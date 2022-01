CMCS: Πρόσκληση φοιτητών για ένα μεταπτυχιακό διαβατήριο στον ψηφιακό κόσμο επικοινωνίας - marketing

Ο κόσμος των ψηφιακών μέσων εξελίσσεται και αλλάζει διαρκώς, μαζί με τις διαδικτυακές συνήθειες των χρηστών

Στην εποχή των μεγάλων αλλαγών στον χώρο της ενημέρωσης και της δημιουργίας περιεχομένου, το νέο και αναγνωρισμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Δημιουργία Περιεχομένου και Στρατηγική Επικοινωνίας» (CMCS – Μaster of Arts in Content Marketing and Communication Strategy) του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Επικοινωνίας, ανοίγει τις πύλες της επικοινωνίας και προσφέρει επαγγελματικές επιλογές στον χώρο του marketing και της επικοινωνίας σε έναν τομέα που αναπτύσσεται ραγδαία.

Το πρόγραμμα (Master of Arts) «Δημιουργία Περιεχομένου και Στρατηγική Επικοινωνίας», το οποίο διοργανώνει το Eυρωπαϊκό Ινστιτούτο Επικοινωνίας (ΕCI – European Communication Institute) σε μία συναρπαστική διετία μεταξύ Αθήνας και στην Βιέννης, έχει ως στόχο την κατάρτιση μίας νέας γενιάς επαγγελματιών στο χώρο του ψηφιακού marketing με όλες τις δεξιότητες, τις οποίες χρειάζεται αυτήν τη τη στιγμή η αγορά εργασίας.

Ο κόσμος των ψηφιακών μέσων εξελίσσεται και αλλάζει διαρκώς, μαζί με τις διαδικτυακές συνήθειες των χρηστών. Σε αυτό το μεταβαλλόμενο πεδίο, οι φοιτητές του προγράμματος έχουν τη δυνατότητα να βρεθούν στο κέντρο των εξελίξεων, καθοδηγούμενοι από διδάσκοντες όχι μόνον πανεπιστημιακούς, αλλά και προερχόμενους από την αγορά, γνωρίζοντας τις απαιτήσεις της, καθώς και από εκπροσώπους της ενημέρωσης και της δημιουργίας ποιοτικού περιεχομένου.

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Content Marketing and Communication Strategy» απευθύνεται σε στελέχη του χώρου της επικοινωνίας και της ενημέρωσης που θέλουν είτε να έχουν την καλύτερη δυνατή κατάρτηση ή να αποκτήσουν τα εφόδια για να κάνουν την επαγγελματική μετάβαση που επιθυμούν, αλλά και σε πτυχιούχους σχολών που βρίσκονται στο ξεκίνημα της καριέρας τους.

Το Πρόγραμμα διαθέτει ISO, έχει βραβευθεί από την ανεξάρτητη επιτροπή που εισηγείται ετησίως τα Βραβεία του Ιδρύματος για την Προαγωγή της Δημοσιογραφίας Α.Β. Μπότση, και είναι σχεδιασμένο με τρόπο που να εξυπηρετεί εργαζομένους υποψήφιους, π.χ. στελέχη επιχειρήσεων Επικοινωνίας.

Το κόστος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος, για το σύνολο της διάρκειάς του, είναι 9150 ευρώ και περιλαμβάνει το κόστος διαμονής/διατροφής των δύο περιόδων, στο Πανεπιστήμιο DUK, στην Αυστρία. Kατοπίν αιτήματος προβλέπεται τμηματική καταβολή που ολοκληρώνεται έως 15 μήνες από την εγγραφή. Οι πρόσοδοι των ΠΜΣ (Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών) αξιοποιούνται αποκλειστικώς για την ανάπτυξή τους.

To Eυρωπαϊκό Ινστιτούτο Επικοινωνίας (ΕCI – European Communication Institute) είναι Συνέργεια Ευρωπαϊκών δημοσίων/κοινωφελών φορέων, ενεργών στην ανώτατη παιδεία, τις τεχνολογίες γλώσσας / πολιτισμού και την έρευνα. Δέχεται υποψηφιότητες για τα διετή, δίγλωσσα αναγνωρισμένα από τον ΔΟΑΤΑΠ μεταπτυχιακά του προγράμματα, που διεξάγονται στην Αθήνα και την Βιέννη, για την περίοδο 2022-24 που ξεκινούν 14 Φεβρουαρίου 2022.

Για την υλοποίηση των ΠΜΣ συνεργάζονται οι παρακάτω δημόσιοι Ευρωπαϊκοί φορείς: Αυστριακό πανεπιστήμιο DUK (Donau Universität Krems) , Ερευνητικό Ίδρυμα ‘Αθηνά’ της Γενικής Γραμματείας Έρευνας Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Ίδρυμα Προαγωγής Δημοσιογραφίας Αθανασίου Β. Μπότση (κοινωφελής φορέας συνεποπτευόμενος από το Υπουργείο Παιδείας), Εργαστήριο Επικοινωνίας και Τεχνολογίας ΜΜΕ, του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους και να υποβάλλουν την υποψηφιότητά τους (βήμα 1) αποστέλλοντας βιογραφικό σημείωμα ηλεκτρονικά, στην διεύθυνση admissions@eci-org.eu

