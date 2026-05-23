Έφτασε η «Μέρα της Κρίσης»: Η τετραλογία «Αιγαίο Ώρα Μηδέν» και ο ελληνοτουρκικός πόλεμος

Η τετραλογία «Αιγαίο: Ώρα Mηδέν» του Μίλτου Αντωνιάδη ολοκληρώνεται με τη «Μέρα της Κρίσης», το νέο βιβλίο που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Memento αυτές τις μέρες και κλείνει έναν πολεμικό – γεωπολιτικό κύκλο για το Αιγαίο, την Ανατολική Μεσόγειο και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

Πρόκειται για μια σειρά που, από το «Πρώτο Αίμα» μέχρι την «Κατάσταση Πολιορκίας» και τώρα τη «Μέρα της Κρίσης», παρακολουθεί βήμα–βήμα τη διαδρομή από ένα «σύντομο πόλεμο» σε μια παρατεταμένη σύγκρουση μέχρι την «τελική λύση» σε ακόμα ένα κεφάλαιο των δύο προαιώνιων εχθρών.

Μιλώντας στο Newsbomb, ο Μίλτος Αντωνιάδης περιγράφει την τετραλογία ως έργο ζωής, ένα ταξίδι 5 ετών με εντατική έρευνα και συνεχή ισορροπία ανάμεσα στη μυθοπλασία και την επιχειρησιακή λογικότητα, ειδικά σε ό,τι αφορά τα στρατιωτικά σενάρια και τις τεχνικές λεπτομέρειες. (Δείτε εδώ τη συνέντευξη του συγγραφέα για τα πρώτα δύο βιβλίο, το 2024).

Στο «Πρώτο Αίμα», ο συγγραφέας «φωτογραφίζει» το καλοκαίρι του 2020 και ένα σενάριο αεροναυτικής σύγκρουσης στο Αιγαίο, που ξεκινά από ένα ατύχημα μέσα σε κρίση με γεωτρύπανα, ΑΟΖ και τουρκικές προκλήσεις, εστιάζοντας στην τακτική διάσταση του πολέμου μέσα από μεγάλες μάχες και ρεαλιστικά σενάρια σύγχρονων επιχειρήσεων.

Στον «Σκοτεινό Ουρανό» ανεβαίνει στο στρατηγικό επίπεδο, βάζοντας στο κάδρο την αντοχή μιας χώρας σε πόλεμο διαρκείας – από τα εξαντλημένα αποθέματα όπλων και πυραύλων μέχρι την οικονομία, την ενέργεια και την τροφοδοσία – με το Αιγαίο, την Ανατολική Μεσόγειο και τη Συρία να σχηματίζουν ένα ενιαίο τόξο κρίσεων.

Η «Κατάσταση Πολιορκίας» φέρνει στο προσκήνιο την πιο σκοτεινή φάση του πολέμου: μαζικούς βαλλιστικούς πυραύλους, συζητήσεις για αντιβαλλιστική άμυνα και έγκαιρη προειδοποίηση, αλλά και την εμπειρία κατοχής σε ένα μεγάλο νησί, με αναφορές στο συνταγματικό καθεστώς «κατάστασης πολιορκίας» και στη μείωση βασικών ελευθεριών σε συνθήκες πολέμου. Ταυτόχρονα, εισάγει μια κρίσιμη κατασκοπική πλοκή γύρω από την πυρηνική ατζέντα της Τουρκίας – θέμα που, όπως υπενθυμίζει ο συγγραφέας, συζητείται έντονα σε χώρες όπως το Ισραήλ, αλλά στην Ελλάδα μένει συχνά στο περιθώριο.

Στη «Μέρα της Κρίσης», το νέο βιβλίο που βρίσκεται τώρα στα ράφια, η ιστορία φτάνει στην κορύφωση: πρόκειται για ένα καθαρόαιμο πολεμικό μυθιστόρημα 800 και πλέον σελίδων, όπου η Ελλάδα περνά στην τελική, μεγάλης κλίμακας αντεπίθεση για την ανακατάληψη εθνικού εδάφους, με το μέτωπο να εκτείνεται από τον Έβρο μέχρι το Καστελλόριζο. Εδώ ο συγγραφέας αφήνει κατά μέρος τις περίπλοκες διπλωματικές ίντριγκες και τις κατασκοπικές γραμμές και ρίχνει όλο το βάρος στο πεδίο μάχης: στην αλληλουχία ναυμαχιών, αερομαχιών, επιθέσεων με drones και βαλλιστικών πυραύλων, στους τρόπους που αλλάζει η επιμελητεία, η ανασύνταξη δυνάμεων και η ίδια η έννοια του «μεγάλου πολέμου» στην εποχή των κορεσμένων αντιαεροπορικών συστημάτων.

Στη συνέντευξή του στο Newsbomb, ο Μίλτος Αντωνιάδης μιλά για το πώς κάθε βιβλίο της σειράς έχει τον δικό του ρόλο και τόνο – από την καταιγιστική δράση του «Πρώτου Αίματος» μέχρι το πιο στρατηγικό βλέμμα του «Σκοτεινού Ουρανού» και την βαριά, πολιορκημένη ατμόσφαιρα της «Κατάστασης Πολιορκίας» – και εξηγεί γιατί αποφάσισε ότι η «Μέρα της Κρίσης» θα είναι οριστικά το τέλος της ιστορίας.

Περιγράφει την τετραλογία ως μια προσπάθεια να δείξει τον πόλεμο όσο πιο ρεαλιστικά γίνεται – με έπος και ηρωισμό, αλλά και με το πλήρες δράμα των απωλειών και του ανθρώπινου κόστους – κρατώντας ταυτόχρονα ένα βαθιά αντιπολεμικό μήνυμα: ότι η πραγματική «γραμμή άμυνας» είναι η αποτροπή μέσω ετοιμότητας, ώστε το σενάριο που ξεδιπλώνεται στις σελίδες του να μείνει στη λογοτεχνία και να μην γίνει ποτέ πραγματικότητα...

Δείτε τη συνέντευξη του Μίλτου Αντωνιάδη στο Newsbomb:

