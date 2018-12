Αντίστοιχα, Μις Θεσσαλία αναδείχθηκε η 19χρονη Μαρία Λαμβατσιώτη.

Κριτές της βραδιάς ήταν ο σχεδιαστής υψηλής ραπτικής Θεόδωρος Τρανούλης, η 1st Miss World Next Top Model Ηρώ Δημητροπούλου, η παίκτρια του My Style Rocks Τάνια Κοφινιώτη, η δημοσιογράφος Μάνια Αλιβιζάτου, η make up artist Μάχη Τριαντάρ, η Μις Ελλάς 2017 Θεοδώρα Σούκια καθώς επίσης ο δικηγόρος σε Λάρισα και Αθήνα Στέλιος Σούρλας.

Δείτε φωτογραφίες της νικήτριας στη gallery του Newsbomb.gr

Πηγή φωτογραφιών: Onlarissa