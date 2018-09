Gadgets: Όσα πρέπει να έχει κάθε φοιτητικό σπίτι

Εκεί θα μάθει τι σημαίνει υπευθυνότητα και ανεξαρτησία και θα περάσει κάποιες από τις πιο όμορφες στιγμές της ζωής του.

Αφού, λοιπόν, βρει το νέο του σπίτι και προμηθευτεί με τα βασικά έπιπλα τις απαραίτητες οικιακές συσκευές, ο φοιτητής καλείται να το αναβαθμίσει «εξοπλίζοντάς» το με τα απαραίτητα gadgets. Πρόκειται για τις «έξυπνες» εκείνες συσκευές που θα τον βοηθήσουν να συγκεντρωθεί, να διαβάσει, να κάνεις τις εργασίες του και κυρίως, να διασκεδάσει και να περάσει ποιοτικό χρόνο με τη νέα του παρέα.

Τα gadgets που περιλαμβάνονται στην παρακάτω λίστα πρέπει σίγουρα να υπάρχουν σε κάθε φοιτητικό σπίτι εν έτει 2018. Θα κάνουν την καθημερινότητα κάθε φοιτητή πιο εύκολη σε κάθε τομέα, είτε αφορά στη διασκέδαση είτε στη μελέτη!



Το κατάλληλο Notebook

Θα μπορεί να το χρησιμοποιεί σε κάθε γωνιά του σπιτιού και φυσικά, να το παίρνει μαζί του στη σχολή και τη βόλτα στην πόλη. Δεν υπάρχει αμφιβολία, λοιπόν, πως ένα Notebook είναι κάτι παραπάνω από απαραίτητο για έναν φοιτητή. Πρέπει απλώς να κάνει τη σωστή επιλογή με βάση τις ανάγκες του.

Για παράδειγμα, για τον φοιτητή που όλη μέρα «τρέχει» και βρίσκεται πολλές ώρες εκτός σπιτιού, ένα laptop μικρών διαστάσεων που είναι ευέλικτο και αξιόπιστο, αποτελεί την καλύτερη επιλογή. Θα είναι εύκολο στη μεταφορά οπότε σίγουρα θα έχει κάθε μέρα μια θέση στη φοιτητικό backpack. Για εκείνον που θέλει, βέβαια, να είναι συνεχώς συνδεδεμένος με τις αγαπημένες του συσκευές, τότε ένα laptop που διαθέτει card reader, θύρες USB και DVD είναι μια πραγματικά καλή λύση, ενώ για τον φοιτητή που λατρεύει το gaming, ένα ισχυρό laptop που συνδυάζει εντυπωσιακά παιχνίδια με εκτεταμένη διάρκεια ζωής είναι ό,τι πρέπει για το φοιτητικό σπίτι. Μια επίσκεψη ή ένα «σερφάρισμα» στα Public σίγουρα αρκεί για να ανακαλύψει ο καθένας ό,τι ψάχνει.

Η Desktop λύση

Φυσικά, για τους φοιτητές που προτιμούν να μελετούν και να εργάζονται στο γραφείο του φοιτητικού τους σπιτιού (και όχι στον κρεβάτι, στο τραπέζι της κουζίνας ή στον καναπέ με το laptop αγκαλιά) τότε μια Desktop επιλογή αποτελεί σίγουρα μια καλή λύση.

Μπορεί να του προσφέρει επιδόσεις άκρως ικανοποιητικές για κάθε εργασία και να τον βοηθήσει να αποθηκεύει εύκολα όλα τα απαραίτητα προγράμματα, έγγραφά ή multimedia αρχεία. Μην ξεχνάτε, μάλιστα, πως υπάρχουν και οι Desktop λύσεις με διαστάσεις... τσέπης που μπορούν να μετατρέψουν το κάθε φοιτητικό σπίτι σε ένα tech «καταφύγιο» στη στιγμή. Ανταγωνίζονται σε διαστάσεις τα USB sticks, υποστηρίζουν Wi-Fi και Bluetooth και συνδέονται μέσω HDMI στην τηλεόραση.

Ο απαραίτητος σκληρός δίσκος

Φυσικά, από το σπίτι -και το σακίδιο- του καλού του φοιτητή δεν μπορεί να λείπει και ένας σκληρός δίσκος. Οι αποθηκευτικοί χώροι είναι ιδιαίτερα σημαντικοί για την καθημερινότητα ενός φοιτητή. Αξίζει, λοιπόν, να επενδύσετε σε έναν εξωτερικό σκληρό δίσκο σε NTFS format που μπορεί προσφέρει άμεση και γρήγορη πρόσβαση στα δεδομένα σας ή να βρείτε έναν σκληρό δίσκο με ενσωματωμένο λογισμικό NTI Backup Now EZ για γρήγορα και ασφαλή backup και εύκολη και ασφαλή αποθήκευση!

Ένας σύγχρονος εκτυπωτής

Σε ένα tech φοιτητικό σπίτι καλό είναι σίγουρα να υπάρχει και ένας σύγχρονος εκτυπωτής. Θα βοηθήσει τον φοιτητή με τις εργασίες αφού θα μπορεί να τον χρησιμοποιεί για να εκτυπώνει σε καθημερινό επίπεδο ό,τι θέλει και όπως θέλει. Οι επιλογές είναι αρκετές και σε ό,τι αφορά σε αυτό το κομμάτι. Από ένα πολυμηχάνημα σε μικρό μέγεθος για έγχρωμη εκτύπωση με υψηλή ποιότητα και ευκολία στο σκανάρισμα, σε έναν εκτυπωτή που περιλαμβάνει εκτυπωτή inkjet, scanner και έγχρωμο φωτοτυπικό και ένα πολυμηχάνημα με Wi-Fi και υψηλής ποιότητας εκτύπωση. Η επιλογή είναι δική σας.

Μια τηλεόραση για κάθε σπίτι

Η τηλεόραση αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό «κεφάλαιο» για το φοιτητικό σπίτι. Διότι για τους περισσότερους φοιτητές, το σπίτι αποτελεί τον βασικό χώρο χαλάρωσης, μελέτης και διασκέδασης. Σε αυτό θα έρθουν πιο κοντά με τις νέες τους παρέες και θα ξεκουραστούν, παρακολουθώντας την αγαπημένη τους ταινία ή σειρά. Σε ό,τι αφορά στην τηλεόραση, λοιπόν, οι ίντσες θα κάνουν σίγουρα τη διαφορά, ωστόσο, η κατάλληλη επιλογή θα γίνει πάντα με βάση το budget, τις ανάγκες και τον χώρο που έχετε στη διάθεσή σας. Το σίγουρο είναι πως στα Public θα βρείτε επιλογές -όπως οι σύγχρονες Hitachi- που θα σας συναρπάσουν με τα χρώματα και τη δυνατότητα χρήσης online περιεχομένου, είτε επιλέξετε την τηλεόραση των 32 είτε των 43, ή των 48 ιντσών!

Tablet για «σερφάρισμα» και μελέτη παντού

Από τη λίστα μας δεν θα μπορούσαν να απουσιάζουν, φυσικά, τα tablets. Οι «έξυπνες» αυτές συσκευές θα συνοδεύσουν τον φοιτητή παντού, ενώ θα αποτελέσουν μια ιδανική λύση για «σερφάρισμα» και μελέτη σε κάθε σημείο του σπιτιού. Οι επιλογές είναι και σε αυτή την περίπτωση πολλές: Για εκείνους που λατρεύουν τα ταξίδια και θέλουν να έχουν πάντα τη δυνατότητα πλοήγησης εν κινήσει, για όσους αγαπάνε τη μουσική και την ψυχαγωγία on the go και για αυτούς που επιθυμούν να μετατρέψουν την καθημερινή τους εργασία σε μία απολαυστική εμπειρία.

Και κάτι extra για τους λάτρεις του Gaming

Τέλος, επειδή εκτός από διάβασμα, η φοιτητική ζωή περιλαμβάνει και πολλή διασκέδαση εντός σπιτιού (το budget των φοιτητών είναι συνήθως περιορισμένο), μια Gaming κονσόλα κρίνεται απαραίτητη για τους λάτρεις των παιχνιδιών και το Playstation 4 Slim είναι αναμφίβολα μια κορυφαία επιλογή για το φοιτητικό σπίτι.

Όποια και αν είναι η δική σας επιλογή, να θυμάστε πως το φοιτητικό σπίτι πρέπει να είναι άνετο και διασκεδαστικό. Σίγουρα αξίζει να το «εξοπλίσετε» με τα απαραίτητα gadgets, τις «έξυπνες» εκείνες συσκευές που θα μετατρέψουν ακόμη και τον πιο μικρό χώρο στο απόλυτο tech «καταφύγιο»! Με μια βόλτα στα Public ή ένα απλό «σερφάρισμα» σίγουρα θα ανακαλύψετε ό,τι χρειάζεστε!