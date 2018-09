Ο υπερ - τυφώνας «Τράμι» χτύπησε την Οκινάουα της Ιαπωνίας - Τουλάχιστον 17 τραυματίες (video)

Με ανέμους που πνέουν στα 216 χλμ./ώρα ο Τράμι προβλέπεται ότι θα πλήξει τη νήσο Χονσού νωρίς το πρωί της Κυριακής και θα προκαλέσει καταρρακτώδεις βροχές σε πολλές περιοχές έως τη Δευτέρα.

Στα πλάνα που προβλήθηκαν σήμερα σε τηλεοπτικά δίκτυα της χώρας διακρίνονται μεταξύ άλλων κλαδιά δέντρων που έχουν σπάσει με αποτέλεσμα να έχει διακοπεί η κυκλοφορία σε λεωφόρο της πόλης Νάχα, μεγάλα κύματα που σπάνε στις ακτές και έντονη βροχόπτωση στις πληγείσες περιοχές.

Επίσης, από τις ριπές ανέμων αναποδογύρισε ένα φορτηγάκι και έσπασαν οι τζαμαρίες μιας τράπεζας.

Σχεδόν 700 άνθρωποι μεταφέρθηκαν σε καταφύγια στην Οκινάουα και περισσότερα από 700.000 νοικοκυριά έχουν βυθιστεί στο σκοτάδι, μετέδωσε το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο NHK.

Full footage I shot today of #typhoon #Trami battering Okinawa - next up mainland #Japan stay safe everyone pic.twitter.com/v8y4D0DU2a