Κάτοικοι σε ρόλο «security» αυτο-οργανώνονται και προστατεύουν μόνοι τους τις γειτονιές

Δύο περιοχές στα ανατολικά και βόρεια προάστια της Αττικής, Διώνη και Βαρυμπόπη, ενώνονται το τελευταίο διάστημα μέσα από ένα κοινό πρόβλημα: «Αίσθημα εγκατάλειψης και ανασφάλειας». Από διαρρήξεις και έλλειψη φωτισμού μέχρι φόβους για νέες πυρκαγιές, οι κάτοικοι βιώνουν καθημερινές απειλές και απουσία ουσιαστικής κρατικής προστασίας.

Αντί να μείνουν θεατές, οι κάτοικοι πήραν την κατάσταση στα χέρια τους και δημιούργησαν αυτο-οργανωμένα δίκτυα άμεσης αντίδρασης, χρησιμοποιώντας εφαρμογές όπως το Viber, όπου ανταλλάσσουν πληροφορίες για ύποπτες κινήσεις, περιστατικά ή προβλήματα της γειτονιάς.

Η αρχή έγινε στη Διώνη, όπου το δίκτυο περιφρούρησης των κατοίκων έφερε απτά αποτελέσματα, οδηγώντας σε ενίσχυση των αστυνομικών περιπολιών. Στη Διώνη και τη Βαρυμπόπη, αντίστοιχα, η πρωτοβουλία συνεχίζεται, με έμφαση πλέον και στον φόβο για αναζωπύρωση πυρκαγιών, καθώς η βλάστηση παραμένει ακαθάριστη και οι δρόμοι αφώτιστοι.

«Φοβόμαστε πολύ, είμαστε ξεχασμένοι»

Η Βάσω Σφέτσα, μέλος της Επιτροπής Κατοίκων Βαρυμπόπης, μεταφέρει στο Newsbomb.gr με δραματικούς τόνους την αγωνία των κατοίκων, που αισθάνονται απροστάτευτοι τόσο απέναντι σε ενδεχόμενες πυρκαγιές όσο και στο ζήτημα της εγκληματικότητας.

«Αυτό που μας καίει περισσότερο αυτή τη στιγμή είναι το θέμα της ασφάλειας. Δεν είναι μόνο αυτό. Έχουμε πάρα πολλά προβλήματα στη Βαρυμπόπη. Καήκαμε το 2021. Έχουμε μείνει στο έλεος του Θεού και της Παναγίας. Και σήμερα φυσάει κι η ψυχή μας είναι στην κούλουρη. Φοβόμαστε πάρα πολύ», είπε αρχικά.

Ακόμα και τρία χρόνια μετά την καταστροφή, η εικόνα παραμένει ανησυχητική: «Δεν έχουν καθαριστεί τα οικόπεδα. Η φωτιά έκανε τη δουλίτσα της, έκαψε ό,τι ήταν να κάψει, αλλά τα ξερά χόρτα έχουν ξαναβγει. Τα περισσότερα οικόπεδα είναι ακαθάριστα, μόνο όσοι έχουν συνείδηση τα καθαρίζουν. Δεν βλέπουμε ούτε ελέγχους, ούτε πρόστιμα, ούτε τίποτα», πρόσθεσε.

«Το 2021 και το 2022 κόπηκαν κάποια λίγα δέντρα. Μη φανταστείτε πολλά. Τα κλαδιά έμειναν εκεί. Με το παραμικρό, μπορεί να ξαναζήσουμε την ίδια τραγωδία. Τώρα ξεκινήσαμε να οργανώνουμε έναν σύλλογο, μπας και μπορέσουμε να κάνουμε κάτι. Είμαστε ξεχασμένοι», ανέφερε.

Μέσα στην απόγνωση, οι κάτοικοι αποφάσισαν να κινητοποιηθούν συλλογικά. Με δική τους πρωτοβουλία, συνέστησαν Επιτροπή Ασφάλειας με οκτώ μέλη, που λειτουργεί πλέον ως συντονιστικό όργανο της περιοχής. Μέσω της επιτροπής, πραγματοποιήθηκαν επαφές με τον Δήμαρχο, ενώ κατατέθηκαν συγκεκριμένα αιτήματα, με βασικότερο την επανενεργοποίηση των περιπολιών της ομάδας ΔΙ.ΑΣ., που στο παρελθόν λειτουργούσαν αποτρεπτικά.

Η επιτροπή έχει δημιουργήσει και ομάδα στο Viber με πάνω από 300 μέλη, μέσω της οποίας οι κάτοικοι ειδοποιούν ο ένας τον άλλο σε πραγματικό χρόνο για ύποπτες κινήσεις και περιστατικά.

«Μπαίνουν στα σπίτια σε δύο λεπτά, και τα αδειάζουν»

Η κυρία Σφέτσα δεν κρύβει και την ανησυχία για την έκρηξη της εγκληματικότητας:

«Το τελευταίο δίμηνο είχαμε πάρα πολλά κρούσματα ληστειών. Τρομοκρατηθήκαμε. Πήγαμε στον Δήμο και στην Αστυνομία, ζητήσαμε περισσότερη φύλαξη, περιπολίες, φωτισμό. Μας είπαν πως δεν φτάνουν τα άτομα.»

«Οι διαρρήκτες δρουν με θράσος. Τους πιάνουν οι κάμερες, οι συναγερμοί χτυπάνε και δεν τους νοιάζει τίποτα. Μπαίνουν, κάνουν ό,τι είναι να κάνουν μέσα σε δύο λεπτά και φεύγουν. Δεν προλαβαίνεις να αντιδράσεις.»

Αναζήτησαν λύσεις, ακόμα και με ιδιώτες: «Ζητήσαμε προσφορές από ιδιωτικές εταιρείες για φύλαξη, αλλά είναι πάρα πολύ ακριβές. Πολύ λίγοι μπορούν να το αντέξουν. Δεν είναι λύση αυτό».

«Διώνη Alert»: Οι κάτοικοι «πήραν την κατάσταση στα χέρια τους

Ο Κωνσταντίνος Κανελλόπουλος, ιδρυτής της πρωτοβουλίας «Διώνη Alert», περιγράφει πώς η γειτονιά οργανώθηκε μέσω εφαρμογών. «Από το 2016 ξεκινήσαμε και δημιουργήσαμε την πρώτη κλειστή ομάδα στο Viber. Αρχικά για επείγοντα περιστατικά – φωτιές και διαρρήξεις. Η ανταπόκριση ήταν τεράστια. Σιγά σιγά δημιουργήσαμε θεματικές ομάδες για καθαριότητα, κυκλοφοριακό, αδέσποτα, καθημερινότητα, συζητήσεις κ.ά.», είπε αρχικά.

Η πρόσβαση στις ομάδες είναι ελεγχόμενη: «Είναι αυστηρά κλειστές. Για να μπει κάποιος πρέπει να αποδείξει ότι είναι κάτοικος. Έτσι διασφαλίζουμε την αξιοπιστία και προστατεύουμε τα δεδομένα μας».

«Έχει τύχει να διώξουμε διαρρήκτες με φωνές, φώτα, φακούς. Άλλοι βοήθησαν την Αστυνομία με πινακίδες και οπτικό υλικό. Πολλές διαρρήξεις δεν ανακοινώνονται επίσημα, αλλά εμείς τις γνωρίζουμε και πιέζουμε. Φτάσαμε να μιλήσουμε και με σύμβουλο του κ. Χρυσοχοΐδη και είδαμε αύξηση περιπολιών σε Διώνη και Ντράφι», σημείωσε.

Ο ίδιος καταλήγει: «Δεν λέμε ότι λύθηκε το πρόβλημα. Όμως πλέον δεν δρουν ανενόχλητοι. Οι κάτοικοι ενεργοποιήθηκαν. Και αυτό άλλαξε την ψυχολογία και τις ισορροπίες».