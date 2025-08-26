Ο Δήμος Αθηναίων κατηγορεί τους... προηγούμενους για τα νεκρά ζώα στο Άλσος Χωροφυλακής

Μυστήριο σχετικά με τον εντοπισμό κουφαριών ζώων, θαμμένων στο Άλσος Χωροφυλακής, το οποίο έκλεισε προσωρινά για αυτόν τον λόγο με απόφαση του Δήμου Αθηναίων.


Η Σεραφίνα Αβραμίδου, τέως Εντεταλμένη Σύμβουλος του Δήμου Αθηναίων, Υπεύθυνη για τα ζώα, σε ανακοίνωσή της απαντά στις κατηγορίες του Δήμου Αθηναίων περί της πάρανομης ταφής ζώων συντροφιάς στο Άλσος Χωροφυλακής από την προηγούμενη Δημοτική αρχή, ενώ καταλήγει ότι η δημοτική αρχή «αναλώνεται σε αβάσιμες και αναπόδεικτες κατηγορίες, προκαλεί και δημοσιεύει ψευδείς διαδικασίες με αντιποίηση αυτών και απλά στοχεύει σε μικροπολιτικές διαδικασίες, παίζοντας με την τύχη και την ευζωϊα αθώων ψυχών».

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ

Την Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025, ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας δημοσίευσε ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα με θέμα «Παράνομος χώρος ταφής ζώων συντροφιάς από το 2021». Η ανάρτηση αναπαράχθηκε άμεσα από τις επίσημες σελίδες του Δήμου Αθηναίων, την Αντιδήμαρχο κ. Όλγα Δούρου και πληθώρα ενημερωτικών μέσων (Npress, CNN, Η Καθημερινή, Το Βήμα) η οποία συνοδευόταν από υπόνοιες ότι το γεγονός αυτό αποτελεί έργο της προηγούμενης δημοτικής αρχής και έλαβε χώρα επί θητείας μου.

Σύμφωνα με την ανάρτηση, κατόπιν ανώνυμης καταγγελίας που έλαβε η Αντιδήμαρχος Δούρου, το βράδυ της 21ης Αυγούστου 2025, πραγματοποιήθηκε αυτοψία στο Άλσος Χωροφυλακής παρουσία του Δημάρχου και των αρμόδιων αρχών.

Παρατηρήσεις επί της καταγγελίας:

  1. Αναξιόπιστες Χρονολογικές Αναφορές

Η χρονική αναφορά περί ταφών από το 2021 βασίζεται αποκλειστικά σε υποτιθέμενη ανώνυμη καταγγελία, χωρίς ιατροδικαστική εξέταση που είναι η μόνη ενδεδειγμένη μέθοδος για προσδιορισμό χρόνου θανάτου.

  1. Αβάσιμες Κατηγορίες κατά Υπαλλήλων

Σε συνέντευξή της στο Orange Press Agency και το Βήμα, η κ. Δούρου κατηγόρησε δημοσίως υπαλλήλους του Δήμου για συμμετοχή στις ταφές, χωρίς αποδείξεις ή έστω κάποιες ενδείξεις.

  1. Αποκάλυψη της Ταυτότητας των «Ανώνυμων» Καταγγελλόντων

Οι καταγγέλλοντες αποδείχθηκε ότι δεν είναι καθόλου ανώνυμοι:

  • Ο πρώτος είχε κάνει ανάρτηση από τις 15 Αυγούστου 2025 αναφέροντας 9 θαμμένα ζώα
  • Η δεύτερη αποκάλυψε την ταυτότητά της μέσω σχολίου στην ανάρτηση του Δημάρχου – οπότε σε ποια ανωνυμία αναφέρονται;

Καλούμε τον κ. Δούκα και την κ. Δούρου να απαντήσουν:

  1. Συγχρονισμός Καταγγελιών

Ήταν σύμπτωση η "μεγάλη ανακάλυψη" 2-3 ημέρες μετά τις καταγγελίες για την χωρίς λόγοα απομάκρυνση υπαλλήλου ΑμΕΑ από το Καταφύγιο Σωκράτης;

  1. Καθυστέρηση Καταγγελίας

Γιατί οι καταγγέλλοντες περίμεναν 4 χρόνια (2021-2025) για να κάνουν την καταγγελία;

  1. Προτεραιότητες Διοίκησης

Είναι η δήθεν ανακάλυψη σημαντικότερη από τα ακόλουθα πραγματικά προβλήματα:

α) Υποστελέχωση Αστικής Πανίδας

  • Αγνόηση αιτήματος ενίσχυσης του τμήματος
  • Μετακίνηση 4 υπαλλήλων και αντικατάστασή τους με μία συμβασιούχο και έναν υπάλληλο καθαριότητας που δεν θέλει να εργάζεται με ζώα

β) Προβλήματα Καταφυγίου

  • Υπάρχουν σημαντικές καταγγελίες για υποσιτισμένα ζώα από οργανώσεις μέλη του μητρώου της ΕΓΖΣ
  • Έλλειψη αντιπαρασιτικών (παραβίαση νομοθεσίας)
  • Ζώα γεμάτα τσιμπούρια και ψύλλους

γ) Ελλείψεις Προμηθειών

  • Μηδαμινές προμήθειες ιατροφαρμακευτικού υλικού
  • Μηδενικές προμήθειες τροφών για καταφύγιο και αδέσποτα
  • Προγραμματισμένη προμήθεια ταιστρών 11.500€ (65% του συνολικού προϋπολογισμού τροφών) χωρίς τροφές

δ) Οικονομική Διαχείριση

  • Έγκριση αύξησης επιχορηγούμενων δαπανών ΔΙΚΕΠΑΖ
  • Μη λήψη κρατικής επιχορήγησης για στειρώσεις γατών, σε αντίθεση με τις επιχορηγήσεις που έλαβαν τουλάχιστον 120 άλλοι δήμοι (ΑΔΑ: 9ΛΜΣ46ΜΤΛ6-22Η και ΨΒΖΡ46ΜΤΛ6-ΛΓΞ)

ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (2019-2023)

Είναι σημαντικό να τονιστούν τα παρακάτω, ως απόδειξη της διαφορετικής διαχείρισης του τμήματος Αστικής Πανίδας αλλά και του ενδιαφέροντος για τα υπό την ευθύνη του Δήμου ζώα και την ευζωία τους. Η δημοτική αρχή Μπακογιάννη παρέλαβε το 2019 από τη δημαρχιακή αρχή Καμίνη:

  • Μόνο μία συνεργασία με ΔΙΚΕΠΑΖ και μία αμφιλεγόμενη σύμβαση κτηνιάτρου
  • Μηδενικά Ηλεκτρονικά Αρχεία. Όλα τα αρχεία των ζώων είχαν υποστεί διαγραφή με ειδικό λογισμικό
  • Εξαφάνιση και των φυσικών αρχείων- τα οποία έλειπαν (καταστροφή?) καθ ολοκληρίαν
  • Απειλές ακόμα και επί προσωπικού καθώς και 3 απόπειρες διάρρηξης στα γραφεία της Αστικής Πανίδας

Παρόλο τον πόλεμο που δεχτήκαμε δεν αναλωθήκαμε σε κόντρες με την προηγούμενη δημοτική αρχή αλλά αφοσιωθήκαμε στην υλοποίηση του προγράμματος που είχαμε υποσχεθεί προεκλογικά και σε 4 χρόνια δημιουργήσαμε:

  • Καταφύγιο "Σωκράτης" με σχέδιο εκκένωσης και κανονισμό λειτουργίας
  • Δημοτικό κτηνιατρείο
  • 5 πάρκα για δεσποζόμενους σκύλους
  • Δίκτυο ταϊστρών και ποτιστρών για αδέσποτες γάτες
  • Ιστοσελίδα και κοινωνικά δίκτυα για υιοθεσίες
  • Μητρώο εθελοντών με περισσότερους από 1.800 εγγεγραμμένους
  • Σχεδιασμό, υλοποίηση και συμμετοχή σε πληθώρα εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης και υιοθεσιών για τα αδέσποτα ζώα

ΥΠΟΘΕΣΗ ΣΚΥΛΩΝ ΑΛΣΟΥΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ

Στο Άλσος διαβιούν 5 σκύλοι (συμπεριλαμβανομένων του Σπύρου και Βαγγέλη, πρώην μασκώτ Αστικής Πανίδας – ήταν οι σκύλοι που απέτρεψαν τις διαρρήξεις στα γραφεία της Αστικής Πανίδας) υπό φροντίδα εθελοντών με δημοτική υποστήριξη. Η Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας έχει εγκρίνει επανειλημμένα τις συνθήκες διαβίωσης.

Συνεχείς Αλλαγές Αφηγήματος:

  1. Αφήγημα 1: Κλείσιμο του Άλσους και εντολή αστυνομίας για απομάκρυνση (ψευδής)
  2. Αφήγημα 2: Εντολή εισαγγελέα για απομάκρυνση (ψευδής)
  3. Αφήγημα 3: Μεταφορά σκύλων στο υπερπλήρες καταφύγιο Σωκράτης
  4. Αφήγημα 4: Παραμονή των σκύλων στο κλειστό Άλσος Χωροφυλακής και αίτημα της Αντιδημάρχου για σίτησή τους από το ΔΙΚΕΠΑΖ
  5. Αφήγημα 5: Μεταφορά δύο εκ των πέντε σκύλων στο ΔΙΚΕΠΑΖ (σκύλοι υγιείς χωρίς να υπάρχει ιατρικός λόγος μεταφοράς τους σε νοσοκομείο)
  6. Αφήγημα 6: Μεταφορά των σκύλων σε φιλοξενίες/πανσιόν
  7. Αφήγημα 7: Η συζήτηση για μεταφορά των σκύλων παραμένει ανοιχτή παρόλο που το Άλσος έχει ανοίξει μετά από 3 μέρες που έμεινε κλειστό

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Η τρέχουσα δημοτική αρχή εργάζεται αποκλειστικά με την υποδομή που παρέλαβε από εμάς, την προηγούμενη διοίκηση, χωρίς να έχει πραγματοποιήσει καμία ουσιαστική βελτίωση σε 2 χρόνια διακυβέρνησης. Αντί να επικεντρωθεί στα πραγματικά προβλήματα των ζώων της πόλης, αναλώνεται σε αβάσιμες και αναπόδεικτες κατηγορίες, προκαλεί και δημοσιεύει ψευδείς διαδικασίες με αντιποίηση αυτών και απλά στοχεύει σε μικροπολιτικές διαδικασίες, παίζοντας με την τύχη και την ευζωϊα αθώων ψυχών.

