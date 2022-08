Επιλογές σπουδών υψηλού επιπέδου που οδηγούν σε σημαντικές επαγγελματικές προοπτικές

Το Mediterranean College είναι το 1ο ιδιωτικό, αγγλόφωνο Κολλέγιο που ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 1977

Σε ό,τι αφορά στην επιλογή των κατάλληλων σπουδών, η παροχή υψηλού επιπέδου προγραμμάτων σπουδών ξένων πανεπιστημίων, σε ένα υποστηρικτικό περιβάλλον που ενισχύει τις δεξιότητες των φοιτητών και τους εξασφαλίζει άριστες επαγγελματικές προοπτικές, αποτελεί το ζητούμενο σήμερα. Όλα αυτά προσφέρει το Mediterranean College, το 1ο ιδιωτικό, αγγλόφωνο Κολλέγιο που ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 1977 και εδώ και 45 έτη μένει πιστό στις ίδιες αρχές.

Για την ακρίβεια, πρόκειται για το ιστορικότερο Πανεπιστημιακό Κολλέγιο της Ελλάδας και υπάρχουν πολλοί σημαντικοί «σταθμοί» στην πορεία του που το κάνουν να ξεχωρίζει. Να αναφέρουμε απλώς ότι το 1οMBA που προσφέρθηκε στην Ελλάδα, ήταν από το Mediterranean College σε συνεργασία με το Laredo State University (USA), το 1989. Άλλοι σημαντικοί «σταθμοί» στην ιστορία του αγγλόφωνου Κολλεγίου είναι η 1η στην Ελλάδα ακαδημαϊκή συνεργασία Franchise με κρατικό βρετανικό Πανεπιστήμιο, σε σύμπραξη με το Coventry University (UK) το 1992, καθώς και η πρωτοβουλία «Ελλάδα, Διεθνές Κέντρο Εκπαίδευσης», η οποία από το 1995 έως σήμερα αποσκοπεί στην ανάδειξη της χώρας μας ως πόλο έλξης αλλοδαπών φοιτητών, μέσα από διοργάνωση συνεδρίων, υποβολή υπομνημάτων, έκδοση βιβλίων και μελετών, συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις και αποστολές με σύνθημα το «Study in Greece».

Επίσης, πολλές είναι οι σημαντικές προσωπικότητες που έχουν πλαισιώσει το έργο του Mediterranean College όλα αυτά τα χρόνια, όπως ο Noam Chomsky (M.I.T), η Graciela Chichilnsky (Columbia University), ο Richard Falk (Princeton University), αλλά και διακεκριμένοι Έλληνες πανεπιστημιακοί καθηγητές.

Παράλληλα, το Mediterranean College φέρει διαπιστεύσεις ποιότητας από ανεξάρτητους φορείς από το 1998, που το πιστοποιούν ως ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης, που τηρεί τα υψηλότερα ακαδημαϊκά standards (British Accreditation Council, UK Quality Assurance Agency, European University Association). Αξίζει, φυσικά, να τονίσουμε πως είναι υψίστης σημασίας η διάκριση που κατέκτησε το Mediterranean College ως ο μοναδικός ιδιωτικός εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα που είναι μέλος της Ένωσης Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων.

Μία σημαντική επένδυση για ένα καλύτερο μέλλον

Υπάρχουν, λοιπόν, πολλοί λόγοι για να επιλέξει κάποιος σήμερα να σπουδάσει στο Mediterranean College, δηλαδή σε ένα βρετανικό Πανεπιστήμιο στην Ελλάδα, με υποδομές που ξεχωρίζουν σε Αθήνα, Γλυφάδα και Θεσσαλονίκη, καθώς και με μεγάλη εμπειρία στην εκπαίδευση.

Πιο αναλυτικά, το Mediterranean College διαθέτει προγράμματα σπουδών που ανανεώνονται συνεχώς, διασυνδέονται και πιστοποιούνται από κορυφαίους επαγγελματικούς φορείς στην Ευρώπη, όπως το Chartered Management Institute (CMI), το Institute of Hospitality (IoH), το British Association of Counselling & Psychotherapy (BACP), το British Computing Society (BCS), το British Association of Sports & Exercise Science (BASES), κ.α.

Παράλληλα, διαθέτει τρία ολοκαίνουρια και πλήρως εξοπλισμένα campuses στο κέντρο της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και στη Γλυφάδα, σχεδιασμένα με τα υψηλότερα standards αισθητικής, εργονομίας, προσβασιμότητας, υγιεινής και ασφάλειας. Επίσης, το Mediterranean College επενδύει συνεχώς στην αναβάθμιση των ψηφιακών υποδομών και των υπηρεσιών του, όπως η δημιουργία διαδραστικού, εκπαιδευτικού περιεχομένου ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (e-learning) και το νέο, ολοκληρωμένο ψηφιακό εκπαιδευτικό portal φοιτητών και καθηγητών.

Όλα αυτά ενώ χαρακτηρίζεται για την ενισχυμένη ακαδημαϊκή του εξωστρέφεια, με την ίδρυση του Ακαδημαϊκού & Επιστημονικού Συμβουλίου με Πρόεδρο τον ομότιμο καθηγητή Οικονομικών του ΕΚΠΑ κ. Σπύρο Βλιάμο και μέλη του επιφανείς ακαδημαϊκούς.

Ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα με στοχευμένες δράσεις απασχολησιμότητας

Η αλήθεια, είναι, βέβαια, πως το Mediterranean College ξεχωρίζει σε αρκετά ακόμη σημεία. Να αναφέρουμε ότι η επαγγελματική δικτύωση (networking) αποτελεί βασικό στόχο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και των δραστηριοτήτων απασχολησιμότητας του Κολλεγίου. Άλλωστε, το Mediterranean College έχει πάντα στο επίκεντρό του τον φοιτητή και πιστεύει πως είναι σημαντικό για κάθε σπουδαστή να έρθει σε επαφή με καταξιωμένους επαγγελματίες, να ανταλλάξει απόψεις και προβληματισμούς, να αναπτύξει σχέσεις και να δικτυωθεί, στην προσπάθεια ένταξης και ανέλιξής του στην αγορά εργασίας.

Σίγουρα δεν είναι τυχαίο ότι το Employability Scheme® του Mediterranean College (MC) αποτελεί το 1ο Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ενίσχυσης της Απασχολησιμότητας στον χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης, προετοιμάζοντας τους φοιτητές να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς εργασίας. Συγκεκριμένα, τo MC- Employability Scheme® σχεδιάστηκε για να βοηθήσει τον φοιτητή να αναπτύξει τις επαγγελματικές του δεξιότητες, να του καλλιεργήσει την έννοια της δια βίου μάθησης και να τον δικτυώσει με εργοδότες και επαγγελματίες. Διαθέτοντας ένα ευρύ φάσμα στρατηγικών συνεργασιών με επιχειρήσεις, οργανισμούς και φορείς, το οργανωμένο πλάνο απασχολησιμότητας που διαθέτει το Κολλέγιο επιτυγχάνει πάνω από 90% επαγγελματική απορρόφηση των αποφοίτων του.

Να σημειώσουμε ακόμη πως το MC-Employability Scheme® αποτελείται από μοναδικές υπηρεσίες και δράσεις επαγγελματικής ανάπτυξης, όπως ετήσιο Job Fair με συμμετοχή δεκάδων εταιρειών, στελεχωμένο Career Office με εξελιγμένες υπηρεσίες σταδιοδρομίας, οργανωμένο πλαίσιο πρακτικής άσκησης - μαθητείας, δωρεάν σεμινάρια, εκπαιδευτικές επισκέψεις, ομιλίες στελεχών, real projects και εκθέσεις φοιτητών, καθώς και συμμετοχή σε συνέδρια και διαγωνισμούς.

Μάλιστα, κορυφαίες αποκλειστικές διοργανώσεις για την επιμόρφωση και δικτύωση των φοιτητών του Mediterranean College αποτελούν το Education Festival και το Student Excellence Conference. Έτσι, σπουδάζοντας στο Mediterranean College, ο φοιτητής και η φοιτήτρια γίνονται μέλη του μοναδικού Κολλεγίου στην Ελλάδα που διαθέτει ολοκληρωμένο πλάνο απασχολησιμότητας για τους φοιτητές του, σε συνεργασία με πάνω από 500 εταιρείες και οργανισμούς, με στόχο τη διασύνδεσή τους με την αγορά εργασίας.

Εξήντα προγράμματα σπουδών σε ειδικότητες αιχμής που ξεχωρίζουν

Ποιες ακριβώς είναι όμως οι επιλογές σπουδών στο Mediterranean College; Το Κολλέγιο αποτελείται από οκτώ Ακαδημαϊκές Σχολές και προσφέρει 40+ αναγνωρισμένα Bachelor’s, Master’s & MBA, σε συνεργασία με το TOP26 University of Derby (Guardian 2020) και το University of Wolverhampton, καθώς και 20+ πιστοποιημένα Προγράμματα Επαγγελματικής Εξειδίκευσης, σε συνεργασία με διακεκριμένους ευρωπαϊκούς φορείς πιστοποίησης (European International University, κ.α.), στους τομείς της Οικονομίας και της Διοίκησης, των Ναυτιλιακών, της Πληροφορικής, της Ψυχολογίας, των Επιστημών της Αγωγής, των Πολιτικών και των Μηχανολόγων Μηχανικών, των Επιστημών Υγείας και Αθλητισμού και του Τουρισμού-Φιλοξενίας.

Επιλέγοντας το Mediterranean College δε, οι φοιτητές εξασφαλίζουν αναγνωρισμένα πτυχία, επαγγελματικά ισοδύναμα των ελληνικών Πανεπιστημίων, δίγλωσσο μοντέλο εκπαίδευσης στα ελληνικά και τα αγγλικά, χωρίς προσθήκη προπαρασκευαστικού έτους, ένα ολοκληρωμένο σχέδιο επαγγελματικής ανάπτυξης και αποκατάστασης, μέσα από το MC Employability Scheme®, καθώς και ένα διευρυμένο πρόγραμμα υποτροφιών & επιδοτήσεων .

Για περισσότερες πληροφορίες για τα προγράμματα σπουδών και τους τρόπους χρηματοδότησης που προσφέρονται, επικοινωνήστε με το Mediterranean College. Γίνονται δεκτές μετεγγραφές φοιτητών από Πανεπιστήμια, Κολλέγια και ΙΕΚ (αναγνώριση μαθημάτων).

Mediterranean College

Αθήνα: Κοδριγκτώνος 13 & Πατησίων 94, 10434, Τ: +30 210 8899600

Αθήνα: Πατησίων 107 & Πελλήνης 8, 11251, Τ: +30 210 8899600

Γλυφάδα: Αχιλλέως 33 & Λ. Βουλιαγμένης 65, 16675, Τ: +30 210 8899600

Θεσσαλονίκη: Ίωνος Δραγούμη 21, 54625, T: +30 2310 287779

www.medcollege.edu.gr | info@medcollege.edu.gr