Mobility Unlimited Challenge: Οι 5 συσκευές που θα αλλάξουν την ζωή των ανθρώπων με αναπηρία

Οι 5 φιναλίστ του διαγωνισμού Mobility Unlimited Challenge, αποκαλύφθηκαν στο CES του Λας Βέγκας σήμερα. Υπενθυμίζουμε πως ο διαγωνισμός του Mobility Unlimited Challenge αφορά μία ενέργεια του Toyota Mobility Foundation που σε συνεργασία με το Nesta’s Challenge Prize Center, επιχορηγεί σε εταιρείες και ιδιώτες κατασκευαστές το συνολικό ποσό των 4 εκατομμυρίων δολαρίων, με στόχο να καλυτερέψει την ζωή των ανθρώπων που έχουν αναπηρία στα κάτω άκρα.

Το Challenge φιλοξενεί στον διαγωνισμό του μηχανικούς, εφευρέτες ή ακόμη και designers από όλο τον κόσμο, που παρουσίασαν τεχνολογίες και έξυπνα συστήματα εργασιακής λειτουργίας, έτσι ώστε να απλουστεύσουν τις ζωές των κινητικά αναπήρων ατόμων προσφέροντας τους μεγαλύτερη αυτονομία και ανεξαρτησία. Σημαντική είναι και η ενέργεια κατασκευής μηχανημάτων που θα εξυπηρετούν τις ανάγκες των ατόμων, το περιβάλλον στο οποίο βρίσκονται -είτε εργασιακό, είτε του ατομικού τους χώρου- το οποίο να είναι και ευκολόχρηστο αλλά και να αυξήσει τις συμμετοχές τους σε καθημερινές κοινωνικές δραστηριότητες.

Ο καθένας από τους 5 φιναλίστ του διαγωνισμού που επιλέχθηκαν στο CES του Λας Βέγκας, θα λάβει επιχορήγηση ύψους 500.000 δολαρίων ώστε να φέρει το κόνσεπτ του ένα βήμα πιο κοντά στην πραγματικότητα, με τον τελικό νικητή του Mobility Unlimited Challenge να αποκαλύπτεται το 2020 στο Τόκιο λαμβάνοντας το ποσό επιχορήγησης του 1 εκατομμυρίου δολαρίων.

Οι 5 φιναλίστ που επιλέχθηκαν είναι οι εξής.

The Evowalk: Evolution Devices (ΗΠΑ)

Ένα ειδικό μηχανικό ύφασμα που τυλίγεται γύρω από το πόδι και με βάση τους αισθητήρες του και την κίνηση περπατήματος του χρήστη, ενεργοποιεί τους κατάλληλους μύες που χρειάζονται ώστε να γίνει πιο ομαλή και σωστή η διαδικασία του βαδίσματος.

Μoby: Italdesign (Ιταλία)

Μία ηλεκτρική wheel-on συσκευή στην οποία προσαρμόζεται το αμαξίδιο και με ενσωματωμένους χάρτες που διατίθενται και στο app, κάνει ευκολότερη την καθημερινή μετακίνηση.

Phoenix Ai Ultralight Wheelchair: Phoenix Instict (Ηνωμένο Βασίλειο)

Ένα υπέρλαφρο «έξυπνο» αμαξίδιο που διαμορφώνει την ισορροπία ανάλογα με την διαμόρφωση του εδάφους και απορροφά τους κραδασμούς ώστε να μην μεταδίδεται πόνος στον χρήστη.

Qolo (Quality of Life with Locomotion): Team Qolo, University of Tsukuba (Ιαπωνία)

Ένας mobile εξωσκελετός συνδεδεμένος με ρόδες, που επιτρέπει στον χρήστη να κινηθεί ή να σταθεί με ευκολία, ανάλογα με τις ανάγκες του.

Quix: IHMC & MYOLYN (ΗΠΑ)

Ένας εξωσκελετός που προσφέρει σταθερότητα και ευκινησία για τους χρήστες σε όρθια θέση και τις δραστηριότητες με τις οποίες ενασχολούνται.

Συνολικά υπήρξαν 80 συμμετοχές από 28 διαφορετικές χώρες παγκοσμίως, με τους φιναλίστ να επιλέγονται από το παρακάτω πάνελ κριτών.

Professor Linamara Battistella , ιατρός Φυσικής Αποκατάστασης του Πανεπιστημίου του Σάο Πάολο (Βραζιλία).

, ιατρός Φυσικής Αποκατάστασης του Πανεπιστημίου του Σάο Πάολο (Βραζιλία). Winfried Beigel , διευθυντής Έρευνας και Παραγωγής για το Otto Bock Mobility Solutions (Γερμανία)

, διευθυντής Έρευνας και Παραγωγής για το Otto Bock Mobility Solutions (Γερμανία) Mary Ellen Buning , Πρόεδρος του Rehabilitation Engineering and Assistive Technology Society of North America (ΗΠΑ)

, Πρόεδρος του Rehabilitation Engineering and Assistive Technology Society of North America (ΗΠΑ) Dr . Kay Kim , Πρόεδρος του NT Robot Co (Νότια Κορέα)

, Πρόεδρος του NT Robot Co (Νότια Κορέα) Dr . Eric Krotkov , Επικεφαλής Επιστήμων στο Toyota Research Institute (ΗΠΑ)

, Επικεφαλής Επιστήμων στο Toyota Research Institute (ΗΠΑ) Eric LeGrand , σύμβουλος για τα δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες (ΗΠΑ)

, σύμβουλος για τα δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες (ΗΠΑ) Sophie Morgan , παρουσιάστρια και σύμβουλος για δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες (Ηνωμένο Βασίλειο)

, παρουσιάστρια και σύμβουλος για δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες (Ηνωμένο Βασίλειο) Ruth Peachment , θεράπων κλινικός ιατρός στο National Spinal Injuries Centre (Ηνωμένο Βασίλειο)

, θεράπων κλινικός ιατρός στο National Spinal Injuries Centre (Ηνωμένο Βασίλειο) Matthew Reeve , Πρόεδρος του Ινστιτούτου Christopher & Dana Reeve Foundation (ΗΠΑ)

, Πρόεδρος του Ινστιτούτου Christopher & Dana Reeve Foundation (ΗΠΑ) Dr . Yoshiyuki Sankai , Πρόεδρος της ρομποτικής εταιρείας Cyberdyne (Ιαπωνία)

, Πρόεδρος της ρομποτικής εταιρείας Cyberdyne (Ιαπωνία) Dr. Lloyd Walker, μηχανικός αποκατάστασης του Tech4Life (Αυστραλία)

Ο Dr. Eric Krotkov του Toyota Research Institute ανέφερε: «Υπάρχουν τόσες τεχνολογικές ευκαιρίες που μας επιτρέπουν να εξερευνήσουμε μία σειρά από προσεγγίσεις που θα ανακουφίσουν τα άτομα που υποφέρουν από παράλυση των κάτω άκρων. Ένας διαγωνισμός όπως το Mobility Unlimited Challenge, βάζει τις καινοτόμες ιδέες στο να εστιάσουν στο πρόβλημα και να προσφέρουν στην κοινωνία. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος για αυτές τις τεχνολογικές προσεγγίσεις – αμαξίδια, ορθωτικά και εξωσκελετοί. Περιμένω με ανυπομονησία να δω τις ιδέες να βγαίνουν από την διαδικασία του κόνσεπτ και να είναι πλέον έτοιμες να βοηθήσουν τους χρήστες τους».

Εκτός από το ποσό των 500.000 δολαρίων, οι φιναλίστ θα έρθουν σε επαφή με ειδικά εργαστήρια και θα λάβουν συμβουλές από ειδικούς μηχανικούς, ώστε να μπορέσουν να υλοποιήσουν τα σχέδια τους με μεγαλύτερη ευκολία μέχρι το 2020.

Ο Ryan Klem, επικεφαλής του προγράμματος για το Toyota Mobility Foundation, σχολίασε: «Οι 5 αυτοί φιναλίστ παρουσίασαν πραγματικές καινοτόμες ιδέες με στόχο τον ίδιο τον άνθρωπο. Πιστεύουμε ότι η τεχνολογία που θα χρησιμοποιηθεί σε αυτές τις συσκευές, θα αλλάξει τις ζωές σε έναν τεράστιο αριθμό ανθρώπων ανά τον κόσμο, όχι μόνο για όσους έχουν αναπηρίες στα κάτω άκρα, αλλά και για εκείνους που αντιμετωπίζουν προβλήματα στις μετακινήσεις τους σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. Θα είναι συναρπαστικό να ακολουθήσουμε το ταξίδι αυτών των ομάδων και να δούμε πως το ποσό των 500.000 δολαρίων θα βοηθήσει τον καθένα ξεχωριστά να φέρει τις ιδέες του στην αγορά και στη συνέχεια στα χέρια όσων το έχουν ανάγκη».

Για να μπορέσει να εξασφαλίσει τις συμμετοχές κάθε είδους στο πρόγραμμα, το Mobility Challenge προσέφερε από την αρχή του διαγωνισμού σε δέκα ομάδες, μία αρχική χρηματοδότηση των 50.000 δολαρίων υπό την αιγίδα του Discovery Award.

Η Charlotte Macken του Nesta’s Challenge Prize Center ανέφερε: «Οι υπάρχουσες συσκευές για τις μετακινήσεις των ατόμων με αναπηρίες, πολλές φορές αδυνατούν να υποστηρίξουν ή να ανταποκριθούν απόλυτα στις ανάγκες των χρηστών τους, λόγω περιορισμών που επηρεάζουν τόσο την λειτουργικότητα όσο και την χρηστικότητα. Ιστορικά, ο ρυθμός της καινοτομίας ήταν πάντα αργός λόγω των μικρών και κατακερματισμένων αγορών, αλλά και των δυσκολιών που συναντούσαν οι νέες τεχνολογίες στο κομμάτι της χρηματοδότησης από συστήματα υγειονομικής περίθαλψης. Αυτό κάνει το όλο πεδίο ανεπιθύμητο στους ανθρώπους που με τις ιδέες τους, μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο. Ευελπιστούμε πως διαγωνισμοί σαν και αυτοί μπορούν να εμπνεύσουν για καινοτομίες και ανυπομονούμε να δούμε πως οι 5 φιναλίστ θα αξιοποιήσουν αυτή την ευκαιρία για να αναπτύξουν περαιτέρω τις ιδέες τους».

Σήμερα σε όλο τον κόσμο, εκατομμύρια άνθρωποι ζουν με παράλυση των κάτω άκρων (με συχνότερα αίτια τα εγκεφαλικά επεισόδια, τους τραυματισμούς του νωτιαίου μυελού και της σκλήρυνσης κατά πλάκας). Παρότι δεν υπάρχουν στατιστικά για την παράλυση σε παγκόσμιο επίπεδο, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εκτιμά ότι υπάρχουν 250.000-500.000 νέα κρούσματα τραυματισμού νωτιαίου μυελού παγκοσμίως κάθε χρόνο.