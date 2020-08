Οργή Τουρκίας: Τέλος οι διερευνητικές επαφές με Ελλάδα - Στο Καστελόριζο ξανά ο τουρκικός Στόλος

Δυσφορία του τουρκικού καθεστώτος για τη συμφωνία Ελλάδας - Αιγύπτου για οριοθέτηση ΑΟΖ - «Δεν την αναγνωρίζουμε», λέει η Άγκυρα

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά, μετά τη συμφωνία Αθήνας - Καΐρου για οριοθέτηση Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης.

VIRAL ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Σύμφωνα με πληροφορίες του OPEN TV, η τουρκική πλευρά ενημέρωσε την Αθήνα ότι από πλευράς της ματαιώνονται, προς το παρόν, οι διερευνητικές επαφές που ήταν προγραμματισμένες να ξεκινήσουν τη Δευτέρα 24 Αυγούστου.

Υπενθυμίζεται ότι είχε προηγηθεί η ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας η οποία τόνιζε ότι η συμφωνία Ελλάδας - Αιγύπτου είναι «ανύπαρκτη».

«Δεν υπάρχει θαλάσσιο σύνορο ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Αίγυπτο. Για την Τουρκία είναι ανύπαρκτη η δήθεν συμφωνία καθορισμού περιοχών θαλάσσιας ευθύνης που ανακοινώθηκε πως υπογράφηκε σήμερα. Αυτή η άποψη μας να γίνει γνωστή και στο μέτωπο και στο τραπέζι».

«Η δήθεν περιοχή ευθύνης βρίσκεται εντός τουρκικής υφαλοκρηπίδας που έχει δηλωθεί στα Ηνωμένα Έθνη. Η Αίγυπτος που απεμπόλησε περιοχή 11.500 τετρ. Χιλιομέτρων με τη συμφωνία που υπέγραψε με την Ελληνοκυπριακή Δικοίκηση το 2003 τώρα με την δήθεν συμφωνία που υπέγραψε με την Ελλάδα χάνει περιοχές θαλάσσιες ευθύνης. Με τη συμφωνία αυτή επιχειρείται να σφετεριστούν και τα δικαιώματα της Λιβύης», καταλήγει η ανακοίνωση.

Στέλνει ξανά το Στόλο μεταξύ Ρόδου και Καστελόριζου

Με NAVTEX αποφάσισε να απαντήσει η Τουρκία στην υπογραφή συμφωνίας οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου.

Συγκεκριμένα η υδρογραφική και ωκεανογραφική υπηρεσία της Αττάλειας εξέδωσε NAVTEX με την οποία γνωστοποιείται η διεξαγωγή ασκήσεων με χρήση πραγματικών πυρών σε θαλάσσια περιοχή ανάμεσα σε Ρόδο και Καστελόριζο.

Η άσκηση είναι προγραμματισμένο να πραγματοποιηθεί 10-11 Αυγούστου και αφορά τη θαλάσσια περιοχή στην οποία είχε «βγει» το Πολεμικό Ναυτικό κατά την κρίση της 21ης Ιουλίου.

Τότε, υπενθυμίζουμε, τα τουρκικά πλοία βρήκαν μπροστά τους τον ελληνικό Στόλο, ο οποίος αιφνιδίασε τους Τούρκούς που δεν περίμεναν τόσο άμεση και αποφασιστική αντίδραση από τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις.

Αναλυτικά η NAVTEX:

TURNHOS N/W : 1016/20

MEDITERRANEAN SEA

1. GUNNERY EXERCISE, ON 10 - 11 AUG 20 FROM 0500Z TO 1600Z IN AREA BOUNDED BY;

36 26.11 N – 029 07.47 E

36 28.32 N – 028 46.26 E

36 19.56 N – 028 43.46 E

36 08.56 N – 029 18.56 E

36 14.52 N – 029 18.58 E

CAUTION ADVISED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 111700Z AUG 20.

Τονίζουμε πως ισχυρή δύναμη του ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού έχει παραμείνει στο ανατολικό Αιγαίο ελέγχοντας κάθε κίνηση των Τούρκων και έτοιμη να απαντήσει σε κάθε πρόκληση.

Παράλληλα, η Πολεμική Αεροπορία βρίσκεται σε κατάσταση μόνιμου συναγερμού για να αντιμετωπίσει τις καθημερινές παραβιάσεις των Τούρκων, ενώ ο Στρατός Ξηράς έχει «θωρακίσει» όλα τα νησιά.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Newsbomb.gr.

Διαβάστε επίσης:

Πρώτο μερικό lockdown στον Πόρο: Έκτακτα μέτρα στα καταστήματα - Τέλος οι λιτανείες