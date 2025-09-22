Ένα ζευγάρι κωφών γύρισε όλο τον κόσμο σε 59 ημέρες - «Υπάρχουν παγκόσμιες γέφυρες επικοινωνίας»

Η Κυριακή Σωμαράκη και ο σύζυγός της Ευθύμης Μπαρμπάτσης δεν είναι ένα συνηθισμένο ζευγάρι ταξιδιωτών. Είναι και οι δύο κωφοί, όμως αυτό δεν τους έχει εμποδίσει καθόλου από το να ανακαλύψουν τον κόσμο. Με τη νοηματική γλώσσα και όρεξη για περιπέτειες, έχουν ταξιδέψει σε δεκάδες χώρες και έχουν μοιραστεί τις πιο όμορφες, αλλά και τις πιο δύσκολες στιγμές τους.

Η αγάπη της Κυριακής για τα ταξίδια γεννήθηκε το 1997, όταν μαζί με τον Μάκη έκαναν το πρώτο τους κοινό ταξίδι. «Η αγάπη μου για τα ταξίδια ξεκίνησε το 1997, όταν κάναμε το πρώτο μας ταξίδι με τον σύζυγό μου», λέει στο Newsbomb.gr.

Από εκείνο το πρώτο βήμα, ακολούθησε ένας μακρύς δρόμος γεμάτος εμπειρίες, πολιτισμούς και ανθρώπους που άφησαν το αποτύπωμά τους στη ζωή της. «Θέλαμε να αποδείξουμε ότι η κώφωση δεν είναι εμπόδιο για να γνωρίσεις τον κόσμο. Έτσι, το όνειρο έγινε στόχος: Nα επισκεφθούμε όσο το δυνατόν περισσότερες χώρες και τελικά καταφέραμε να κάνουμε τον γύρο του κόσμου σε 59 μέρες!».

Η Κυριακή και ο Ευθύμης στην κορυφή του Hong Kong





Ωστόσο, ο δρόμος δεν ήταν χωρίς εμπόδια. Η επικοινωνία, η πρόσβαση σε πληροφορίες και η κατανόηση οδηγιών αποτέλεσαν προκλήσεις, ειδικά σε ξένες χώρες. Παρ’ όλα αυτά, το ζευγάρι δεν το έβαλε ποτέ κάτω. «Οι δυσκολίες ήταν αρκετές, κυρίως στην επικοινωνία και στην κατανόηση οδηγιών σε αεροδρόμια, τρένα ή δημόσιες υπηρεσίες. Όμως, με την τεχνολογία, τις εφαρμογές και την καλή προετοιμασία, τα ξεπερνούσαμε», εξηγεί. Και συμπληρώνει: «Η νοηματική γλώσσα, τα γραπτά μηνύματα και οι εκφράσεις προσώπου είναι παγκόσμιες “γέφυρες” επικοινωνίας».

Ο Ευθύμης εξηγεί ότι η νοηματική γλώσσα είναι η βάση της σχέσης και των ταξιδιών τους: «Είναι ο βασικός τρόπος επικοινωνίας μας, όχι μόνο στη σχέση μας, αλλά και στα ταξίδια. Μας βοηθάει να συνεννοούμαστε άμεσα και χωρίς παρεξηγήσεις, ακόμα και σε δύσκολες συνθήκες. Όταν μας βλέπουν να μιλάμε με νοήματα, οι περισσότεροι άνθρωποι δείχνουν ενδιαφέρον και αρκετοί θέλουν να μάθουν λίγα νοήματα! Η διαφορετικότητα φέρνει τους ανθρώπους πιο κοντά».

Το ζευγάρι στη σκηνή οροφής τους

Οι δυσκολίες που συνάντησαν και πώς τις ξεπέρασαν

Τα εμπόδια δεν έλειψαν, ειδικά σε ξένες χώρες όπου η πρόσβαση σε πληροφορίες και η κατανόηση οδηγιών ήταν συχνά μια καθημερινή πρόκληση.

«Οι δυσκολίες ήταν αρκετές, κυρίως στην επικοινωνία και στην κατανόηση οδηγιών σε αεροδρόμια, τρένα ή δημόσιες υπηρεσίες. Όμως, με την τεχνολογία, τις εφαρμογές και την καλή προετοιμασία, τα ξεπερνούσαμε», λέει η Κυριακή. «Η νοηματική, τα γραπτά μηνύματα και οι εκφράσεις προσώπου είναι παγκόσμιες “γέφυρες” επικοινωνίας».

Μια από τις εμπειρίες που τη σημάδεψαν ήταν το ταξίδι στο Σβάλμπαρντ, στον Αρκτικό Κύκλο. «Το αίσθημα να βρίσκεσαι τόσο κοντά στον Βόρειο Πόλο, σε ένα παγωμένο, απομονωμένο μέρος με πολικές αρκούδες και αιώνιο φως, ήταν συγκλονιστικό. Μου θύμισε πως ο κόσμος είναι πολύ πιο μεγάλος και μαγικός απ’ ό,τι φανταζόμαστε και πως δεν υπάρχει τίποτα που να μην μπορεί να πετύχει ένας άνθρωπος με θέληση».

To ζευγάρι στο Σβαλμπαρντ, στη βόρεια Νορβηγία, ένα από τα πιο απαιτητικά τους ταξίδια



Ο Μάκης θυμάται με ένταση ένα ιδιαίτερα απαιτητικό ταξίδι: «Η Ινδονησία ήταν μια μεγάλη πρόκληση. Απομακρυσμένες περιοχές, κακές υποδομές, ούτε Wi-Fi ούτε συγκοινωνίες, και δύσκολες καιρικές συνθήκες. Εκεί στηριχτήκαμε απόλυτα ο ένας στον άλλον. Η εμπιστοσύνη και η υπομονή μας έσωσαν. Σε τέτοιες στιγμές καταλαβαίνεις ότι η ομαδικότητα είναι το πιο πολύτιμο εφόδιο.»



Αυτές οι εμπειρίες την ενέπνευσαν να γράψει και το πρώτο της βιβλίο με τίτλο «Η ζωή μιας δραστήριας και θαρραλέας κωφής». «Ήθελα να μοιραστώ τη ζωή μου, τις δυσκολίες αλλά και τα επιτεύγματά μου ως κωφή γυναίκα. Το μήνυμά μου είναι πως η αναπηρία δεν πρέπει να περιορίζει τα όνειρα κανενός. Με δύναμη, θάρρος και υποστήριξη, όλα είναι δυνατά».



Η Κυριακή Σωμαράκη με το βιβλίο της «Η ζωή μιας δραστήριας και θαρραλέας κωφής»

Πώς είναι η καθημερινότητα ενός κωφού ζευγαριού

Η καθημερινότητα, όπως παραδέχονται, έχει δυσκολίες. Το ζευγάρι συχνά αντιμετωπίζει εμπόδια, αλλά δεν αφήνουν τίποτα να τους σταματήσει. «Η καθημερινότητα έχει δυσκολίες, κυρίως στην πρόσβαση σε υπηρεσίες και στην ενημέρωση. Όμως δεν με σταματά. Ζω με θετική σκέψη και αγωνίζομαι για ισότητα». Το μήνυμά της προς την κοινωνία είναι σαφές: «Η κώφωση δεν είναι αδυναμία, είναι διαφορετικότητα. Αξίζουμε ισότιμη θέση στην κοινωνία, στην εργασία, στην παιδεία, στον πολιτισμό», λέει η Κυριακή.

Όσο για την Ελλάδα, πιστεύει πως υπάρχουν ακόμη πολλά βήματα να γίνουν στον τομέα της προσβασιμότητας. «Η Ελλάδα χρειάζεται να επενδύσει περισσότερο στην προσβασιμότητα – όχι μόνο στα κτήρια, αλλά και στην πληροφόρηση. Θα ήθελα να βλέπω δελτία ειδήσεων με ταυτόχρονη διερμηνεία, δημόσιες υπηρεσίες που να ξέρουν πώς να εξυπηρετήσουν έναν κωφό άνθρωπο, και φυσικά, εκπαίδευση που να συμπεριλαμβάνει όλους».

Επικοινωνία στη νοηματική – Ένα καθημερινό κομμάτι της ζωής και των ταξιδιών τους

Και μέχρι να γίνουν όλα αυτά πραγματικότητα, η Κυριακή και ο Μάκης συνεχίζουν να ταξιδεύουν, να ονειρεύονται και να αποδεικνύουν ότι ο κόσμος δεν έχει σύνορα για όσους έχουν θέληση.