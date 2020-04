Οικονόμου στο CNN Greece: Το Πάσχα η ΕΛ.ΑΣ. θα είναι παντού

Ο Λευτέρης Οικονόμου τονίζει ότι τις μέρες του Πάσχα η αστυνομία θα είναι παντού και θα ελέγχει ώστε τα μέτρα που έχουν αποφασιστεί να εφαρμοστούν στο έπακρο, όπως αναφέρει η Μίνα Καραμήτρου στο cnn.gr.

Υπογραμμίζει, μάλιστα, ότι τα νέα μέτρα κυκλοφορίας λαμβάνονται πάντα μετά από τις εισηγήσεις της επιτροπής των επιστημόνων.

Ακολουθεί η πλήρης συνέντευξη του Λευτέρη Οικονόμου στο CNN Greece

Από τη γενική εικόνα που έχετε μέχρι σήμερα από τα μέτρα περιορισμού της κυκλοφορίας πιστεύετε ότι ο κόσμος ήταν πειθαρχημένος; Οι υπηρεσίες της ΕΛΑΣ με τους ελέγχους έπαιξαν ρόλο ή οι ίδιοι οι πολίτες και η ατομική ευθύνη;

«Δεν είναι τυχαίο ότι σε όλες τις δημόσιες δηλώσεις από την πλευρά του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ. και της Πολιτικής Προστασίας, εξάρουμε την ατομική ευθύνη που επιδεικνύουν στην συντριπτική τους πλειοψηφία οι πολίτες. Τα περιοριστικά μέτρα κυκλοφορίας αλλά και οι αποφάσεις που υπήρξαν για την αναστολή λειτουργίας των καταστημάτων, θα πρέπει να λογίζονται ως μέτρα προστασίας από την πανδημία του COVID-19, προστασίας ατομικής, οικογενειακής, κοινωνικής. Οι Έλληνες έχουν επιδείξει πολύ σημαντική αυτοπειθαρχία.

Το ευνοϊκό αποτέλεσμα για τη χώρα μας, αναγνωρίζεται διεθνώς. Η Αστυνομία και οι δομές του κράτους υλοποιούν τις κυβερνητικές αποφάσεις και τις υποδείξεις της επιστημονικής επιτροπής.

Το θετικό αποτέλεσμα όμως είναι ένας συνδυασμός τόσο της παρουσίας και της ετοιμότητας της Αστυνομίας, όσο και της ατομικής και οικογενειακής ευθύνης των πολιτών. Δεν μπορούμε να διαχωρίσουμε αυτά τα δυο».

Ποσό εύκολο θα είναι να πάρει και νέα αυστηρά μέτρα περιορισμού η κυβέρνηση; Είναι εφικτό ανήμερα του Πάσχα να γίνονται έλεγχοι ακόμα και μέσα στις αυλές των σπιτιών; Μπορεί και να συμβεί;

«Τα μέτρα λειτουργούν αποτελεσματικά. Η κυβέρνηση παρακολουθεί καθημερινά την εξέλιξη σχετικά με τον κορωνοϊό και με βάση τις εισηγήσεις της αρμόδιας επιστημονικής επιτροπής προχωρά στις αναγκαίες δράσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας. Σχετικά με την ημέρα του Πάσχα και το πώς θα το γιορτάσουν οι πολίτες θα πρέπει να επιδείξουν ατομική, οικογενειακή και κοινωνική ευθύνη. Να προστατευτούν από το κορωνοϊό λαμβάνοντας όλα τα μέτρα σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί, επιδεικνύοντας ιδιαίτερη προσοχή στις ευπαθείς ομάδες και τους ηλικιωμένους.

Η ΕΛ.ΑΣ. θα είναι παντού. Στους δρόμους, στις πλατείες, έξω από τις εκκλησίες, στις πόλεις και τα χωριά. Το ζητούμενο όμως είναι, και το Πάσχα, να κρατήσουμε τον θάνατο έξω από την πόρτα μας. Το πασχαλινό γλέντι φέτος θα είναι διαφορετικό. Όπως και η ακολουθία της Σταύρωσης και του Επιταφίου. Το τελικό ζητούμενο όμως είναι να προστατευτεί η ζωή, η δημόσια υγεία. Να φθάσουμε στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα με λιγότερους νεκρούς και ελεγχόμενα κρούσματα. Γιατί, όπως υπογράμμισε, και ο πρωθυπουργός στο τελευταίο του διάγγελμα, ο Απρίλιος είναι ο πιο κρίσιμος μήνας και η Μεγάλη Εβδομάδα η πιο κρίσιμη εβδομάδα. Αν δεν τηρήσουμε μέχρι τέλους τις συμβουλές των ειδικών, μπορεί να διαλύσουμε όσα πετύχαμε. Γιατί μια κλωστή χωρίζει τη νίκη απ’ την καταστροφή».

4 Photos: Κορωνοϊός: Αστυνομικοί έλεγχοι στους δρόμους της Αττικής - Πηγή: CNN Greece 1 of 4 4 Photos: Κορωνοϊός: Αστυνομικοί έλεγχοι στους δρόμους της Αττικής - Πηγή: CNN Greece 2 of 4 4 Photos: Κορωνοϊός: Αστυνομικοί έλεγχοι στους δρόμους της Αττικής - Πηγή: CNN Greece 3 of 4 4 Photos: Κορωνοϊός: Αστυνομικοί έλεγχοι στους δρόμους της Αττικής - Πηγή: CNN Greece 4 of 4

Θα ληφθούν και αλλά μέτρα τη Μεγάλη Εβδομάδα; Για παράδειγμα σε κεντρικές αγορές και εκκλησίες;

«Οι αποφάσεις για τις Λαϊκές Αγορές με τη διεύρυνση τους για την αποφυγή συνωστισμού έχουν ληφθεί και εφαρμόζονται. Επίσης, οι σχετικές αποφάσεις για την λειτουργία των Εκκλησιών έχουν ανακοινωθεί με σύμπτωση απόψεων κυβέρνησης και Ιεράς Συνόδου. Στο επίπεδο των κεντρικών αγορών, όπως και στα super markets αλλά και τα συνοικιακά κρεοπωλεία και μανάβικα, τα προβλεπόμενα μέτρα αυτοπροστασίας από τον COVID-19 θα πρέπει να υλοποιηθούν στο έπακρο. Η παρουσία της Αστυνομίας όπου χρειασθεί, θα υπάρχει για να υπενθυμίσει ότι οποιαδήποτε ελαστική εφαρμογή των μέτρων, μπορεί να σημαίνει αύξηση αυτών, μπορεί να σημαίνει αύξηση της απειλής και των κινδύνων από τον κορωνοϊό».

Έχετε ανησυχία για το ενδεχόμενο να υπάρξει κρούσμα σε νευραλγική αστυνομική υπηρεσία και τι μέτρα έχετε πάρει για κρατούμενους αλλά και τους αστυνομικούς που είναι στο δρόμο;

«Από την πρώτη φάση ακόμη, πριν καλά-καλά κλιμακωθούν τα περιοριστικά μέτρα υπήρξαν διαδοχικές συσκέψεις σε επίπεδο Υπουργείου αλλά και Επιτελείου στο Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ. για τη προστασία των αστυνομικών που βρίσκονται στο δρόμο, αλλά και στα γραφεία, τις κεντρικές διευθύνσεις ή τα Αστυνομικά Τμήματα σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Μάσκες, γάντια, αντισηπτικά και οδηγίες για το πώς θα γίνονται οι έλεγχοι υπήρξαν από τις πρώτες μέρες αυτής της τόσο δύσκολης περιόδου για όλους, σε ημερήσια διάταξη. Επίμονη και έγκαιρη υπήρξε και η προσπάθεια για την άμεση συγκέντρωση των αναγκαίων μέσων προστασίας. Μετά τις αρχικές δυσκολίες τις πρώτες εβδομάδες, δε μας ανησυχεί η επάρκεια των αναγκαίων ποσοτήτων υλικών για τη προστασία από τον COVID-19.

Στο επίπεδο των φυλακών, παρακολουθώντας και τη συνολική στρατηγική για την άμεση κλιμάκωση των μέτρων προστασίας που αποφάσισε ο Πρωθυπουργός, καθ΄ υπαγόρευση των επιστημόνων, λάβαμε πολύ γρήγορα αποφάσεις για περιοριστικά μέτρα. Από τις πρώτες εβδομάδες του «κόκκινου συναγερμού» για τη χώρα μας, λάβαμε μέτρα ως προς τα επισκεπτήρια, ακόμη και των δικηγόρων ή των στενών συγγενών στις φυλακές. Τα αυστηρά μέτρα, όσο δύσκολα και αν είναι για τους κρατουμένους και τους οικείους τους, έχουν φέρει μέχρι σήμερα πολύ ενθαρρυντικά αποτελέσματα στο μέτωπο της διασφάλισης της υγείας των κρατουμένων.

Δεν έχουμε κρούσματα του ιού στα "κλειστά σύνορα" των φυλακών. Παρακολουθούμε πολύ στενά την κατάσταση στις φυλακές και ελπίζουμε σταδιακά να φτάσουμε σε αποκλιμάκωση των μέτρων με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Θα ήθελα στο σημείο αυτό να επισημάνω και το πνεύμα αυτοπειθαρχίας ως προς την τήρηση των οδηγιών από τους κρατουμένους, παρά τις όποιες δυσκολίες επιφέρουν αυτά στην καθημερινότητά τους».

Οι υπηρεσίες ασφαλείας της ΕΛ.ΑΣ. είχαν πληροφορίες για τη κίνηση της Τουρκίας να προσπαθήσει να « σπρώξει» προς τη χώρα μας από τα παραλία παράτυπους μετανάστες που μπορεί να νοσούν με Covid-19;

«Τις τελευταίες εβδομάδες δεν έχουν παρουσιασθεί φαινόμενα μαζικής έλευσης μεταναστών και προσφύγων με τον συντονισμό ή την ανοχή των τουρκικών υπηρεσιών ή της Στρατοχωροφυλακής ούτε στα χερσαία, ούτε στα θαλάσσια σύνορα της Χώρας μας.

Η Ελληνική Αστυνομία, η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, το Λιμενικό Σώμα/Ελληνική Ακτοφυλακή με τις Ένοπλες Δυνάμεις είναι σε διαρκή ετοιμότητα για την αποτελεσματική αντιμετώπιση κάθε ενέργειας σε βάρος της Χώρας μας. Συλλέγουμε, αναλύουμε και αξιολογούμε τις πληροφορίες και αναπτύσσουμε τις αναγκαίες επιχειρησιακές δράσεις, για τη φύλαξη των συνόρων μας, των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ό,τι και αν επιχειρήσει η Τουρκία, θα βρει απέναντί της την σθεναρή και συγκροτημένη στάση που βρήκε πολύ πρόσφατα τόσο στον Έβρο όσο και στο Αιγαίο».

6 Photos: Κορωνοϊός - Απαγόρευση κυκλοφορίας: Εντατικοί έλεγχοι στα διόδια Καπανδριτίου - Πηγή: CNN Greece 1 of 6 6 Photos: Κορωνοϊός - Απαγόρευση κυκλοφορίας: Εντατικοί έλεγχοι στα διόδια Καπανδριτίου - Πηγή: CNN Greece 2 of 6 6 Photos: Κορωνοϊός - Απαγόρευση κυκλοφορίας: Εντατικοί έλεγχοι στα διόδια Καπανδριτίου - Πηγή: CNN Greece 3 of 6 6 Photos: Κορωνοϊός - Απαγόρευση κυκλοφορίας: Εντατικοί έλεγχοι στα διόδια Καπανδριτίου - Πηγή: CNN Greece 4 of 6 6 Photos: Κορωνοϊός - Απαγόρευση κυκλοφορίας: Εντατικοί έλεγχοι στα διόδια Καπανδριτίου - Πηγή: CNN Greece 5 of 6 6 Photos: Κορωνοϊός - Απαγόρευση κυκλοφορίας: Εντατικοί έλεγχοι στα διόδια Καπανδριτίου - Πηγή: CNN Greece 6 of 6

Πηγή: Cnn.gr