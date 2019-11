Μεταπτυχιακά υψηλού επιπέδου σε Business, Digital και Ανθρωπιστικές Επιστήμες

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν την Τετάρτη 30 και την Πέμπτη 31 Οκτωβρίου τα Open Days των Μεταπτυχιακών προγραμμάτων που προσφέρει το Aegean College σε συνεργασία με τα Πανεπιστήμια Canterbury Christ Church και Coventry.

Υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές, ακαδημαϊκοί και στελέχη επιχειρήσεων ενημερώθηκαν για τις λεπτομέρειες των προγραμμάτων, τις εκπαιδευτικές δυνατότητες και τα εφόδια που προσφέρουν.

Τα προγράμματα που παρουσιάστηκαν στην διάρκεια των δύο ημερών ήταν τα εξής:

Ανθρωπιστικές Επιστήμες

Business & Digital

Ομιλίες από Καταξιωμένους Ακαδημαϊκούς

Με ομιλίες εξειδικευμένων επαγγελματιών υποδέχτηκε το Κολέγιο μεταπτυχιακούς φοιτητές και ενδιαφερόμενους την Τετάρτη 30 Οκτωβρίου. Εκτενείς παρουσιάσεις πραγματοποίησαν οι Δρ. Εριφύλη Τσιρέμπολου και Δρ. Μαρκέλλα Φιστέ για τα μεταπτυχιακά προγράμματα Προσχολικής Εκπαίδευσης, Σχολικής Ψυχολογίας και Cognitive Behavioural Therapy αντίστοιχα.

Τη σκυτάλη πήρε η Ψυχολόγος Μυρτώ Λεμονούδη που εξήγησε πώς η αναβλητικότητα αναδύεται στις καθημερινές μας δραστηριότητες, ακόμα και στις σπουδές μας, και πώς αυτή μπορεί να αντιμετωπιστεί μέσω της Γνωσιακής-Συμπεριφορικής Θεραπείας.

Για τον κρίσιμος και σημαντικό ρόλο του σχολικού ψυχολόγου μίλησε η Δρ. Εριφύλη Τσιρέμπολου, ενώ ακολούθησε ομιλία του υποψήφιου διδάκτωρα στην ειδική αγωγή Αθανάσιου Παπακώστα πάνω στις μαθησιακές δυσκολίες και τον εντοπισμό τους μέσω της στατιστικής έρευνας.

Προγράμματα Business υψηλών προδιαγραφών από κορυφαίους Επαγγελματιες!

Την Πέμπτη 31 Οκτωβρίου ήταν η σειρά των προγραμμάτων Business. Ο ακαδημαϊκός διευθυντής των προγραμμάτων Γεώργιος Καραμπέτσος παρουσίασε τα προγράμματα MBA Global Business, MBA Leadership & Management Development και MSc in Digital and Social Media Marketing with Analytics.

Η ημέρα συνεχίστηκε με την ομιλία της κυρίας Μαρίζας Μέλλιου, Διευθύντριας εσωτερικού ελέγχου του ΟΠΑΠ. Η ομιλία αφορούσε σε ανάλυση του τρόπου διοίκησης σε ένα μεγάλο οργανισμό για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων και την βελτιστοποίηση της αποδοτικότητας μέσω ενός μοντέλου διακυβέρνησης.

Ο Γιάννης Γιαννίκος, Google Premium Partner και ιδρυτής της «Boutique Digital Marketing Agency» Double Dot, με αφετηρία το ερώτημα «Τι θα γίνω όταν μεγαλώσω», απευθύνθηκε στους μεταπτυχιακούς φοιτητές για τον ανερχόμενο χώρο του Digital Marketing και για τις ευκαιρίες καριέρας σε creative γραφεία ή σε τμήματα μάρκετινγκ.

Ένα σύγχρονο θέμα παρουσίασε ο Αλέξανδρος Κοκόλης, Google Premium Partner, Ιδρυτής και CEO της SEM Wizard και συγκεκριμένα τη χρήση μεθοδολογιών και εργαλείων Machine Learning (Μηχανικής Μάθησης) στη διαδικασία Smart Bidding. Η ομιλία είχε την μορφή case study γεγονός που έδωσε στους μεταπτυχιακούς φοιτητές την ευκαιρία να δουν εκ των έσω μια πραγματική μελέτη.

Με μια εμπνευσμένη ομιλία με αναφορά στον νομπελίστα φυσικό Richard Feynman συνέχισε ο Dr. Άκης Τσεκούρας, Director MasterCard Advisors, και μας εξήγησε γιατί το πιο σημαντικό στοιχείο για μια επιτυχημένη καριέρα είναι η συνεχής περιέργεια και αναζήτηση της γνώσης.

Το open day έκλεισε η απόφοιτος του Κολλεγίου, κυρία Ευσταθία Θεοδωροπούλου, η οποία μίλησε για την εξέλιξη της καριέρας της μετά την απόκτηση Μεταπτυχιακού τίτλου στη διοίκηση επιχειρήσεων από το Aegean Colege.