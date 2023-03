Mediterranean College-Graduation Ceremonies | Class of 2022

Λαμπερές Τελετές Αποφοίτησης του 1ου Ιδιωτικού Αγγλόφωνου Κολλεγίου Πανεπιστημιακών Σπουδών στην Ελλάδα, με όραμα και προοπτική για ένα Βιώσιμο Μέλλον!

Δύο εντυπωσιακές Τελετές Αποφοίτησης, αφιερωμένες στο θέμα της Βιώσιμης Ανάπτυξης και των βασικών στόχων της, πραγματοποιήθηκαν σε κλίμα συγκίνησης, παρουσία των αποφοίτων και προσκεκλημένων συγγενών & φίλων τους. «Sustainable Future: Make the Change» ήταν ο γενικός τίτλος των δύο Graduation Ceremonies - Class of 2022, του Mediterranean College, οι οποίες διεξήχθησαν, η μία στην Αθήνα, τη Δευτέρα, 20 Φεβρουαρίου 2023 στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, και η 2η στη Θεσσαλονίκη, την Πέμπτη, 23 Φεβρουαρίου 2023, στο Μέγαρο Μουσικής.

Τους απόφοιτους της Τάξης του 2022, πρώτος καλωσόρισε ο Ιδρυτής & Επίτιμος Πρόεδρος του Mediterranean College, Καθηγητής, κ. Σοφοκλής Ξυνής: «Τόσο ο Όμιλος ΞΥΝΗ από το 1957, όσο και το Mediterranean College 46 χρόνια τώρα, θέτουν, διαχρονικά, στο επίκεντρο της εκπαιδευτικής τους φιλοσοφίας την ανθρωποκεντρική προσέγγιση και την προσφορά στην κοινωνία, μέσα από μια σειρά πολυεπίπεδων δράσεων και πρωτοβουλιών σε θέματα ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης: για το Περιβάλλον, τον Εθελοντισμό, την Ποιοτική Δωρεάν Εκπαίδευση. Γιατί, ας μην ξεχνάμε ότι η Εκπαίδευση θέλει και κοινωνική ευαισθησία, καθ' ότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την Οικονομία, το Περιβάλλον και την Κοινωνία, τους 3 βασικούς πυλώνες της Αειφόρου Ανάπτυξης. Με βάση λοιπόν τα προαναφερθέντα, και με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους χιλιάδες επιτυχημένους αποφοίτους του, αλλά και σε όλους τους νέους της χώρας μας που έχουν δικαίωμα στην Ποιοτική Εκπαίδευση -πέρα από αποκλεισμούς και κοινωνικο-οικονομικές ανισότητες- το Mediterranean College, το 1ο Ιδιωτικό Αγγλόφωνο Κολλέγιο Πανεπιστημιακών Σπουδών στην Ελλάδα, αναδεικνύει στη φετινή Τελετή Αποφοίτησης το μείζον θέμα της Βιώσιμης (Αειφόρου) Ανάπτυξης. Και με κεντρικό σύνθημα "Sustain Your Future", παρακινούμε τους φοιτητές, αποφοίτους μας, και γενικότερα ολόκληρη την κοινωνία, να κινητοποιηθούν και να δράσουν με όραμα και προοπτική για ένα Βιώσιμο Μέλλον, σε έναν πιο δίκαιο και πιο ειρηνικό κόσμο, σε έναν πιο "υγιή" πλανήτη!».

PHOTO GALLERY Photo 1/7 Doctor David Atkinson/ Associate Dean, Recruitment & Partnerships, University of Wolverhampton Photo 2/7 Professor Alex Molasiotis/ PVC Dean of College of Arts, Humanities and Education, University of Derby Photo 3/7 Graduation Ceremony - Class of 2022 Photo 4/7 Καθηγητής Δημοσθένης Σαρηγιάννης/ Mέλoς ΔΕΠ – Χημικός Μηχανικός, Αναπληρωτής Καθηγητής Περιβαλλοντικής Μηχανικής, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή, ΑΠΘ Photo 5/7 (Από αριστερά) κ. Ναπολέοντας Μαραβέγιας/ Ομότιμος Καθηγητής, πρ. Αντιπρύτανης Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Μέλος του Ακαδημαϊκού & Επιστημονικού Συμβουλίου του Mediterranean College // κ. Σπύρος Βλιάμος/ Ομότιμος Καθηγητής Πολιτικής Οικονομίας & Επιχειρηματικότητας, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών , Πρόεδρος Ακαδημαϊκού Συμβουλίου του Mediterranean College. Photo 6/7 Graduation Ceremony - Class of 2022 Photo 7/7 (Από αριστερά) Καθηγητής Σοφοκλής Ξυνής/ Ιδρυτής & Επίτιμος Πρόεδρος του Mediterranean College// κ. Μελίνα Ταπραντζή, Ιδρύτρια Μη Κερδοσκοπικής Κίνησης Wise Greece

«Είναι σημαντικό να προχωρήσουμε όλοι μαζί προς αυτή την κατεύθυνση, γνωρίζοντας ωστόσο τα όρια του πλανήτη, τα οποία κάποιες φορές ξεπερνάμε…». Με ένα θερμό χειροκρότημα «στους ήρωες της στιγμής», όπως χαρακτήρισε τους απόφοιτους και τους γονείς τους, ξεκίνησε την ομιλία του ο Key-Note Speaker της Τελετής Αποφοίτησης στην Αθήνα, Καθηγητής Δημοσθένης Σαρηγιάννης, Mέλoς ΔΕΠ – Χημικός Μηχανικός, Αναπληρωτής Καθηγητής Περιβαλλοντικής Μηχανικής, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή, ΑΠΘ. Ο κ. Σαρηγιάννης εστίασε στο θέμα της Βιώσιμης Ανάπτυξης η οποία, όπως χαρακτηριστικά είπε, «βάζει προκλήσεις στην ανάπτυξη της κοινωνίας και της οικονομίας ακόμα και του πολιτισμού και όλα αυτά γίνονται σε ένα background Κλιματικής Αλλαγής… για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτές τις προσκλήσεις, χρειάζεται μια αλλαγή συστημική, μια αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε τα πράγματα… και είναι η νέα γενιά που θα κάνει τη διαφορά, είναι οι καταλύτες… Για να είναι αυτό εφικτό θα πρέπει να εξεταστεί τόσο η Περιβαλλοντική, όσο και η Οικονομική και Κοινωνική Βιωσιμότητα…

Ο κ. Σαρηγιάννης αναφέρθηκε επίσης στους στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης, με βασικό «…εκείνο της αντιμετώπισης του καρκίνου, αλλά και εκείνους της βιωσιμότητας και την κλιματική ουδετερότητα των πόλεων και την ποιότητα και την υγεία των εδαφών…», ενώ δεν παρέλειψε να σημειώσει την «πίεση στο Περιβάλλον, στην κοινωνία και στην υγεία από τη χρήση χημικών ουσιών…». «Είναι σημαντικό να προχωρήσουμε όλοι μαζί προς αυτή την κατεύθυνση, γνωρίζοντας ωστόσο τα όρια του πλανήτη, τα οποία κάποιες φορές ξεπερνάμε… Πολλές είναι οι δράσεις για την επίτευξη της βιώσιμης ανάπτυξης και πολλές από αυτές μπορούν να γίνουν σε διάστημα ενός τριμήνου μόνο! Αρκεί να θέλουμε, και το κυριότερο, να ανοίξουμε τον δρόμο σε αυτά τα παιδιά που τελειώνουν σήμερα τις σπουδές τους να δημιουργήσουν έναν πιο βιώσιμο, ανθεκτικό και με λιγότερες κρίσεις, κόσμο.»

«…Οι επενδύσεις σε μια συνεκτική κοινωνία, στη βιώσιμη ανάπτυξη, στο ανθρώπινο και το κοινωνικό κεφάλαιο και στην ποιότητα ζωής θα είναι ζωτικής σημασίας για τη δημιουργία ευκαιριών για τις σύγχρονες επιχειρήσεις, την τόνωση της απασχόλησης, του πλούτου και της βιώσιμης ανάπτυξης στο μέλλον. Ως εκ τούτου, οι δείκτες πέραν του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος θα πρέπει να καταστούν εργαλεία που όχι μόνο θα παρακολουθούν και θα μετρούν αλλά και θα παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την ανάπτυξη των πολιτικών, θα βελτιώνουν την επικοινωνία και θα ενθαρρύνουν τον καθορισμό στόχων…», επεσήμανε χαρακτηριστικά ο Key-Note Speaker της Θεσσαλονίκης, κ. Αθανάσιος Σαββάκης- τ. Πρόεδρος Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ), Πρόεδρος Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας.

Εκπρόσωποι των συνεργαζόμενων Βρετανικών Πανεπιστημίων παρευρέθηκαν στις δύο εκδηλώσεις και απηύθυναν χαιρετισμό στους νέους απόφοιτους.

Professor Alex Molasiotis

PVC Dean of College of Arts, Humanities and Education, University of Derby

«Ό,τι και να κάνετε να το κάνετε με ήθος, ευθύνη, υπευθυνότητα & αξιοπρέπεια. Μόνο έτσι μπορείτε να κάνετε τη διαφορά στον κόσμο…»

«Ολοκληρώνοντας τον κύκλο των σπουδών σας, κάποιοι από εσάς θα αρχίσουν να ψάχνουν για δουλειά ενώ άλλοι ήδη έχουν. Για εσάς που θα αναζητήσετε, θέλω να σας πω ότι μπορεί να μην τα καταφέρετε με την πρώτη προσπάθεια, αλλά να μην αγχώνεστε. Η προσπάθεια μετράει πολύ και έχετε αποδείξει με τα χρόνια σπουδών σας ότι μπορείτε να τα καταφέρετε. Να θυμάστε πως ότι και να κάνετε να το κάνετε με ήθος, ευθύνη, υπευθυνότητα και με αξιοπρέπεια. Μόνο έτσι μπορείτε να κάνετε τη διαφορά στον κόσμο». Για τη συνεργασία του Mediterranean College με το University of Derby, ο Professor Molasiotis τόνισε χαρακτηριστικά: «Είμαστε απόλυτα ικανοποιημένοι από τη συνεργασία με το Mediterranean College και την υψηλή ποιότητα σπουδών που το Κολλέγιο προσφέρει. Ως απόφοιτοι του Mediterranean College είστε ισότιμοι ακαδημαϊκά με οποιοδήποτε άλλον έχει πάρει πτυχίο στην Αγγλία.»

Doctor David Atkinson

Associate Dean, Recruitment & Partnerships, University of Wolverhampton

«Όπως ο χρυσός και τα διαμάντια, έτσι και η εκπαίδευση είναι εξίσου πολύτιμη…»

«Όπως ο χρυσός και τα διαμάντια, η εκπαίδευση αποτελεί ένα από τα πολυτιμότερα εφόδιά σας που με προσπάθεια αποκτούνται… Όπως τα πολύτιμα μέταλλα και οι πέτρες έτσι και η εκπαίδευση προϋποθέτει μεγάλη προσπάθεια και δουλειά για να «αποδώσει»… Όσο επίπονη διαδικασία είναι η εξαγωγή χρυσού και διαμαντιών, έτσι και αρκετός ιδρώτας και δάκρια είναι μέρος της προσπάθειας για την απόκτηση εκπαίδευσης… Όμως, όσο μεγάλη είναι η χαρά που παίρνει κανείς με την εξόρυξη πολύτιμων μετάλλων από τη γη, τόσο δικαιολογημένη είναι και η δική σας χαρά με την απόκτηση ενός εκ των πλέον πολύτιμων πραγμάτων στον κόσμο, όπως είναι αυτό της εκπαίδευσης. Γιατί όπως ο χρυσός και τα διαμάντια, έτσι και η εκπαίδευση είναι εξίσου πολύτιμη…»

Στη διάρκεια της Τελετής, η Γενική Διευθύντρια του Mediterranean College, κ. Κατερίνα Ξυνή παρουσίασε συνοπτικά τις βασικές ενέργειες του Πλάνου Βιώσιμης Ανάπτυξης του Mediterranean College, με βάση το Περιβάλλον, την Κοινωνία και την Εταιρική Διακυβέρνηση, παραθέτοντας τους σημαντικότερους στόχους του Κολλεγίου, με ορίζοντα το έτος 2030: «Στο Mediterranean College θεωρούμε ότι είναι η σωστή στιγμή να αναδείξουμε την ανάγκη κινητοποίησης όλων – κράτους, οργανισμών και πολιτών – για ένα πιο βιώσιμο μέλλον. Πιστεύουμε, ωστόσο, ότι ΠΡΩΤΟΙ ΕΜΕΙΣ, θα πρέπει να κάνουμε την ΑΡΧΗ!».

Παρουσία του Ιδρυτή & Επίτιμου Προέδρου του Mediterranean College, του PVC Dean of College of Arts, Humanities and Education και μελών της Ακαδημαϊκής Διεύθυνσης του Κολλεγίου, απονεμήθηκαν τα πτυχία και διπλώματα Bachelor’s, Master’s, Higher National Diplomas και τίτλοι επαγγελματικής εξειδίκευσης Professional/ Executive Diplomas στους 695 απόφοιτους της Τάξης του 2022, σε Αθήνα & Θεσσαλονίκη. Οι Απόφοιτοι ήταν από τις σχολές Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πληροφορικής, Ψυχολογίας, Επιστημών της Αγωγής, Τουρισμού & Φιλοξενίας, Μηχανικών και Επιστημών Υγείας & Αθλητισμού του Mediterranean College (MC) και του Mediterranean Professional Studies (MPS).

Οι νέοι απόφοιτοι θα είναι πλέον πτυχιούχοι, κορυφαίων πανεπιστημίων και κάτοχοι διπλωμάτων από φορείς πιστοποίησης παγκοσμίου φήμης, έχοντας αποκομίσει όλες τις απαραίτητες επαγγελματικές δεξιότητες για μια επιτυχημένη σταδιοδρομία στην απαιτητική αγορά εργασίας.

Στην Ενότητα Ειδικών Βραβεύσεων στην Τελετή Αποφοίτησης της Αθήνας, τιμητικό Βραβείο «Lifetime Achievement» απονεμήθηκε στον Ομότιμο Καθηγητή, πρ. Αντιπρύτανη Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και Μέλος του Ακαδημαϊκού & Επιστημονικού Συμβουλίου του Mediterranean College, Κύριο Ναπολέοντα Μαραβέγια, ενώ το Βραβείο Κοινωνικής Υπευθυνότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης «Social Responsibility & Sustainable Development» απονεμήθηκε στην κ. Μελίνα Ταπραντζή, Ιδρύτρια της Μη Κερδοσκοπικής Κίνησης Wise Greece, για το σύνολο του έργου της. Στην Τελετή της Θεσσαλονίκης το Βραβείο Κοινωνικής Υπευθυνότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης «Social Responsibility & Sustainable Development» απονεμήθηκε στην κυρία Ελένη Ανδρεάδη, Διευθύντρια Αειφορίας και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Ομίλου Sani/Ikos Group, αναγνωρίζοντας τη σημαντική προσφορά της στο κοινωνικό σύνολο, καθώς και για το σύνολο του έργου της.

Ακαδημαϊκές υποτροφίες απονεμήθηκαν στους αριστεύσαντες και ειδικές βραβεύσεις πραγματοποιήθηκαν σε καθηγητές και φοιτητές, που ξεχώρισαν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-22.