To ΙΕΚ ΑΛΦΑ, Επίσημος Υποστηρικτής και στο 7ο RUN TOGETHER ATHENS!

Το RUN TOGETHER, powered by INTERSPORT & SAUCONY, επέστρεψε δυναμικά για 7η χρονιά στο ΟΑΚΑ, και το ΙΕΚ ΑΛΦΑ δεν θα μπορούσε παρά να στηρίξει -και φέτος- το ξεχωριστό αυτό fun run, με στόχο την ενίσχυση των προγραμμάτων “Best Buddies Greece”!