Το ΙΕΚ ΑΛΦΑ ξανά στην κορυφή του Διεθνούς Διαγωνισμού Μαγειρικής Νοτίου Ευρώπης

«Σάρωσαν».. με 39 μετάλλια, για ακόμα μία χρονιά, οι σπουδαστές Μαγειρικής & Ζαχαροπλαστικής του ΙΕΚ ΑΛΦΑ Αθήνας, Πειραιά, Γλυφάδας και Θεσσαλονίκης, στον 12ο Διεθνή Διαγωνισμό Μαγειρικής Νοτίου Ευρώπης, που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Detrop-Oenos!

Στον εν λόγω διεθνή διαγωνισμό Γαστρονομίας -που διοργανώνεται κάθε 2 χρόνια από τη Λέσχη Αρχιμαγείρων Βορείου Ελλάδος, σε συνεργασία με το Διεθνές Εκθεσιακό & Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης HELEXPO, και υποστηρίζεται από την Worldchefs’ Association- συμμετείχαν οι κορυφαίες δημόσιες και ιδιωτικές Σχολές Μαγειρικής από την Ελλάδα και το εξωτερικό (Τουρκία, Σερβία, Βουλγαρία, Καναδάς, Σουηδία, Κύπρος, κ.ά), με τους ταλαντούχους σπουδαστές και σπουδάστριες Γαστρονομίας του ΙΕΚ ΑΛΦΑ να σημειώνουν το μεγαλύτερο ποσοστό επιτυχίας σε μετάλλια -92%!!!- και να κατακτούν μάλιστα χάλκινο μετάλλιο –μεταξύ άλλων- στην κατηγορία «Best School of the year» και «Best Pastry Chef»!

Οι… «ΑΛΦΑ» διαγωνιζόμενοι σπουδαστές έκαναν πραγματικότητα το σύνθημα «κάθε συμμετοχή και μετάλλιο» και κατέπληξαν την κριτική επιτροπή με τη συνέπεια, το ήθος και την επαγγελματική τους συμπεριφορά, επιβεβαιώνοντας, με αποδείξεις, την ξεκάθαρη υπεροχή του ΙΕΚ ΑΛΦΑ στις Σπουδές Μαγειρικής & Ζαχαροπλαστικής !

Το 94% των διαγωνιζομένων Chefs & Pastry Chefs του ΙΕΚ ΑΛΦΑ από την Αττική (Αθήνα, Πειραιά και Γλυφάδα) και το 90% από το ΙΕΚ ΑΛΦΑ Θεσσαλονίκης κατέκτησαν χρυσά, αργυρά και χάλκινα μετάλλια! Πάλεψαν, κατέκτησαν -για 4η συνεχή φορά- την κορυφή και έλαμψαν δικαιωματικά, κάνοντας υπερήφανους τον Team Manager, τους καθηγητές, και φυσικά τη Σχολή τους!

Αυτό προϋπέθετε φυσικά την εντατική προετοιμασία τους στο πλαίσιο των μαθημάτων και των πρακτικών εφαρμογών, καθώς και την αμέριστη στήριξη και καθοδήγησή τους από τους καθηγητές του ΙΕΚ ΑΛΦΑ, που στάθηκαν από την πρώτη στιγμή στο πλάι τους!

Στα highlights της διοργάνωσης -στο πλαίσιο της οποίας οι βραβεύσεις και οι διακρίσεις των chefs και pastry chefs του ΙΕΚ ΑΛΦΑ δεν είχαν τέλος!- η συμμετοχή της Καλλιτεχνικής Στέγης Ποντίων Βορείου Ελλάδος, που αποδέχθηκε την πρόσκληση του ΙΕΚ ΑΛΦΑ, με στόχο την προβολή της ελληνικής παράδοσης σε έναν διαγωνισμό διεθνούς βεληνεκούς, όπως η DETROP.

Οι συνεχείς πρωτιές και διακρίσεις των σπουδαστών του ΙΕΚ ΑΛΦΑ στους μεγαλύτερους διαγωνισμούς και διοργανώσεις Επισιτισμού είναι ο «καθρέφτης» των κορυφαίων εκπαιδευτικών μεθόδων που εφαρμόζει το No1 ΙΕΚ σε Θεσσαλονίκη , Αθήνα, Πειραιά και Γλυφάδα!

Η φετινή Detrop, η οποία προώθησε τη βιώσιμη κατανάλωση φαγητού (Sustainability), περιελάμβανε 27 κατηγορίες συμμετοχής, μεταξύ των οποίων:

Pork Dish

Vegetarian

Traditional Greek dish

Poultry

Risotto Dish

Salad with combination

Restaurant Dessert

Pasta Dish

Hot Cooking Class

Sustainable seafood

School of the year

Student Pastry Chef

ΙΕΚ ΑΛΦΑ γιατί… ΓΕΝΝΗΘΗΚΕΣ για να πετύχεις στη Μαγειρική & τη Ζαχαροπλαστική!

Για περισσότερες πληροφορίες & εγγραφές: