Νέα καμπάνια επικοινωνίας για τους Σκύλους Οδηγούς Ατόμων με Αναπηρία Όρασης

Με μήνυμα επικοινωνίας «Όταν Φοράω τη Στολή, Είμαι σε Αποστολή!» ενημερώνεται το ευρύτερο κοινό για το θεσμό των Σκύλων Οδηγών στη χώρα μας και την αναγκαιότητά του.

Νέα καμπάνια επικοινωνίας για τους Σκύλους Οδηγούς Ατόμων με Αναπηρία Όρασης
Ο Σκύλος Οδηγός είναι ο πολύτιμος σύντροφος και ακούραστος συνεργάτης του Ατόμου με Αναπηρία Όρασης. Του εξασφαλίζει Ασφαλείς μετακινήσεις, Ανεξαρτησία, Αυτονομία και Ελευθερία στην κίνηση. Ωστόσο, η έλλειψη προσβασιμότητας μέσα στον αστικό ιστό είναι καθημερινή εμπειρία.

Το Κέντρο «Σκύλοι Οδηγοί Ελλάδος» εργάζεται συστηματικά για την ενημέρωση του κοινού μέσα από το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «ΑΓΑΠΑΜΕ ΣΚΥΛΟΥΣ ΟΔΗΓΟΥΣ» και ενημερώνει φορείς για την ανάγκη βελτίωσης των συνθηκών μετακίνησης των Σκύλων Οδηγών, με στόχο την πλήρη εφαρμογή των μέτρων προσβασιμότητας.

Με τη νέα καμπάνια ευαισθητοποίησης του Κέντρου «Σκύλοι Οδηγοί Ελλάδος», ενημερώνεται το ευρύτερο κοινό για τον ρόλο των Σκύλων Οδηγών, τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία Όρασης που χρησιμοποιούν Σκύλο Οδηγό και τη σωστή συμπεριφορά που πρέπει να έχει ο καθένας μας όταν συναντά στον δρόμο την Ομάδα Χειριστής/Χειρίστρια με Σκύλο Οδηγό.

Η νέα καμπάνια

Στο νέο σποτ, που δημιουργήθηκε με την πολύτιμη συμβολή ομάδας εθελοντών, η Χριστίνα Σαρρή, Ψυχολόγος και Συγγραφέας του βιβλίου «Το Ημερολόγιο μιας Τυφλής Γυναίκας», μαζί με τον εκπαιδευμένο Σκύλο Οδηγό της, την Luna, παρουσιάζουν μια τυπική τους ημέρα που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων: μετακινήσεις με ΜΜΜ και ταξί, επισκέψεις σε σούπερ μάρκετ και καταστήματα, αντιμετώπιση εμποδίων στον δρόμο και, τέλος, χαλάρωση στο σπίτι, όπου ο Σκύλος Οδηγός μπορεί πλέον να απολαύσει τα χάδια της Χριστίνας σαν ένα πιστό, τρυφερό κατοικίδιο.

Το σποτ δίνει την ευκαιρία στον θεατή να παρακολουθήσει την καθημερινότητα ενός Ατόμου με Αναπηρία Όρασης και ταυτόχρονα να μάθει τι πρέπει και τι δεν πρέπει να κάνει όταν συναντά έναν Σκύλο Οδηγό και τον Χειριστή ή τη Χειρίστριά του.

Ευχαριστίες

Ευχαριστούμε θερμά τον ΟΑΣΑ, το Σούπερ Μάρκετ Θανόπουλος, το εστιατόριο Different Beast, το Κατάστημα Hondos Center και τον οδηγό ταξί κ. Αναστάσιο Παπά για την πολύτιμη βοήθειά τους στα γυρίσματα. Επίσης, ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους εθελοντές που συνέβαλαν στη δημιουργία αυτής της καμπάνιας.

Ποιοι μπορούν να αποκτήσουν έναν Σκύλο Οδηγό;

Κάθε άτομο με αναπηρία όρασης που επιθυμεί να αποκτήσει Σκύλο Οδηγό πρέπει να πληροί συγκεκριμένα κριτήρια:

  • Να έχει πολύ καλή γνώση Κινητικότητας, Προσανατολισμού καθώς και ανεπτυγμένες Δεξιότητες Καθημερινής Διαβίωσης.
  • Να είναι 18 ετών και άνω.
  • Να είναι τυφλός κατά τον νόμο.
  • Να έχει εξοικείωση με τα σκυλιά και να μπορεί να φροντίσει τον σκύλο οδηγό του.

Μετά από αξιολόγηση και εφόσον το Άτομο με Αναπηρία Όρασης πληρεί όλα τα κριτήρια μπαίνει στη Λίστα Αναμονής του Κέντρου “ΣΚΥΛΟΙ ΟΔΗΓΟΙ ΕΛΛΑΔΟΣ”. Όταν υπάρξουν εκπαιδευμένοι Σκύλοι Οδηγοί ξεκινά η διαδικασία του ταιριάσματος από τον Εκπαιδευτή Σκύλων Οδηγών, με συνεκπαίδευση με τον επιλεγέντα Σκύλο Οδηγό, η οποία διαρκεί 60-90 ώρες πριν ξεκινήσει το ταξίδι της Αυτονομίας.

Το Άτομο με Αναπηρία Όρασης δεν πληρώνει για την απόκτηση ενός Σκύλου Οδηγού. Ο Σκύλος Οδηγός του παραχωρείται με χρησιδάνειο για 6-8 χρόνια. Το Κέντρο αναλαμβάνει όλα τα έξοδα του Σκύλου Οδηγού μέσω Χορηγιών Ιδιωτών, Δωρεών και Χορηγιών σε είδος.

Μετά τη συνταξιοδότησή του, ο Σκύλος Οδηγός μπορεί να συνεχίσει να ζει είτε με τον ίδιο το Άτομο με Αναπηρία Όρασης είτε με το οικογενειακό ή φιλικό του περιβάλλον είτε να επιστρέψει στην Ανάδοχη Οικογένεια που είχε αναλάβει την κοινωνικοποίησή του, είτε να βρεθεί κατάλληλη οικογένεια να τον υιοθετήσει.

1756369492804-262614333-image003.jpg

Το έργο του Κέντρου «Σκύλοι Οδηγοί Ελλάδος»

Το Κέντρο «Σκύλοι Οδηγοί Ελλάδος» ιδρύθηκε το 2008 και έχει εκπαιδεύσει συνολικά 26 Σκύλους Οδηγούς. Η εκπαίδευση εκπαιδευτών ξεκίνησε το 2011 και συνεχίζεται έως και σήμερα, υπό την εποπτεία του Ολλανδού εκπαιδευτή Peter Lasaroms, GDMI Instructor, Σχολή Dogs for Care, συνεργάτη της Ολλανδικής Σχολής K.N.G.F. Αποτέλεσμα της συνεργασίας αυτής ήταν η δημιουργία μιας ομάδας 5 Εκπαιδευτών Σκύλων Οδηγών. Ο πρώτος Σκύλος Οδηγός του Κέντρου, η αξέχαστη MELITTA, παραδόθηκε το 2013 στον χειριστή Χρήστο Ζώτο, Mαραθωνοδρόμο.

Το Κέντρο ΣΚΥΛΟΙ ΟΔΗΓΟΙ ΕΛΛΑΔΟΣ έχει εκπαιδεύσει μέχρι σήμερα 28 Σκύλους Οδηγούς και σήμερα έχει 6 Σκύλους Οδηγούς σε Εκπαίδευση που ευελπιστεί να παραδοθούν μέχρι το τέλος του 2025.

Στην Ελλάδα, αν και δεν υπάρχουν ακριβή σχετικά στατιστικά στοιχεία, εκτιμάται, βάσει στοιχείων του ΟΠΕΚΑ (Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης), ότι τα Άτομα με Αναπηρία Όρασης ανέρχονται περίπου σε 26.000, εκ των οποίων περίπου 8.500 άτομα στην παραγωγική ηλικία 18-55 ετών.

Το Κέντρο έχει αρκετές αιτήσεις υποψηφίων Χειριστών και Χειριστριών που επιθυμούν να αποκτήσουν Σκύλο Οδηγό, ενώ έως το 2026 πρέπει να αντικαταστήσει 6 σκύλους που συνταξιοδοτούνται.

Η μαζική εκπαίδευση σκύλων οδηγών δεν είναι εύκολη λόγω των περιορισμένων πόρων και της έλλειψης εγκαταστάσεων εκπαιδευτικού κέντρου παρ΄ολες τις προσπάθειες που έχουν γίνει .

Το Κέντρο σήμερα διαθέτει 2 Εκπαιδεύτριες Σκύλων Οδηγών και 2 Εκπαιδευόμενες, οι οποίες έχουν την δυνατότητα να εκπαιδεύουν μόνο 4-6 σκύλους ετησίως καθώς πέραν της εκπαίδευσής τους, οι ίδιες αναλαμβάνουν και την φιλοξενία τους. Παράλληλα, κοινωνικοποιεί κουτάβια μέσω Ανάδοχων Οικογενειών, που παίζουν κρίσιμο ρόλο στην προετοιμασία τους.

Χρηματοδότηση & Στήριξη

Το έργο του Κέντρου στηρίζεται από Χορηγίες Ιδιωτών, Δωρεές και Δωρεές σε είδος.

Η PETLINE SA προσφέρει τροφές, εξοπλισμό και παιχνίδια για όλους τους σκύλους από το 2011 που έφτασαν τα πρώτα κουτάβια την Ολλανδία με την θερμή υποστήριξη του Ιδρυτή της Εταιρείας, κου Δημήτρη Δημητρέλια.

Στα πρώτα χρόνια η BAYER HELLAS και η Τράπεζα Πίστεως στήριξαν το ξεκίνημα του Κέντρου και μετέπειτα η ANIMAL HEALTH ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ, η ELANCO HELLAS καθώς και η Τράπεζα Πειραιώς, η οποία συνέβαλε στην παραγωγή νέων ελληνικών γιλέκων εργασίας για τα Κουτάβια και του Σκύλους Οδηγούς του Κέντρου.

Η εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού κοστίζει 20.000-25.000 ευρώ μέχρι την παράδοση στο Άτομο με Αναπηρία Όρασης, ενώ συνολικά μέχρι τη συνταξιοδότησή του Σκύλου Οδηγού το κόστος ανέρχεται σε 50.000 ευρώ.

Για την αύξηση του αριθμού των εκπαιδευμένων σκύλων, είναι απαραίτητη η δημιουργία ενός Κέντρου Εκπαίδευσης στην Αθήνα ή και στη Θεσσαλονίκη, με τις απαραίτητες προδιαγραφές της Διεθνούς Ομοσπονδίας Σκύλων Οδηγών. Παρά τις πολλές συζητήσεις και προτάσεις, η αναζήτηση κατάλληλου χώρου συνεχίζεται.

Συντελεστές - Εθελοντές

Σκηνοθεσία, μοντάζ & παραγωγή: Μιχάλης Μινάκουλης

Εκφώνηση Πυρπασόπουλος Γεώργιος

Σενάριο: Αντώνης Ανταλής,

Μήνυμα επικοινωνίας και επιμέλεια κειμένων: Ειρήνη Παπαδημούλη

Εικονοληψία: Φοίβος Μάνταλος
Γραφικά: Αλέκος Λεωνίδου Ασλάνογλου

Φωτογράφος: Ντόρα Χάλαρη

Project Managers, οργάνωση παραγωγής: Άνλη Ελιέζερ, Λίλα Μάλλιαρη, Ντόρις Μπάκα, Νανά Παναγιωτοπούλου, Στέλλα Σαμαρά

Υποτιτλισμός και Διερμηνεία : LIMINAL

Συμμετέχουν (με σειρά εμφάνισης): Χριστίνα Σαρρή & Luna ?, Έλλη Ελιέζερ, Κική Κοράκη, Κλεονίκη Σωτηροπούλου, Λήδα Κοσμά, Ζωή Κωνσταντίνου, Δημήτρης Τσεκούρας, Δημήτρης Γεωργόπουλος, Λίλα Μαλλιαρη, Αλίντα Σαμπεθαί, Σάλβο Ελιέζερ, Κωνσταντίνος Τσαγκαράκης, Σοφία Λάμπρου, Νανά Παναγιωτοπούλου, Μαργαρίτα Λουκάκου, Αλεξάνδρα Παπαζώτου, Στελλίνα Εμμανουηλίδου.

Για περισσότερες πληροφορίες:
Ζωή Γερουλάνου
? Τηλέφωνο 693 2414189 / 210 5200140
✉ Email: info@greekguidedogs.com
? www.greekguidedogs.gr
Facebook | Instagram | You Tube

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΚΥΛΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΥΦΛΩΝ ΚΑΙ ΣΚΥΛΩΝ ΒΟΗΘΩΝ ΑΜΕΑ

ΚΕΝΤΡΟ «ΣΚΥΛΟΙ ΟΔΗΓΟΙ ΕΛΛΑΔΟΣ»

Αστική ΜΗ Κερδοσκοπική Εταιρεία με Εταίρους : Tο Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (Κ.Ε.Α.Τ.), την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ), την Εθνική Ομοσπονδία Τυφλών (E.O.T.), τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Τυφλών (Π.Σ.Τ.), τον Φάρο Τυφλών της Ελλάδος (Φ.Τ.Ε), την Πανελλήνια Ενωση Αμφιβληστροειδοπαθών (Π.Ε.Α) και το Ελληνικό Κέντρο Εκπαίδευσης Σκύλων (Ε.Κ.Ε.Σ)

Αραπάκη 41, 176 76 ΚΑΛΛΙΘΕΑ,Τηλ.: 210 52 00140 – 6932414189, www.greekguidedogs.com,e-mail: info@greekguidedogs.com,

fb: Σκύλοι Οδηγοί Ελλάδος-GreekGuideDogs - Instagram : greek_guide_dogs_center

U-Tube : Greek Guide Dogs center

