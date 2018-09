Για πρώτη φορά στην Ελλάδα το Διεθνές Forun «Peace and Sport Regional Forum»

Σε συνεργασία με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, το Διεθνές Forum, που διεξάγεται από τον οργανισμό «Peace and Sport» θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στο εμβληματικό νησί της Ρόδου, στις 18 Οκτωβρίου 2018.

Βασικό στόχο της διοργάνωσης αποτελεί η ανάδειξη του αθλητισμού ως φορέα βελτίωσης και ανάπτυξης των κοινωνιών, αναδεικνύοντας τοπικές πρωτοβουλίες και συνέργειες που ενθαρρύνουν την ενοποιητική επίδραση του αθλητισμού στην κοινωνία. Αναμένοντας να προσελκύσει περισσότερες από 350 επιφανείς προσωπικότητες απ’ όλη τη Μεσόγειο, το Peace and Sport Regional Forum θα φέρει στο ίδιο τραπέζι αρχηγούς κρατών, βραβευθέντες με Νόμπελ Ειρήνης, φορείς αθλητικών σωματείων, καταξιωμένους αθλητές, διεθνείς οργανισμούς, ΜΚΟ και ακαδημαϊκούς. Μεταξύ άλλων, σημαντικοί ομιλητές στο Forum θα αποτελέσουν ο Christian Karembeu, αστέρας του ποδοσφαίρου και Champion of Peace του «Peace and Sport», ο θρύλος του μπάσκετ, Νίκος Γκάλης και ο βραβευμένος με Νόμπελ, Ouided Bouchamaoui.

Βασικοί ομιλητές του πάνελ ήταν: ο Γιώργος Χατζημάρκος, Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, ο Joël Bouzou, Πρόεδρος και Ιδρυτής του «Peace and Sport» και ο Christian Karembeu, Champion of Peace του «Peace and Sport».

Ανοίγοντας τη συζήτηση, ο Γιώργος Χατζημάρκος, Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, τόνισε: «Με μεγάλη χαρά καλωσορίζουμε στο νησί της Ρόδου το Peace and Sport Regional Forum. Μια τόσο σημαντική διοργάνωση σ’ ένα νησί που αποτελεί πύλη πολιτισμών, ιδεών και θρησκειών, αποτυπώνει με τον καλύτερο τρόπο τις αρχές στις οποίες βασίζεται η κληρονομιά μας: συνεργασία και ειρήνη. Αυτές οι δύο αξίες είναι βαθιά χαραγμένες στην ταυτότητα της Ρόδου.»

Χαρακτηριστική ήταν και η ομιλία του Joël Bouzou, Προέδρου και Ιδρυτή του «Peace and Sport», ο οποίος δήλωσε: «Αυτή τη στιγμή, πραγματοποιούνται πολλές πρωτοβουλίες που προωθούν τον αθλητισμό ως μέσο για την επίτευξη της ειρήνης και μερικές από αυτές τις αξιοσημείωτες ενέργειες λαμβάνουν χώρα στη Μεσόγειο. Είμαστε στην ιδιαίτερα ευχάριστη θέση να συνεργαστούμε με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου προκειμένου να συζητήσουμε με σημαντικούς ηγέτες το πώς να αντιμετωπίσουμε τις κοινωνικές προκλήσεις μέσω του αθλητισμού.»

Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο Christian Karembeu, Champion of Peace του «Peace and Sport» ο οποίος μεταξύ άλλων σημείωσε: «Η καλλιέργεια του ομαδικού πνεύματος, η αλληλεγγύη και το «ευ αγωνίζεσθαι» που πρεσβεύει ο αθλητισμός είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη της κοινωνικής ζωής. Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που αποτελώ μέρος αυτής της πρωτοβουλίας και συμμετέχω στη διάδοση αξιών για το κοινό καλό, που με καθοδηγούν διαχρονικά σε όλη μου την καριέρα.»

Επίσημος Χορηγός Αερομεταφορών του Peace and Sport Regional Forum είναι η Aegean Airlines. Πιστή στην υπόσχεση της να φέρνει τους ανθρώπους πιο κοντά, η Aegean Airlines συνεργάζεται με το «Peace and Sport» σε αυτή τη μοναδική ευκαιρία για τη διάδοση του διαλόγου, της συνεργασίας και της προόδου των κοινωνιών υπό το πρίσμα του αθλητισμού, στο νησί της Ρόδου.

Η Σταυρούλα Σαλούτση, Public Relations & Press Director της Aegean Airlines, ανέφερε: «Είμαστε πολύ χαρούμενοι που η Aegean Airlines συνεργάζεται με τον οργανισμό «Peace and Sport» για το συγκεκριμένο Forum. Η Ρόδος δεν είναι μόνο ένας καταπληκτικός τουριστικός προορισμός που προσελκύει χιλιάδες ταξιδιώτες από όλον τον κόσμο, αλλά αποτελεί το σταυροδρόμι συνάντησης ανάμεσα σε διαφορετικές κουλτούρες και πολιτισμούς – ένα υπέροχο μέρος για τη διάδοση του μηνύματος της ειρήνης.»

Στη συμβολική τοποθεσία της Ελλάδας - γενέτειρα του ολυμπιακού πνεύματος και κεντρικό σταυροδρόμι ανάμεσα σε τρεις ηπείρους - το Peace and Sport Regional Forum, με την υποστήριξη της Διεθνούς Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης Eleven Campaign, στοχεύει να αναδείξει τη σχέση μεταξύ του αθλητισμού και της τοπικής κοινότητας. Βασική θεματολογία του Forum, θα αποτελέσουν οι «πόλεις ως κόμβο καινοτομίας και κοινωνικής ένταξης μέσω του αθλητισμού», ενώ θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στους παράγοντες που καθιστούν τον αθλητισμό αποτελεσματική πλατφόρμα για τη δημιουργία κοινοτήτων, δικτύων και συνεργασίας μεταξύ των κοινωνιών. Σε συζήτηση «στρογγυλής τραπέζης» θα συμμετάσχει μια επιφανής ομάδα υπευθύνων από την ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου, με σημαντική επιρροή στη χάραξη πολιτικών και τη λήψη αποφάσεων, αποκρυσταλλώνοντας τοπικούς και διεθνείς στόχους για την ανάπτυξη και την ειρήνη, αξιοποιώντας σαν όχημα τον αθλητισμό.

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης, ο οργανισμός «Peace and Sport» θα βραβεύσει τρεις διεθνείς και τέσσερις τοπικές οργανώσεις καθώς και προσωπικότητες που ξεχωρίζουν για την εξαιρετική συνεισφορά τους στην παγκόσμια ειρήνη, το διάλογο και την κοινωνική αλλαγή μέσω του αθλητισμού.

Για να δηλώσετε συμμετοχή στο Peace and Sport Regional Forum επισκεφθείτε το:

https://www.peace-sport.org/forum-en/registration-to-the-peace-and-sport-regional-forum-2018/