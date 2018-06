Η πρεσβεία των ΗΠΑ με ανάρτησή της στο twitter καλεί τους Έλληνες να επιβάλλουν τους νόμους, να προστατέψουν τους θεσμούς και να οδηγήσουν τους δράστες στη Δικαιοσύνη.

Υπενθυμίζεται ότι το μεσημέρι της Τρίτης (12/6) άγνωστοι επιτέθηκαν στην Ελληνοαμερικανική Ένωση στην Αθήνα, προκάλεσαν φθορές στην τζαμαρία του κτηρίου και αφού πέταξαν φειγ βολάν στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή.

Τη Δευτέρα (11/6), αντιεξουσιαστές εισέβαλλαν στην είσοδο του κτιρίου όπου στεγάζεται η Ελληνοαμερικανή 'Ενωση, στη Θεσσαλονίκη και αφού πέταξαν «τρικάκια» και έγραψαν συνθήματα υπέρ του Δημήτρη Κουφοντίνα αποχώρησαν προς άγνωστη κατεύθυνση.

We strongly condemn the recent attacks on American educational institutions @HAU_GR in Thessaloniki and Athens. We urge our Greek law enforcement partners to protect these institutions and bring the perpetrators to justice. https://t.co/bI4hYW04PJ