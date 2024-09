Σωματείο Παιδική Χαρά: Ο Θοδωρής από την Άρτα χρειάζεται τη βοήθεια μας

Πριν από λίγα χρόνια, η ζωή του Θοδωρή Ευθυμίου άλλαξε ξαφνικά όταν διαγνώστηκε με ραβδομυοσάρκωμα, ένα είδος καρκινικού όγκου που συνδέεται με τα οστά.

Συγκεκριμένα, ο Θοδωρής παρατήρησε κάποια «σπυράκια» στη γεννητική περιοχή, αλλά δεν τα ανέφερε στους δικούς του. Εκείνη η περίοδος ήταν ήδη πολύ δύσκολη για την οικογένεια του, καθώς ο πατέρας του έδινε μάχη με τον καρκίνο των πνευμόνων. Μη θέλοντας να τους ανησυχήσει περισσότερο, καθυστέρησε να τους το πει. Έξι μήνες μετά το θάνατο του πατέρα του, ο όγκος είχε μεγαλώσει, οπότε και αποφάσισε να ζητήσει βοήθεια.

Έκτοτε, ο Θοδωρής νοσηλεύεται στην Αθήνα, με την μητέρα του να είναι πάντα στο πλευρό του. Όμως, η οικογένεια αντιμετωπίζει και οικονομικές δυσκολίες. Η μητέρα του, έχοντας ήδη οικονομικά προβλήματα, πλέον προσπαθεί να φροντίσει τόσο τον Θοδωρή, όσο και τα αδέρφια του που έμειναν πίσω στην Άρτα. Παράλληλα, καλείται να διαχειριστεί χρέη που απειλούν ακόμα και το σπίτι τους. Έτσι, ζητά, μέσω του σωματείου Παιδική Χαρά, να τους στηρίξει ο κόσμος, καθώς ακόμα και η πιο μικρή δωρεά είναι σημαντική για να καταφέρει ο Θοδωρής να επικεντρωθεί στην μάχη του με το ραβδομυοσάρκωμα.

Οποίος/-α μπορεί και επιθυμεί να βοηθήσει, μπορεί να χρησιμοποιήσει τον παρακάτω λογαριασμό, που δημιουργήθηκε για αυτόν τον σκοπό.

ALPHA BANK

• IBAN: GR9401407010701002002029468

• ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ

Αξίζει να σημειωθεί πως, όταν προβείτε στην κατάθεση, καλείστε να γράψετε ως αιτιολογία τη λέξη «ΔΩΡΕΑ ΑΠΟ…» και το ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΑΣ, καθώς το καταθετήριο αποτελεί την απόδειξη της δωρεάς σας και σε αυτό θα πρέπει να αναγράφεται το όνομα του δωρητή.

PayPal: https://www.paypal.com/paypalme/childshappiness

Για κατάθεση από εξωτερικό

• IBAN: GR9401407010701002002029468

• BENEFICIAR: CHILD ́ S HAPPINESS

• BIC: CRBAGRAA

• BRAND’S NAME: 701

• ADDRESS: Egnatias 2, 54626, Thessaloniki

REFERENCE: Donation by + your full name