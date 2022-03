14o Education Festival powered by ΙΕΚ ΑΛΦΑ & MEDITERRANEAN COLLEGE

Το μεγαλύτερο εκπαιδευτικό φεστιβάλ-θεσμός ξεκινά στις 14 Μαρτίου, με στόχο να σε... Τηλε-συνεπάρει με μοναδικά free webinars!

EduModeOn… line & το ταξίδι της δωρεάν εκπαίδευσης, powered by ΙΕΚ ΑΛΦΑ & Mediterranean College, συνεχίζεται για 14η χρονιά φέτος, Τηλε-μεταφέροντάς μας στον «μαγικό» κόσμο μοναδικών, δωρεάν σεμιναρίων εξειδίκευσης από... απόσταση!

Επίκεντρο του φετινού EDUCATION FESTIVAL η σημερινή πραγματικότητα που επιτάσσει πολλές από τις δραστηριότητες μας, ακόμα και βασικές μας ανάγκες, να γίνονται όχι διά ζώσης, αλλά με μεγάλη απόσταση! Από την Τηλεργασία, το Τηλεμάρκετινγκ, την Τηλεκατάρτιση, την Τηλεκπαίδευση, μέχρι το... Τηλεσυναίσθημα, αυτό το #Τηλε- που επέβαλε –κυρίως- η πανδημία covid, αντικατέστησε τη φυσική παρουσία σχεδόν σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς μας.

Εν μέσω αυτής της ξαφνικής ανατροπής των δεδομένων λοιπόν, η Εκπαίδευση δεν θα μπορούσε παρά να Τηλε-παρασυρθεί κι αυτή..! Και να βρει διέξοδο στην από χρόνια εφαρμοζόμενη εξ αποστάσεως εκπαίδευση, η οποία ουσιαστικά κέρδισε όλο το έδαφος κυριολεκτικά εν μία νυκτί!

Αυτή η έννοια της απόστασης –Τηλε- σε τόσες ουσιώδεις πτυχές και εκφάνσεις της ζωής και της καθημερινότητάς μας, μεταξύ των οποίων η κατάρτιση και η εκπαίδευση, αποτέλεσε την πηγή έμπνευσης του 14ου EDUCATION FESTIVAL: του μεγαλύτερου εκπαιδευτικού φεστιβάλ σε Ελλάδα και Ευρώπη, powered by ΙΕΚ ΑΛΦΑ & MEDITERRANEAN COLLEGE!

Μετά από 13 χρόνια προσφοράς εκπαίδευσης, 208 θεματικές εβδομάδες, 1.800 δωρεάν σεμινάρια εξειδίκευσης, 2.000 εισηγητές και 170.000 συμμετέχοντες, το φεστιβάλ-θεσμός στα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά δρώμενα που έγινε γρήγορα η αγαπημένη εκπαιδευτική συνήθεια της νεολαίας, έρχεται φέτος για 14η χρονιά και σε καλεί να… μυηθείς στην πιο ρηξικέλευθη εμπειρία εκπαίδευσης, σε... ρυθμούς Τηλεκπαίδευσης!

Με σύνθημα «EDUCATION is your PASSPORT», το αγαπημένο σου φεστιβάλ θα διεξαχθεί –για 2η χρονιά από τη δημιουργία του- ON LINE, παρέχοντας ΔΩΡΕΑΝ μοναδικά webinars, μοιρασμένα σε 11 θεματικές εβδομάδες, μέσω υπερσύγχρονης, διαδραστικής πλατφόρμας e–learning! Τηλε- EduFestival λοιπόν, από τις 14 Μαρτίου έως και τις 17 Ιουνίου!

Κάνε click στο επίσημο site του φεστιβάλ https://www.education-festival.edu.gr/, συμπλήρωσε τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος των εξειδικευμένων webinars της επιλογής σου και παρακολούθησέ τα εντελώς ΔΩΡΕΑΝ!

Are U ready to Τηλε-connect?

Ε DUCATION IS YOUR PASSPORT -14 ΧΡΟΝΙΑ EDUCATION FESTIVAL.

Για περισσότερες πληροφορίες :

http://www.education-festival.edu.gr/

ΙΕΚ ΑΛΦΑ Αθήνας: Πατησίων 31, 210 5279500

ΙΕΚ ΑΛΦΑ Πειραιά: Φίλωνος 39, 210 41 20313

ΙΕΚ ΑΛΦΑ Γλυφάδας: Λ. Βουλιαγμένης 57, 210 9640117

ΙΕΚ ΑΛΦΑ Θεσσαλονίκης: Βαλαωρίτου 9, 2310 552406

Mediterranean College Αθήνας: 210 8899600

Mediterranean College Θεσσαλονίκης: 2310 287779

