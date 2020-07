Ο Ερντογάν παίζει επικίνδυνα παιχνίδια στο Αιγαίο - Πώς απαντά η Αθήνα στην τουρκική Navtex

Η Τουρκία παίζει με τη φωτιά και φλερτάρει με το θερμό επεισόδιο – Πώς απαντά η Αθήνα στην τουρκική Navtex

Σε θερμό επεισόδιο οδηγούν οι προκλητικές και επικίνδυνες κινήσεις της Τουρκίας, όπως εκτιμούν αναλυτές με βάση τις τελευταίες εξελίξεις και μετά την απόφαση της Άγκυρας να πραγματοποιήσει έρευνες στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στην Κρήτη και το Καστελόριζο.

VIRAL ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Οι Ένοπλες Δυνάμεις της Ελλάδας βρίσκονται σε «κόκκινο» συναγερμό και πλήρη ετοιμότητα μετά την παράνομη NAVTEX της Τουρκίας αλλά και τις δεκάδες παραβιάσεις από τουρκικά μαχητικά που τη συνόδευσαν.

Οι τελευταίες ενέργειες του Ερντογάν δείχνουν για ακόμα μία φορά πόσο επικίνδυνος και απρόβλεπτος είναι, με το υπουργείο Εξωτερικών να προβαίνει σε διάβημα στην Άγκυρα.

Μετά την παράνομη τουρκική NAVTEX και την απόφαση του «σουλτάνου» να στείλει ανατολικά της Κρήτης το ωκεανογραφικό πλοίο «Oruc Reis» για τον εντοπισμό υδρογονανθράκων, εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας, λήφθηκε η απόφαση σήμερα να ανακληθούν όλες οι άδειες των μονίμων στελεχών του ελληνικού στρατού, ενώ την ίδια ώρα όλος ο ελληνικός στόλος βρίσκεται στο Αιγαίο για να παρακολουθεί τις κινήσεις του τουρκικού πολεμικού ναυτικού.



Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής έχουν τεθεί οι μονάδες του στρατού ξηράς τόσο στον Έβρο όσο και στα ακριτικά νησιά του Αιγαίου.

Συγκεκριμένα, ο Ερντογάν έστειλε στο Αιγαίο φρεγάτες, κορβέτες, πυραυλάκατους και πετρελαιοφόρα.

Την ίδια ώρα, άλλα 10 πολεμικά πλοία των Τούρκων πλέουν ανοιχτά της Μυτιλήνης και της Σάμου.

Μετά τις παραπάνω εξελίξεις, όπως είναι λογικό, οι Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας μας βρίσκονται πλέον όχι σε επιφυλακή, αλλά σε πολεμική ετοιμότητα.

Σύμφωνα, μάλιστα, με αποκλειστικές πληροφορίες του Newsbomb.gr, έχει τεθεί σε ισχύ το ανώτατο επίπεδο συναγερμού σε υλικό πολέμου και πυρομαχικών ενώ σε ισχύ έχει τεθεί και το ΠΟΥ που αφορά στην επάνδρωση των πλοίων.

Την ίδια ώρα, στο Πεντάγωνο έχει στελεχωθεί ήδη το Κέντρο Επιχειρήσεων και δίνονται διαρκώς εντολές στα πλοία και τα υποβρύχια που πλέουν στο Αιγαίο για τις επόμενες κινήσεις.

Τηλεφωνική Επικοινωνία Παναγιωτόπουλου-Έσπερ

Την ανάγκη να τηρούνται οι διεθνείς κανόνες και να ενεργούν όλα τα μέρη με αυτοσυγκράτηση στην Ανατολική Μεσόγειο υπογράμμισαν κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής τους επικοινωνίας ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νικόλαος Παναγιωτόπουλος, και ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Μαρκ Έσπερ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του αμερικανικού Πενταγώνου, «όσον αφορά την Ανατολική Μεσόγειο και τη Βόρεια Αφρική, οι δύο υπουργοί συμφώνησαν ότι όλα τα μέρη πρέπει να τηρούν τους διεθνείς κανόνες και να επιδεικνύουν αυτοσυγκράτηση».

Κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας επιβεβαιώθηκε η ισχυρή αμυντική σχέση μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελλάδας, ενώ ο Αμερικανός υπουργός ευχαρίστησε τον κ. Παναγιωτόπουλο για τη φιλοξενία των αμερικανικών δυνάμεων στον κόλπο της Σούδας και για την ισχυρή διμερή συνεργασία.

«Αυτό σηματοδοτείται, πιο πρόσφατα, από την επικαιροποίηση της Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας ΗΠΑ-Ελλάδας τον προηγούμενο Οκτώβριο, η οποία δημιουργεί ευκαιρίες για περαιτέρω εμβάθυνση της ελληνοαμερικανικής αμυντικής συνεργασίας και για την προώθηση της περιφερειακής ασφάλειας και σταθερότητας», αναφέρεται στην ανακοίνωση του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας.

Επιπλέον, οι δύο υπουργοί συζήτησαν θέματα αμοιβαίας ασφάλειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και σε ολόκληρη τη νότια πτέρυγα του ΝΑΤΟ, συμπεριλαμβανομένης της κακόβουλης επιρροής της Ρωσίας και των αυξανόμενων ανησυχιών που δημιουργεί η συμπεριφορά της Κίνας.

Τέλος, ο Μαρκ Έσπερ επαίνεσε την Ελλάδα για το γεγονός ότι υπερβαίνει τους στόχους του ΝΑΤΟ για τις αμυντικές δαπάνες, κάτι που, όπως υπογραμμίζει το αμερικανικό Πεντάγωνο, αποτελεί μια ζωτική επένδυση για την ενίσχυση της συμμαχίας.

Αυστηρό διάβημα της Αθήνας σε Άγκυρα: Σταματήσετε άμεσα τις παράνομες ενέργειες

Όπως επισημαίνει σε ανακοίνωση που εξέδωσε το υπουργείο Εξωτερικών, το βράδυ της Τρίτης «η σημερινή αναγγελία τουρκικών ερευνών σε τμήμα ελληνικής υφαλοκρηπίδας με νέα παράνομη τουρκική Navtex συνιστά κλιμάκωση της έντασης στην περιοχή».

«Καταδεικνύει την εμμονή της Τουρκίας στην παραβατικότητα και την απόλυτη περιφρόνηση, από πλευράς της, του Διεθνούς Δικαίου, του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας, των κανόνων καλής γειτονίας, καθώς και των προτροπών της Ευρωπαϊκής Ένωσης», συνεχίζει η ανακοίνωση. «Η Πρεσβεία μας στην Άγκυρα έχει ήδη προβεί σε διάβημα διαμαρτυρίας στο τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών, ενώ οι αρχές μας έχουν ήδη εγείρει το θέμα στην Ε.Ε, στο ΝΑΤΟ και στον ΟΗΕ, καθώς και στις πρωτεύουσες των μονίμων μελών του ΣΑΗΕ» προσθέτει ακόμη το υπουργείο Εξωτερικών. «Καλούμε την Τουρκία να τερματίσει άμεσα τις παράνομες ενέργειές της που παραβιάζουν κυριαρχικά μας δικαιώματα και υπονομεύουν την ειρήνη και την ασφάλεια στην περιοχή. Ο μόνος δρόμος για τη σταθερότητα στην περιοχή είναι ο σεβασμός της διεθνούς νομιμότητας».

Παράνομη τουρκική Navtex στο Καστελόριζο

Νωρίτερα, έγινε γνωστό ότι η Τουρκία προχωρά σε έρευνες στο θαλάσσιο χώρο νότια της Ρόδου και του Καστελόριζου και νοτιοανατολικά της Κρήτης, σύμφωνα με Navtex που εξέδωσε ο σταθμός της Αττάλεια.

Η Τουρκική NAVTEX είναι η ακόλουθη:



TURNHOS N/W : 0977/20 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 21-07-2020 11:23)



TURNHOS N/W : 0977/20

MEDITERRANEAN SEA

1.SEISMIC SURVEY, BY R/V ORUÇ REİS, ATAMAN AND CENGİZ HAN BETWEEN 21 JUL-02 AUG 20 IN AREA BOUNDED BY;

33 55.22 N – 027 59.83 E

34 58.25 N – 030 31.50 E

34 18.18 N – 030 54.52 E

34 17.03 N – 030 06.12 E

33 49.13 N – 030 06.38 E

33 40.95 N – 028 46.62 E

33 47.37 N – 028 20.27 E

33 52.98 N – 027 59.97 E

6 NM BERTH REQUESTED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 022059Z AUG 20.

Η Navtex έχει ισχύ από σήμερα έως τις 2 Αυγούστου.

Δείτε στον παρακάτω χάρτη την περιοχή που περικλείουν τα στίγματα της τουρκικής Navtex:

Μετά τις παραπάνω εξελίξεις, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Κωνσταντίνος Φλώρος επέστρεψε εσπευσμένα στην Αθήνα από την Κύπρο όπου βρισκόταν για την επέτειο από την τουρκική εισβολή.

Πού βρίσκεται το τουρκικό ερευνητικό - Πόσες ώρες θέλει για να φτάσει στο Καστελόριζο

Στα ανοιχτά του λιμανιού της Αττάλειας παραμένει αγκυροβολημένο το ερευνητικό πλοίο Ορούτς Ρέις (Oruc Reis), όπως αποτυπώνεται στον διαδραστικό χάρτη του marinetraffic.com.

Υπολογίζεται πως απαιτούνται 24 ώρες για το Ορούτς Ρέις, προκειμένου να πλεύσει από την Αττάλεια προς τη «δεσμευμένη» από την Τουρκία θαλάσσια περιοχή, ανατολικά της Κρήτης.

Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Σταματήστε τους σχεδιασμούς σας με τη NAVTEX στο Καστελόριζο

Να βάλει τέλος στους σχεδιασμούς της για ερευνητικές δραστηριότητες στην Ανατολική Μεσόγειο κάλεσε το βράδυ της Τρίτης το Στέιτ Ντιπάρτμεντ την Τουρκία, με αφορμή την Navtex που εξέδωσε η Άγκυρα για έρευνες ανοικτά του Καστελόριζου.



Απαντώντας σε ερώτηση των Ελλήνων ανταποκριτών στην Ουάσινγκτον, εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών κάλεσε την Τουρκία να απέχει από ενέργειες που αυξάνουν τις εντάσεις στην περιοχή.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες γνωρίζουν ότι η Τουρκία έχει εκδώσει μια NAVTEX για έρευνα σε αμφισβητούμενα ύδατα στην Ανατολική Μεσόγειο. Καλούμε τις τουρκικές αρχές να σταματήσουν τυχόν σχέδια που έχουν για επιχειρήσεις και να αποφύγουν κινήσεις που θα αυξήσουν τις εντάσεις στην περιοχή», σημείωσε ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Μητσοτάκης: Η Ελλάδα παρακολουθεί με απόλυτη ετοιμότητα τις εξελίξεις

Στην τουρκική NAVTEX αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη διάρκεια της συνάντησής του, με τον Γερμανό υπουργό Εξωτερικών, Χάικο Μάας.

«Δεν ξέρω αν η Τουρκία ενοχλείται καθ΄ οποιοδήποτε τρόπο από την Ευρωπαϊκή και εθνική επιτυχία, η οποία διαδραματίστηκε στις Βρυξέλλες, σε κάθε περίπτωση, αυτό το οποίο θέλω να πω είναι ότι η Ελλάδα παρακολουθεί όλες τις εξελίξεις με αυτοπεποίθηση, με σιγουριά και απόλυτη ετοιμότητα», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Πρόσθεσε επίσης, πως η αμφισβήτηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδος και της Κύπρου αποτελεί αμφισβήτηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ευρώπης και τόνισε ότι η επιβολή κυρώσεων από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μονόδρομος.

«Η Τουρκία προσθέτει έναν ακόμα κρίκο στις επιθετικές ενέργειες απέναντι στην Ελλάδα, απέναντι στην Κύπρο, απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά. Προσβλέπουμε στη στήριξη των συμμάχων μας αλλά πρέπει να γνωρίζετε κι εσείς ότι εφόσον η Τουρκία εξακολουθεί να κινείται σε αυτή την κατεύθυνση η επιβολή κυρώσεων από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Τουρκίας θα είναι μονόδρομος. Είναι στο χέρι της Τουρκίας να επιλέξει τι σχέση θέλει να έχει με την Ελλάδα, με την Κύπρο, με την Ευρώπη. Πιστεύω όμως ότι αυτή τη στιγμή φαίνεται να επιλέγει τον λάθος δρόμο», είπε ο κ. Μητσοτάκης στον Γερμανό υπουργό Εξωτερικών Χάικο Μάας.

Ερντογάν για Navtex: «Δεν χρειαζόμαστε την άδεια κανενός για τα γεωτρύπανα μας»

Την ώρα που στις Ένοπλες Δυνάμεις έχει σημάνει συναγερμός από την έκδοση NAVTEX για έρευνες σε περιοχή της ελληνικής υφαλοκρηπίδας, ο «σουλτάνος» κάνει εμπρηστικές δηλώσεις δυναμιτίζοντας το κλίμα.

Κατά τον απολογισμό του για τα δύο χρόνια διακυβέρνησης, ο αιμοσταγής «σουλτάνος» αναφέρθηκε στη NAVTEX που εξέδωσε για έρευνες εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας, δείχνοντας για ακόμα μία φορά πως δεν υπολογίζει τίποτα και κανέναν.

«Εμείς και για τα σεισμογραφικά μας σκάφη και για τα γεωτρύπανά μας δεν χρειαζόμαστε την άδεια κανενός. Οτιδήποτε προβλέπει το Διεθνές Δίκαιο της θάλασσας και οποιαδήποτε είναι τα δικαιώματά μας στην ανατολική Μεσόγειο, στα πλαίσια αυτά, κάναμε τα βήματα και θα συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο».

Ερώτηση Κεφαλογιάννη προς την Κομισιόν για την τουρκική NAVTEX στο Καστελόριζο

Κυρώσεις κατά της Τουρκίας για τη NAVTEX ζητά με ερώτησή του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο Μανώλης Κεφαλογιάννης.

Ο ευρωβουλευτής της ΝΔ αναφέρει ότι σε συνέχεια των προκλητικών και επιθετικών ενεργειών της Τουρκίας κατά των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας, το τουρκικό πολεμικό ναυτικό εξέδωσε σήμερα NAVTEX για διενέργεια σεισμικών ερευνών νοτιοανατολικά του Καστελόριζου εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας.

Ο κ. Κεφαλογιάννης σημειώνει ότι στην περιοχή πλέει ήδη το τουρκικό ερευνητικό πλοίο Oruc Reis και πως ταυτόχρονα με την έκδοση της συγκεκριμένης NAVTEX τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη έκαναν υπερπτήσεις πάνω από το νησιωτικό σύμπλεγμα του Καστελόριζου.

«Οι τουρκικές προκλητικές και επιθετικές ενέργειες κατά των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας συνεχίζονται παρά την απερίφραστη καταδίκη τους από ευρωπαϊκής πλευράς και όχι μόνο δεν εμπεδώνουν τις σχέσεις καλής γειτονίας και το σεβασμό των κυριαρχικών δικαιωμάτων των γειτονικών χωρών αλλά αυξάνουν το κίνδυνο αποσταθεροποίησης στην περιοχή και διαταράσσουν την ασφάλεια και την ειρήνη», υπογραμμίζει ο κ. Κεφαλογιάννης και ρωτά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

- Είναι σε γνώση της η νέα προκλητική και επιθετική ενέργεια της Τουρκίας κατά των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας;

- Σε τι κυρώσεις προτίθεται να προβεί κατά της Τουρκίας που οφείλει να σέβεται τα κυριαρχικά δικαιώματα των γειτόνων της;

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Newsbomb.gr.

Διαβάστε επίσης:

Αποκλειστικό: Στο Αιγαίο όλο το Πολεμικό Ναυτικό - Κλιμακώνεται η κρίση - Φόβοι για θερμό επεισόδιο



Ερντογάν για Navtex: «Δεν χρειαζόμαστε την άδεια κανενός για τα γεωτρύπανα μας»



Εκτός ελέγχου η Τουρκία: Νέα πρόκληση στο Αιγαίο - Φόβοι για θερμό επεισόδιο



«Κόκκινος» συναγερμός στις Ένοπλες Δυνάμεις μετά τη Navtex της Τουρκίας: Ανακλήθηκαν όλες οι άδειες