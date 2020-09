Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος Μητροπολιτικό – ΑΚΜΗ δίπλα στους νέους του Καστελόριζου

Μία ημέρα μετά την 77η επέτειο απελευθέρωσης του Καστελόριζου, ο Εκπαιδευτικός Όμιλος Μητροπολιτικό-ΑΚΜΗ προχωρά σε μία σημαντική πρωτοβουλία «υιοθετώντας» εκπαιδευτικά όλους τους αποφοίτους λυκείου του ακριτικού μας νησιού.

Από τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά οι νέοι του Καστελόριζου θα έχουν τη δυνατότητα να φοιτήσουν εντελώς δωρεάν είτε στο ΙΕΚ ΑΚΜΗ είτε στο Μητροπολιτικό Κολλέγιο σε πρόγραμμα και παράρτημα της επιλογής τους.

Ο Πρόεδρος του Εκπαιδευτικού Ομίλου Μητροπολιτικό-ΑΚΜΗ κ. Κωνσταντίνος Ροδόπουλος δήλωσε: «Πρόκειται για μία έμπρακτη πράξη στήριξης στα νέα παιδιά της ακριτικής μας Ελλάδας που φυλάνε Θερμοπύλες. Ρίχνουμε γέφυρα με την απομακρυσμένη πατρίδα μας που δεν φοβάται ούτε δειλιάζει απέναντι στον άκρατο επεκτατισμό της γειτονικής χώρας».

Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Πολιτισμού του Καστελόριζου, κ. Στράτος Αμύγδαλος δήλωσε: «Ευχαριστούμε θερμά τη Διοίκηση του Ομίλου Μητροπολιτικό-ΑΚΜΗ για τη σπουδαία αυτή πρωτοβουλία. Δίνεται μια σημαντική ευκαιρία στους νέους του νησιού μας. Ευελπιστούμε στη συνέχιση της αγαστής αυτής συνεργασίας με τον μεγαλύτερο ιδιωτικό εκπαιδευτικό οργανισμό της χώρας. Εμείς θα συνεχίσουμε τον καθημερινό μας αγώνα με μόνο στόχο το νησί μας να ‘πετάξει’ όσο πιο ψηλά γίνεται».

Η παραπάνω δράση εντάσσεται στο πλαίσιο ενός πολυδιάστατου φάσματος ενεργειών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που υλοποιεί σταθερά ο Οργανισμός με επίκεντρο - ανάμεσα σε άλλα - την εκπαίδευση, τον πολιτισμό, το περιβάλλον και τον αθλητισμό. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα τελευταία χρόνια o Όμιλος Μητροπολιτικό-ΑΚΜΗ έχει σταθεί σταθερά αρωγός και υπερήφανος χορηγός στον θεσμό του «Διάπλου Αιγαίου» και την Ομάδα Αιγαίου, τους φύλακες- αγγέλους των νησιωτών και δη αυτών που μένουν στα μικρά νησιά, διανύοντας με φουσκωτά εκατοντάδες μίλια σε μία προσπάθεια να υποστηρίξουν τους συνανθρώπους τους. Στο πλαίσιο αυτό έχουν προσφερθεί συνολικά περισσότερες από 70 πλήρεις υποτροφίες σπουδών σε νέους των ακριτικών νησιών, στους Φούρνους, στην Αμοργό, στην Ίο, στη Φολέγανδρο, στο Κουφονήσι και στην Πάτμο. Παράλληλα ο Όμιλος έχει συμβάλλει έμπρακτα στην ενίσχυση ακριτικών σχολικών μονάδων, παρέχοντας εκπαιδευτικό και τεχνολογικό εξοπλισμό.

Λίγα λόγια για το ΙΕΚ ΑΚΜΗ

Συνώνυμο της αξιοπιστίας και της υπεροχής το ΙΕΚ ΑΚΜΗ, με παρουσία σε 6 πόλεις σε Αθήνα, Πειραιά, Θεσσαλονίκη, Κρήτη, Λάρισα και Ρόδο, έχει εδραιωθεί ως η κορυφαία πρόταση στις σπουδές επαγγελματικής κατάρτισης στη χώρα προσφέροντας 107 δυναμικές ειδικότητες με μεγάλη ζήτηση στην αγορά εργασίας. Η πολυβραβευμένη Σχολή έχει ανακηρυχθεί 1 από τα 7 καλύτερα Εκπαιδευτήρια της Ευρώπης ενώ αποτελεί το πρώτο ΙΕΚ στην Ελλάδα που έγινε μέλος Πανευρωπαϊκού Δικτύου Κατάρτισης. Οι πρότυπες εγκαταστάσεις του ΙΕΚ ΑΚΜΗ περιλαμβάνουν υπερσύγχρονα εργαστήρια με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας ανά επιστημονικό πεδίο, σύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας δημιουργώντας ιδανικές συνθήκες για ένα άρτιο εκπαιδευτικό αποτέλεσμα.

Αθήνα | Πειραιάς | Θεσσαλονίκη | Ηράκλειο Κρήτης |Λάρισα Ι Ρόδος

Περισσότερα στο www.iek-akmi.edu.gr

Λίγα λόγια για το Μητροπολιτικό Κολλέγιο

Με 7 συνεργαζόμενα κορυφαία Διεθνή Πανεπιστήμια, 7 υπερσύγχρονα campus, 10 Ακαδημαϊκές Σχολές, 66 περιζήτητα bachelors και masters και περισσότερες από 30 διεθνείς πιστοποιήσεις, το Μητροπολιτικό Κολλέγιο είναι αδιαμφισβήτητα το μεγαλύτερο Κολλέγιο Πανεπιστημιακών Σπουδών στην Ελλάδα. Ξεχωρίζει για την υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων πανεπιστημιακών προγραμμάτων και το διακεκριμένο ακαδημαϊκό προσωπικό του. Επιπλέον, είναι το Νο1 ελληνικό ιδιωτικό Κολλέγιο (private for profit) στη Διεθνή Κατάταξη Πανεπιστημίων Webometrics Ranking of World Universities (July 2020) και το μοναδικό Κολλέγιο μέλος Διεθνούς Δικτύου Πανεπιστημίων [Compostella Group of Universities] στη χώρα μας. Μητροπολιτικό Κολλέγιο. Ακολούθησε το μέλλον σου.

Αθήνα | Μαρούσι | Πειραιάς | Θεσσαλονίκη |Κρήτη | Ρόδος | Λάρισα

Περισσότερα στο mitropolitiko.edu.gr