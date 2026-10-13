Πώς σκοτώθηκε ο Παύλος Μελάς - 122 χρόνια από το θάνατο του «καπετάν Μίκη Ζέζα»

Snapshot Ο Παύλος Μελάς θυσιάστηκε στις 13 Οκτωβρίου 1904, αποτελώντας σύμβολο του Μακεδονικού Αγώνα και συμβάλλοντας στην απελευθέρωση της Μακεδονίας το 1912-13.

Το 1885, η προσάρτηση της Ανατολικής Ρωμυλίας από τη Βουλγαρία προκάλεσε την ελληνική αντίδραση για την προστασία του ελληνικού στοιχείου στη Μακεδονία.

Ο Παύλος Μελάς, με το ψευδώνυμο «Μίκης Ζέζας», ορίστηκε αρχηγός των ανταρτικών σωμάτων στη Δυτική Μακεδονία και οργάνωσε ένοπλες ομάδες κατά των βουλγαρικών δυνάμεων.

Τον Οκτώβριο του 1904, ο Μελάς τραυματίστηκε θανάσιμα σε συμπλοκή με οθωμανικό απόσπασμα στο χωριό Στάτιστα, μετά από καταγγελία Βούλγαρου αρχικομιτατζή.

Το σώμα του Παύλου Μελά τάφηκε στον ναό των Ταξιαρχών στην Καστοριά, και ο θάνατός του σηματοδότησε την ουσιαστική έναρξη του Μακεδονικού Αγώνα στην Ελλάδα. Snapshot powered by AI

Σαν σήμερα, στις 13 Οκτωβρίου 1904, θυσιάστηκε ο Παύλος Μελάς, το σύμβολο του Μακεδονικού Αγώνα. Η θυσία του Παύλου Μελά οδήγησε πρακτικά στον Μακεδονικό Αγώνα (1904-1908) και στην απελευθέρωση της Μακεδονίας λίγα χρόνια αργότερα (1912-13).

Της θυσίας του Παύλου Μελά είχαν προηγηθεί μια σειρά από γεγονότα ιδιαίτερης σημασίας. Το 1885, η πραξικοπηματική προσάρτηση της Ανατολικής Ρωμυλίας από τη Βουλγαρία σηματοδότησε τη μεθοδευμένη προσπάθειά της για την εξόντωση του ελληνικού στοιχείου στη Μακεδονία.

Ο Ανθυπολοχαγός Πυροβολικού Παύλος Μελάς (1870-1904), δραστήριο μέλος της Εθνικής Εταιρείας ήταν από τους πρώτους αξιωματικούς που στάλθηκε επίσημα από την Ελλάδα στη Μακεδονία για να οργανώσει επανατικές ομάδες. Σε συνεργασία με τον υποπρόξενο Μοναστηρίου, 'Ιωνα Δραγούμη (Νοέμβριος 1902), δημιούργησαν έναν αμυντικό μηχανισμό και συγκρότησαν το Μακεδονικό Κομιτάτο στην Αθήνα με πρόεδρο τον Δημήτρη Καλαποθάκη. Τον Ιούλιο του 1904, ο Μελάς φεύγει για τη Μακεδονία, όπου συναντήθηκε με ντόπιους αγωνιστές.

Έναν μήνα αργότερα, με το ψευδώνυμο Μίκης Ζέζας, ορίστηκε αρχηγός των αντάρτικων σωμάτων στη Δυτική Μακεδονία από το Μακεδονικό Κομιτάτο της Αθήνας και διήλθε την ελληνοτουρκική μεθόριο για να αντιμετωπίσει τη βουλγαρική ένοπλη δραστηριότητα. Τον Οκτώβριο του ίδιου χρόνου, ο Παύλος Μελάς κυκλώθηκε από τουρκικό απόσπασμα στο χωριό Στάτιστα (Μελάς), όπου και τραυματίστηκε θανάσιμα. Η θυσία του σηματοδοτήθηκε ως σύμβολο του αγώνα για την απελευθέρωση της Μακεδονίας.

Ποιος ήταν ο Παύλος Μελάς

Ο Παύλος Μελάς, ένα από τα επτά παιδιά του Μιχαήλ Μελά και της Ελένης, γεννήθηκε στις 29 Μαρτίου του 1870 στη Μασσαλία, όπου ο πατέρας του δραστηριοποιούταν ως έμπορος. Φοίτησε στη Σχολή Ευελπίδων και εξήλθε ως ανθυπολοχαγός του Πυροβολικού τον Αύγουστο του 1891. Τον επόμενο χρόνο νυμφεύτηκε τη Ναταλία Δραγούμη, κόρη του τραπεζίτη και πολιτικού Στέφανου Δραγούμη, με την οποία απέκτησε δύο παιδιά, τον στρατιωτικό Μιχαήλ Μελά και τη χημικό Ζωή Μελά – Ιωαννίδη.

Η αρχοντική οικογένεια των Μελάδων, που κατά μία εκδοχή καταγόταν από την αριστοκρατική βυζαντινή οικογένεια των Μελανιάδων ή αυτή των Κεφαλάδων εκδιώχθηκε από τα Ιωάννινα, όπου ζούσε μετά την Επανάσταση του Διονύσιου του Φιλοσόφου (1611).

Ένας κλάδος της εγκαταστάθηκε στην Παϊδονιά του Δ.Δ. Παρακαλάμου, του σημερινού Δήμου Πωγωνίου Ιωαννίνων, που απέχει περίπου 40 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα της Ηπείρου. Από τον κλάδο αυτό καταγόταν η οικογένεια του Παύλου Μελά.

Στον Παρακάλαμο υπάρχει άγαλμα του Παύλου Μελά, που φιλοτέχνησε η εγγονή του Ναταλία Μελά (1923-2019) και ο πύργος της οικογένειας που ανακαινίστηκε πριν λίγα χρόνια από απογόνους του μεγάλου Μακεδονομάχου.

Η Ανατολική Ρωμυλία και ο ρόλος της Βουλγαρικής σχισματικής εκκλησίας

Το 1870, με σουλτανικό φιρμάνι και υπό την πίεση της τσαρικής Ρωσίας ιδρύθηκε η Βουλγαρική Εξαρχία. Επειδή αποσχίστηκε μονομερώς από το Οικουμενικό Πατριαρχείο, το Φανάρι την κήρυξε σχισματική το 1872.

Η Εξαρχία δεν ήταν απλώς ένα εκκλησιαστικό ζήτημα, αλλά το βασικό πολιτικό και εθνικό εργαλείο της Σόφιας. Χρησιμοποιήθηκε για τον βίαιο εθνικό προσεταιρισμό και εκβουλγαρισμό των χριστιανικών πληθυσμών της Μακεδονίας και της Θράκης. Οι κάτοικοι χωρίστηκαν σε «Πατριαρχικούς» (Έλληνες ή ελληνιζόμενους) και «Εξαρχικούς» (Βούλγαρους).

Η Προσάρτηση της Ανατολικής Ρωμυλίας (1885)

Η Ανατολική Ρωμυλία (Βόρεια Θράκη) ήταν αυτόνομη επαρχία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας με ισχυρότατο και ακμάζον ελληνικό στοιχείο. Τον Σεπτέμβριο του 1885, με ένα αναίμακτο πραξικόπημα, η Βουλγαρία προσάρτησε την Ανατολική Ρωμυλία. Αυτό αποτέλεσε τεράστιο σοκ για την Αθήνα.

Η απώλεια της περιοχής και η επακόλουθη δίωξη του εκεί ελληνισμού έδειξαν στην ελληνική ηγεσία ότι αν δεν αντιδρούσε άμεσα, η Μακεδονία (που ήταν ακόμη υπό οθωμανική κυριαρχία) θα είχε την ίδια ακριβώς τύχη.

Οι πρώτες κινήσεις του Παύλου Μελά

Στις αρχές του 20ου αιώνα τον απασχολεί έντονα η κατάσταση στην τουρκοκρατούμενη Μακεδονία και τον ανησυχεί η δράση των κομιτατζήδων, που επιδιώκουν την προσάρτηση της Μακεδονίας στη Βουλγαρία. Τον επηρεάζει έντονα ο Μακεδόνας πεθερός του, ενώ έχει πληροφόρηση από πρώτο χέρι από τον αδελφό της γυναίκας του Ίωνα Δραγούμη, που υπηρετεί ως υποπρόξενος στο Μοναστήρι.

Τον Φεβρουάριο του 1904, μαζί με άλλους τρεις αξιωματικούς, τους λοχαγούς Αλέξανδρο Κοντούλη και Αναστάσιο Παπούλα και τον ανθυπολοχαγό Γεώργιο Κολοκοτρώνη, συμμετέχει σε μυστική αποστολή στη Μακεδονία με το ψευδώνυμο Μίκης Ζέζας (Μίκης, από το όνομα του γιου του Μιχαήλ, που τον φωνάζουν χαϊδευτικά Μίκη και Ζέζας, από το όνομα της κόρης του Ζωής, που τη φωνάζουν χαϊδευτικά Ζέζα), κατόπιν εντολής της κυβέρνησης Θεοτόκη. Η ομάδα των τεσσάρων αξιωματικών, συνοδευόμενη από μακεδόνες αγωνιστές, δραστηριοποιήθηκε στη δυτική Μακεδονία, αλλά οι κινήσεις της έγιναν αντιληπτές από τους Τούρκους, οι οποίοι ζήτησαν από την ελληνική κυβέρνηση την ανάκλησή τους. Έτσι, ο Μελάς μαζί με τους τρεις άλλους αξιωματικούς επέστρεψαν στην Αθήνα στις 29 Μαρτίου.

Τον Ιούλιο, ενώ υπηρετούσε στη Σχολή Ευελπίδων, ζήτησε 20ήμερη άδεια και έκανε ένα δεύτερο ταξίδι στη Μακεδονία. Στο πλαστό διαβατήριό του αναγραφόταν το όνομα Πέτρος Δέδες και ως επάγγελμα δήλωνε ζωέμπορος. Μόλις έφθασε στην Κοζάνη συναντήθηκε με το ντόπιο ελληνικό στοιχείο και αποφασίστηκε η συγκρότηση ενόπλων σωμάτων με τη στρατολόγηση ανδρών από τις γύρω περιοχές και η ανάληψη άμεσης δράσης στη Δυτική Μακεδονία. Επέστρεψε στην Αθήνα στις 3 Αυγούστου γεμάτος αισιοδοξία για την έκβαση του Αγώνα.

Μετά από 15 ημέρες ζήτησε κι έλαβε τετράμηνη άδεια από το στράτευμα για να αναλάβει επίσημα την αρχηγία του Μακεδονικού Αγώνα στην περιοχή της Καστοριάς και του Μοναστηρίου, κατόπιν υπόδειξης του Μακεδονικού Κομιτάτου.

Στις 28 Αυγούστου ο Καπετάν Μίκης Ζέζας διέβη τα σύνορα, συνοδευόμενος από αρκετούς Μακεδόνες, Λάκωνες και Κρήτες, και στα μέσα Σεπτεμβρίου στρατοπέδευσε στην περιοχή της Καστοριάς.

Ο θάνατός του

Στις 13 Οκτωβρίου του 1904 εισήλθε στο χωριό Στάτιστα (σημερινός Μελάς Καστοριάς) για να αναπαυτεί αυτός και οι άνδρες του. Όμως, ο Βούλγαρος αρχικομιτατζής Μήτρος Βλάχος, προκειμένου να τον βγάλει από τη μέση, ειδοποίησε τις οθωμανικές αρχές. Επί τόπου κατέφθασε ισχυρό στρατιωτικό απόσπασμα, αποτελούμενο από 150 άνδρες και στη συμπλοκή που ακολούθησε, ο Παύλος Μελάς τραυματίστηκε σοβαρά στην οσφυϊκή χώρα και μετά από μισή ώρα άφησε την τελευταία του πνοή.

Το κεφάλι του αποκόπηκε από τους συμπολεμιστές του και τάφηκε στο ναό της Αγίας Παρασκευής στο Πισοδέρι.

Το σώμα του παραδόθηκε από τις οθωμανικές αρχές στον μητροπολίτη Καστοριάς Γερμανό (Καραβαγγέλη) και τάφηκε στον βυζαντινό ναό των Ταξιαρχών στην Καστοριά, όπου αναπαύεται και η κάρά του από το 1950. Στον ίδιο ναό έχει ταφεί και η σύζυγός του Ναταλία, κατ’ επιθυμίαν της.

Ο θάνατος του Παύλου Μελά έγινε γνωστός στην Αθήνα στις 18 Οκτωβρίου και συγκλόνισε την κοινή γνώμη, λόγω του ακέραιου και αγνού χαρακτήρα του ανδρός, αλλά και του γνωστού ονόματος της οικογένειάς του, που είχε μεγάλους δεσμούς με τη Μακεδονία και την κοινωνία των Αθηνών. Η θυσία του σηματοδότησε την ουσιαστική έναρξη του Μακεδονικού Αγώνα, που κορυφώθηκε με τους Βαλκανικούς Πολέμους του 1912-1913.

Ο εθνικός μας ποιητής Κωστής Παλαμάς έγραψε για το θάνατό του:

«Σε κλαίει λαός. Πάντα χλωρό να σείεται το χορτάρι

στον τόπο που σε πλάγιασε το βόλι, ω παλικάρι.

Πανάλαφρος ο ύπνος σου του Απρίλη τα πουλιά

σαν του σπιτιού σου να τ’ ακούς λογάκια και φιλιά,

και να σου φτάνουν του σκληρού χειμώνα οι καταρράχτες

σαν τουφεκιού αστραπόβροντα και σαν πολέμου κράχτες.

Πλατιά του ονείρου μας η γη και απόμακρη.

Και γέρνεις εκεί και σβεις γοργά.

Ιερή στιγμή. Σαν πιο πλατιά τη δείχνεις και τη φέρνεις

σαν πιο κοντά! »

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