Όταν η ζωή σου δίνει μια δεύτερη ευκαιρία

Είμαστε γεμάτοι επιθυμίες, προσδοκίες και στόχους. Προσπαθούμε να τους κατακτήσουμε και κάνουμε ό,τι μπορούμε για να φτάσουμε ένα βήμα πιο κοντά στην υλοποίησή τους. Παρόλα αυτά, τα πράγματα δεν πάνε πάντα όπως τα σχεδιάζουμε…

Κάποιοι δεν καταφέρνουμε να αποδεχτούμε τις προκλήσεις, να αξιοποιήσουμε και να εκμεταλλευτούμε τις ευκαιρίες. Σε κάθε μεμονωμένη περίπτωση, οι λόγοι είναι πολλοί και διαφορετικοί… Τα εμπόδια που συναντάμε στον δρόμο μπορεί να μοιάζουν ανυπέρβλητα σε συγκεκριμένες στιγμής της ζωής μας.

Οι δυσκολίες στην κατάκτηση κάθε στόχου είναι πολλές, και κάποιες φορές καταφέρνουν να μας αποπροσανατολίσουν ή να μας απομακρύνουν από αυτόν. Μπορεί να μην υπάρχει χρόνος, χρήμα ή γενικότερα οι κατάλληλες συνθήκες. Μερικές φορές μπορεί και εμείς οι ίδιοι να αγνοούμε τις ευκαιρίες της ζωή μας. Να τις προσπερνάμε αδιάφορα και να μην είμαστε αρκετά ώριμοι για να συνειδητοποιήσουμε ότι μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά την καθημερινότητά μας.

Επιπλέον, όλοι κάνουμε λάθη. Μπορεί να μην εκτιμήσουμε σωστά καταστάσεις, να μην κυνηγάμε τα όνειρά μας, να μην κάνουμε τα πάντα για να κατακτήσουμε τη δική μας κορυφή. Σε κάποιες συγκεκριμένες στιγμές της ζωής μας μπορεί να μην έχουμε την ψυχική ή σωματική δύναμη για να εκμεταλλευτούμε μία ευκαιρία που μας δίνεται.

Άλλες φορές μπορεί να είμαστε πολύ απασχολημένοι με όσα συμβαίνουν στο γραφείο μας, για να αφοσιωθούμε σε αυτά που μας ευχαριστούν. Αργότερα, όμως, όπως φαίνεται, το μετανιώνουν… Σύμφωνα με το βιβλίο «Top Five Regrets of the Dying» της πρώην Αυστραλιανής νοσοκόμας Bronnie Ware, οι άνθρωποι μετανιώνουν περισσότερο γιατί εργάζονταν πολύ, γιατί δεν μπόρεσαν να υλοποιήσουν τις ιδέες τους, γιατί δεν κράτησαν επαφή με τους φίλους τους και γιατί απέρριπταν την προσωπική τους ευτυχία, χωρίς να συνειδητοποιούν ότι ήταν θέμα δικής τους επιλογής.

Τα καλά νέα είναι ότι ποτέ δεν είναι αργά για να αλλάξουμε τις καταστάσεις. Ποτέ δεν είναι αργά για να αφήσουμε στην άκρη όσα μας χωρίζουν με τον παιδικό μας φίλο και να δούμε μαζί το mundial όπως παλιά, για να ταξιδέψουμε με τη σύντροφό μας σε όλα τα μέρη που ονειρευόμαστε, για να πούμε «όχι» σε μία ακόμη υπερωρία προκειμένου να περάσουμε λίγο περισσότερο χρόνο με τα παιδιά μας και για να παραιτηθούμε από τη εργασία που δεν μας αρέσει και να διεκδικήσουμε μία καλύτερη θέση.

Πάντα έχουμε μία δεύτερη ευκαιρία για να κάνουμε τη ζωή μας καλύτερη. Αρκεί να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά, να την αναζητάμε και να την «αρπάξουμε» για να διαμορφώσουμε το μέλλον μας όπως το έχουμε ονειρευτεί.

Το πιο σημαντικό είναι να ανακτήσουμε τον έλεγχο, να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας και να γίνουμε κύριοι του εαυτού μας. Αρκεί να επαναπροσδιορίσουμε τους στόχους μας, να ξεπεράσουμε τις απογοητεύσεις και να δοκιμάσουμε να προσπαθήσουμε ξανά για όσα θεωρούμε ότι αξίζουν.

Αυτό που δεν πρέπει να ξεχνάμε είναι ότι η ζωή χαρίζει απλόχερα δεύτερες ευκαιρίες! Γιατί αξίζουν σε όλους μας…