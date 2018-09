To περίπτερο του Facebook στην 83η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης επισκέφθηκε ο Πρωθυπουργός Α.Τσίπρας

Οι επισκέπτες της έκθεσης έχουν την δυνατότητα έως τις 16 Σεπτεμβρίου να ενημερωθούν για όλες τις δραστηριότητες του Facebook στην χώρα μας στο περίπτερο εντός του χώρου του American-Hellenic Chamber of Commerce στο US PAVILION 13. Με περισσότερα από 5,3 εκατομμύρια ανθρώπους να χρησιμοποιούν τακτικά την πλατφόρμα, η Ελλάδα είναι μια από τις βασικές αγορές για το Facebook στην περιοχή της Κεντρικής κι Ανατολικής Ευρώπης. «Είναι η πρώτη φορά που συμμετέχουμε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και είμαστε υπερήφανοι που λάβαμε μέρος σε αυτή τη συγκυρία υπογραμμίζοντας το ενδιαφέρον μας για την ελληνική αγορά» - αναφέρει η Laura Bononcini, Head of Public Policy για Ιταλία, Ελλάδα, Μάλτα & Κύπρο του Facebook, ενώ τονίζει τις δυνατότητες που ανοίγει το Facebook στις τοπικές εταιρείες. «Το 89% των ανθρώπων στην Ελλάδα συνδέονται με τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και είμαστε ευτυχείς που θα έχουμε την ευκαιρία να επικοινωνήσουμε με τους Έλληνες επιχειρηματίες αναδεικνύοντας τις πρωτοβουλίες μας και την τεχνογνωσία μας για την ενίσχυση των επιχειρήσεων στην Ελλάδα».

Η αμερικανική πρεσβεία υπογραμμίζει την καινοτομία που μπορεί να υποστηρίξει τις ελληνικές επιχειρήσεις: «Ως τιμώμενη χώρα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αναδεικνύουμε την υποστήριξή μας στην οικονομική ανάκαμψη της Ελλάδας και τις ευκαιρίες διεύρυνσης των διμερών εμπορικών μας σχέσεων. Οι αμερικανικές εταιρείες που εκπροσωπούνται εδώ, όπως το Facebook, συνθέτουν την αμερικανική επινοητικότητα και την καινοτομία και είναι καίριες για την επίτευξη αυτών των στόχων», - επεσήμανε η Kate M. Byrnes, Deputy Chief of Mission στην Πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ελλάδα.