Άρωμα Αμερικής στο ΙΕΚ ΑΛΦΑ Θεσσαλονίκης

Έναν σπουδαίο καλεσμένο υποδέχτηκε το ΙΕΚ ΑΛΦΑ Θεσσαλονίκης, ο Γενικός Πρόξενος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Gregory W. Pfleger, Jr, πραγματοποίησε εισήγηση στις εγκαταστάσεις του Mediterranean College, αναφορικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη συνεισφορά του Υπουργείου Εξωτερικών των Η.Π.Α. στη διασφάλισή τους σε διακρατικό επίπεδο.

Στην εισήγηση που έφερε τον τίτλο “Reporting on human rights issues for the State Department”, ο κ. Pfleger σε ένα κατάμεστο Αμφιθέατρο από σπουδαστές όλων των ειδικοτήτων, έκανε εκτενή αναφορά στο έργο του State Department σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τονίζοντας τη σημασία που δίνει το Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών στην τήρησή τους. Ρόλος του State Department, κατά τον Γενικό Πρόξενο των ΗΠΑ, δεν είναι η εκφορά άποψης ως προς τη διαχείριση αυτού του νευραλγικού και ιδιαίτερου ζητήματος, όσο η επισκόπησή τους με στόχο την ενεργοποίηση και δράση των ίδιων των χωρών, ως προς αυτά.

Εκτενή αναφορά όμως έκανε ο κ. Pfleger και στις δυσκολίες του έργου που επιτελεί, λόγω της υπερπληροφόρησης και της άναρχης διασποράς ειδήσεων εξαιτίας του διαδικτύου, αλλά και των προκαταλήψεων που πολλές φορές ενυπάρχουν σε όσους ασκούν το έργο αυτό, αλλά και στους εκπροσώπους του Τύπου. Ο Πρόξενος εξήρε το δημοσιογραφικό λειτούργημα, χωρίς όμως να παραλείψει να υπενθυμίσει τις υποχρεώσεις του δημοσιογράφου για την αναζήτηση, εύρεση και προβολή της αλήθειας.

Την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ομιλία του Προξένου, ακολούθησε υποβολή ερωτήσεων από πλευράς των παρευρισκομένων σπουδαστών του ΙΕΚ ΑΛΦΑ, οι οποίοι με τον συντονισμό της δημοσιογράφου και καθηγήτριας του Τομέα Δημοσιογραφίας του ΙΕΚ ΑΛΦΑ Θεσσαλονίκης, Χριστίνας Κανατάκη, έδειξαν ιδιαίτερο ζήλο σε θέματα αναφορικά με τη διατήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στη σημερινή -υπό διαμόρφωση- πολυπολιτισμική κοινωνία.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την παράδοση τιμητικής πλακέτας από τη Γενική Διευθύντρια του ΙΕΚ ΑΛΦΑ Θεσσαλονίκης, Έλενα Κακούρα, προς τον Gregory W. Pfleger, Jr, ως ελάχιστη ευχαριστία για τη μεταλαμπάδευση της εμπειρίας του, προς τους σπουδαστές του ΙΕΚ ΑΛΦΑ και του Mediterranean College, που παρευρέθηκαν σε αυτήν την ξεχωριστή εκδήλωση.

Το ΙΕΚ ΑΛΦΑ Θεσσαλονίκης, αναγνωρίζοντας την σπουδαιότητα της Ολιστικής Προσέγγισης στην Εκπαίδευση, παράλληλα με την παροχή ακαδημαϊκών γνώσεων στους σπουδαστές του, στοχεύει στη δημιουργία πολιτών ικανών να αναγνωρίζουν τις υποχρεώσεις τους μέσα στην κοινωνία, αλλά και να διεκδικούν τα δικαιώματά τους σε αυτήν.

