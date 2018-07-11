11 Ιουλίου 2018 17:37

ΠΑΙΔΕΙΑ

Universal Health School από τον Εκπαιδευτικό Όμιλο ΑΚΜΗ

Universal Health School από τον Εκπαιδευτικό Όμιλο ΑΚΜΗ

Καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα υγείας και ολιστικής θεραπευτικής με Διεθνείς Πιστοποιήσεις και με προνομιακά δίδακτρα για εγγραφές έως και 27/7 για τα Τμήματα Σεπτεμβρίου!

To Universal Training μέλος του Εκπαιδευτικού Ομίλου ΑΚΜΗ καινοτομεί για μία ακόμη φορά προσφέροντας ολοκληρωμένα Προγράμματα Σπουδών στο χώρο της Υγείας και  στο χώρο της Ολιστικής Θεραπευτικής, για πρώτη φορά με Διεθνείς Πιστοποιήσεις!

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  • ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΙΑ
  • ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ
  • ΙΡΙΔΟΛΟΓΙΑ
  • ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ
  • ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΆΚΡΩΝ-ΟΡΘΟΝΥΧΙΑ (VHO)
  • ΛΕΜΦΙΚΗ ΜΑΛΑΞΗ
  • ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΒΕΛΟΝΙΣΜΟΣ-ΚΟΡΝΕΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
  • ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ
  • ΒΟΤΑΝΑ & ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
  • ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ
  • SPA THERAPIST/MANAGER

ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ ΚΟΡΥΦΑΙΟΙ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ (αλφαβητικά):

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΛΑΩΡΑΣ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ • ΑΡΙΑΔΝΗ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ | ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ • ΕΛΕΝΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΗ | OΛΙΣΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ/ΙΡΙΔΟΛΟΓΟΣ • ΑΝΝΑ ΚΑΡΑΚΑΣΗ | ΙΑΤΡΟΣ - ΑΝΟΣΟΛΟΓΟΣ • ΑΡΤΕΜΙΣ ΚΑΡΝΕΖΗ | ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ / ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΟΣ/ΒΕΛΟΝΙΣΤΡΙΑ • ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΟΥΤΕΛΙΔΑΚΗΣ | ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ • ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΛΑΖΑΡΗ | ΑΝΑΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΟΓΝΩΣΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΠΘ • ΕΙΡΗΝΗ ΛΑΝΑΡΑ | ΒΟΤΑΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ/ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ • ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΙΑΤΣΙΚΟΣ | ND, PHD ΦΥΣΙΟΠΑΘΗΤΙΚΟΣ / ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ • ΕΛΕΝΗ ΜΑΛΟΥΠΑ | ΓΕΩΠΟΝΟΣ/ΒΙΟΛΟΓΟΣ & ΦΥΣΙΟΛΟΓΟΣ ΦΥΤΩΝ/Δ/ΝΤΡΙΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ • ΑΝΔΡΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ/ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ • ΚΑΣΣΙΑΝΗ ΝΤΑΛΛΑ | ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΟΣ / ΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ • ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ/ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΣΥΝΟ ΕΣΥ • ΘΕΑΝΩ ΡΕΝΤΖΗ | ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΟΣ/ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΟΕ) • ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΣΤΟΥΡΑΪΤΗΣ | ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΟΕ • ΑΝΝΑ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ | ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ/ΒΟΤΑΝΟΛΟΓΟΣ και πολλοί ακόμα διακεκριμένοι Ιατροί και Επαγγελματίες του χώρου της Υγείας και και του χώρου της Ολιστικής Θεραπευτικής.

ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΙ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: ΠΑΡH ΡΑΠΤΗ | ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ • ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΥΡΑΣ | ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΦΟΡΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ- ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

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Tα εξειδικευμένα Προγράμματα Υγείας στα οποία διδάσκουν Ιατροί και Επιστήμονες Υγείας, τελούν υπό την Αιγίδα του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών όσον αφορά το επιστημονικό μέρος τους.

UNIVERSAL TRAINING- ΤΗΕ UNIVERSE OF EDUCATION:  Πληροφορίες: Μαυροκορδάτου 1-3 & Ακαδημίας, Αθήνα,Τηλ: 210 3801133 www.universaltraining.edu.gr

 

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