City Unity College: Προπτυχιακά - μεταπτυχιακά προγράμματα με σπουδές σε ελληνόφωνα τμήματα

Οι υποψήφιοι επιλέγουν το πρόγραμμα που τους ενδιαφέρει, φοιτούν στο City Unity College σε ελληνόφωνα τμήματα και αποφοιτούν από το συνεργαζόμενο Πανεπιστήμιο, το οποίο απονέμει τα πτυχία και τους μεταπτυχιακούς τίτλους σε όσους ολοκλήρωσαν με επιτυχία τις σπουδές τους.

Συνεργασία CUC με το European University EurAka - Switzerland

Το European University EurAka - Switzerland προσφέρει διεθνώς αναγνωρισμένες πανεπιστημιακές σπουδές που πληρούν τις υψηλές προδιαγραφές της ελβετικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, η οποία έχει εξαιρετική φήμη σε παγκόσμιο επίπεδο για την αριστεία της, ενώ σύμφωνα με το «Universitas 21 (U21) Ranking of National Higher Education Systems between 2012 and 2018» κατέχει τη 2η θέση κατάταξης ανάμεσα σε 50 χώρες, σε ανώτερη θέση ακόμη και από την Αμερικανική και τη Βρετανική εκπαίδευση.

Συγκεκριμένα,

Είναι ο επίσημος συνεργάτης του QS Zurich AG (Ελβετική Υπηρεσία Πιστοποίησης) για το σχεδιασμό, την υλοποίηση και τον έλεγχο εκπαιδευτικών προγραμμάτων και πρακτικής άσκησης στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (Δημόσια Διοίκηση, Τουριστικές και Ξενοδοχειακές Μονάδες).

Παρέχει στους σπουδαστές τις απαραίτητες γνώσεις και αναγκαίες δεξιότητες, ώστε οι απόφοιτοι του Πανεπιστημίου να έχουν πρόσβαση σε ελκυστικές θέσεις εργασίας σε όλο τον κόσμο.

Προσφέρει τη δυνατότητα πιστοποίησης “ Student Value +” , της προαιρετικής προσωπικής πιστοποίησης ISO 17024 , ως ολοκληρωμένο μέρος διαφόρων προγραμμάτων σπουδών.

Το City Unity College είναι αδειοδοτημένο Κολέγιο από το Υπουργείο Παιδείας [Αριθμός Αδείας: 108276/ΙΑ/05-08-2013 (ΦΕΚ 2019/Β/16-08-2013) | Επικαιροποίηση 56203/Κ1/31-03-2017 (ΦΕΚ 1245/Β/11-04-2017)]

Πληροί τις προϋποθέσεις για επαγγελματική ισοδυναμία πτυχίων βάσει των ΠΔ 38/2010, Ν. 3696/2008, Ν. 4093/2012

Bachelor Degrees - Προπτυχιακά προγράμματα:

Νομική:

Διοίκηση Επιχειρήσεων:

Ψυχολογία:

Θεολογία:

Master Degrees - Μεταπτυχιακά προγράμματα:

Διοίκηση Επιχειρήσεων:

Ψυχολογία:

Ξενοδοχειακά - Τουριστικά: