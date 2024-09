Athens Flying Week: Ουράνιο υπερθέαμα στον ουρανό της Αττικής - Οι πρωταγωνιστές «αποκαλύπτονται»

Με θεαματικά άλματα αλεξιπτωτιστών και ακροβατικές επιδείξεις, η 12η Athens Flying Week πραγματοποιήθηκε στην αεροπορική βάση της Τανάγρας, προσφέροντας ένα αξέχαστο θέαμα σε χιλιάδες θεατές. Το Newsbomb.gr ήταν «παρών» προκειμένου να καταγράψει τις εντυπωσιακές στιγμές από μία διοργάνωση που φέτος ξεπέρασε κάθε προσδοκία.

Το Newsbomb.gr είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με κορυφαίους πιλότους και οργανωτές της Athens Flying Week. Ο Larry Gallogly, Director of Customer Requirements, AirMobility & Maritime Missions, o Σμηναγός Ιπτάμενος Βασίλης Ντιντής και ο Λοχαγός Αεροπορίας Στρατού Ιωσήφ Λαζαρίδης μίλησαν στην κάμερα του Newsbomb.gr για τις προκλήσεις και τις χαρές της συμμετοχής σε μια από τις σημαντικότερες αεροπορικές διοργανώσεις της Ευρώπης.

Ο Larry Gallogly, Director of Customer Requirements, Air Mobility & Maritime Missions, μιλώντας στο Newsbomb.gr ανέφερε ότι ήταν η πρώτη φορά που βρέθηκε στο Athens Flying Week, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό του για τα C-130, τα F-16 και το νέο F-35.

«Αυτή είναι η πρώτη φορά που βρίσκομαι στο Athens flying week, αν και έχω επισκεφτεί την Ελλάδα πολλές φορές και έχω επισκεφτεί τη μονάδα c 130 που βρίσκεται εδώ, και ανυπομονώ να δω όλες τις εκθέσεις εδώ. Αλλά είμαι ενθουσιασμένος για την Ελλάδα με τα C-130, τα F-16, και τώρα με ένα από τα νεότερα μέλη της οικογένειας F-35. Είχα την πολυτέλεια να πετάω με αεροσκάφη C-130 για 30 χρόνια καθ' όλη τη διάρκεια της στρατιωτικής μου καριέρας. Έτσι, πέταξα με διάφορα μοντέλα, και τα τελευταία δέκα χρόνια της καριέρας μου, πέταξα το ολοκαίνουργιο μοντέλο C-130 J. Και είμαι πολύ ενθουσιασμένος για την Ελλάδα που εξετάζει και εξετάζει το μοντέλο J για να αντικαταστήσει τον γηράσκοντα στόλο της c 130 τώρα», ανεφερε ο Larry Gallogly, Director of Customer Requirements, AirMobility & Maritime Missions.

Ο Σμηναγός Ιπτάμενος Βασίλης Ντιντής δήλωσε ότι από παιδί ήθελε να γίνει πιλότος και ότι στο Athens Flying Week είχαν την ευκαιρία να πετάξουν με το Τ-6.

«Ήταν ένα παιδικό όνειρο να γίνω πιλότος. Στην Καλαμάτα εκπαιδεύουμε τους νέους ιπταμένους της Πολεμικής Αεροπορίας με το αεροσκάφος Τ-6 και στη συνέχεια οι ιπτάμενοι εκπαιδεύονται στο Μ-346. Στο Athens Flying Week πετάξαμε το Τ-6», δήλωσε ο Σμηναγός Ιπτάμενος Βασίλης Ντιντής.

Ο Σμηναγός Ιπτάμενος Βασίλης Ντιντής

Ο Λοχαγός Αεροπορίας Στρατού Ιωσήφ Λαζαρίδης ανέφερε ότι η μονάδα του συμμετείχε με ελικόπτερο τύπου Χιούι και ότι ανυπομονούσαν να επιδείξουν τις δυνατότητές τους.

Θέλεις τα σημαντικότερα νέα της ημέρας στο e-mail σου; Κάνε εγγραφή στο newsletter του newsbomb.gr Email ΕΓΓΡΑΦΗ Έχω διαβάσει, κατανοώ και αποδέχομαι τους όρους χρήσης του ιστότοπου της εταιρείας Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι άνω των 18 ετών ή ότι βρίσκομαι υπό την εποπτεία γονέα ή κηδεμόνα ή επιτρόπου

«Η μονάδα μου συμμετέχει με ελικόπτερο τύπου Χιούι. Θα έχουμε μια δυναμική παρουσία και είμαστε έτοιμοι να δείξουμε τις δυνατότητές μας», ανέφερε.

Εντυπωσιακά ακροβατικά σμήνη

Η Athens Flying Week 2024 φιλοξένησε περισσότερα από 50 αεροσκάφη από το εξωτερικό, καθώς και όλα τα ιπτάμενα μέσα των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων. Το πρόγραμμα περιελάμβανε εντυπωσιακά ακροβατικά σμήνη, όπως οι Saudi Hawks με τα πράσινα Bae Hawk Mk.65, που μάγεψαν το κοινό, και η Patrulla Aguila από την Ισπανία, η οποία «χρωμάτισε» τον ουρανό με τα εθνικά χρώματα της Ισπανίας.

Συμμετείχαν επίσης οι Swiss PC-7 Team και η Polish Orlik Team, προσφέροντας φαντασμαγορικές αεροπορικές επιδείξεις που καθήλωσαν τους θεατές.

Συμμετοχή μαχητικών και αεροπορικών θρύλων

Στη φετινή διοργάνωση παρουσιάστηκαν μαχητικά αεροσκάφη όπως τα Rafale, F-16, Eurofighter, Mirage 2000-5 και F-4 Phantom. Όπως κατέγραψε το Newsbomb.gr, δύο Rafale M εκτέλεσαν εκπληκτική επίδειξη, ενώ το πανίσχυρο Eurofighter Typhoon από τη Σαουδική Αραβία εντυπωσίασε με την ταχύτητα και την ακρίβεια των ελιγμών του.

Οι Ένοπλες Δυνάμεις της Ελλάδας έδωσαν δυναμικό «παρών» με αεροσκάφη όπως το θρυλικό Spitfire MJ-755, προσφέροντας στους θεατές την ευκαιρία να δουν από κοντά ιστορικά και σύγχρονα αεροσκάφη.

Επιδείξεις πιλότων και ακροβατικά σόου

Η Athens Flying Week δεν περιορίστηκε μόνο σε στρατιωτικές επιδείξεις. Ο διάσημος Ιταλός πιλότος της RedBull, Dario Costa, κάτοχος ρεκόρ Guinness, πέταξε με το Extra 330 SC μέσα από δύο διαδοχικά τούνελ, προσφέροντας μία αξέχαστη εμπειρία στους παρευρισκόμενους. Ο πρωταθλητής ακροβατικών με ανεμόπτερο, Luca Bertossio, και ο Ολλανδός πιλότος Frank Van Houten χάρισαν ένα μαγευτικό νυχτερινό σόου, με πυροτεχνήματα να φωτίζουν τον ουρανό της Τανάγρας.

Στατική έκθεση και σπάνια αεροσκάφη

Παράλληλα με το εντυπωσιακό εναέριο θέαμα, οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά μία πλούσια στατική έκθεση. Για πρώτη φορά, εκτέθηκε το σπάνιο Antonov-30 της ρουμανικής Αεροπορίας, ενώ ο κόσμος μπορούσε να περιηγηθεί ανάμεσα σε ιστορικά και σύγχρονα αεροσκάφη, ανακαλύπτοντας τις τεχνολογικές καινοτομίες που φέρουν.

Η δύναμη των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων

Η Athens Flying Week δεν θα μπορούσε να ολοκληρωθεί χωρίς την επίδειξη των ικανοτήτων της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου του ΓΕΕΘΑ και μία αερομαχία που καθηλώνει κάθε χρόνο το κοινό. Αυτές οι επιδείξεις δείχνουν την ισχύ και την ετοιμότητα των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, που συνεχίζουν να εμπνέουν σε κάθε συμμετοχή τους στην εκδήλωση.

Η Athens Flying Week, με τη μοναδική της συνύπαρξη ιστορικών αεροσκαφών, σύγχρονων μαχητικών και εντυπωσιακών ακροβατικών σόου, κατάφερε για άλλη μια χρονιά να κερδίσει τις εντυπώσεις και να χαρίσει αξέχαστες στιγμές στους λάτρεις της αεροπορίας.

Σχετικές ειδήσεις