός ή περισσότερων ατόμων, των οποίων τα λείψανα βρίσκονται αλλού. Η λέξη προέρχεται από τα ελληνικά: κενοτάφιον (κενός, άδειος, και τάφος, τάφος—από το ρήμα θάπτω, που σημαίνει "θάβω")»...