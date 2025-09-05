H λίστα με τις πόλεις της Ευρώπης που είναι πιο δύσκολο να αγοράσεις σπίτι: Η θέση της Αθήνας

Το όνειρο του «δικού σου σπιτιού» στην Ευρώπη μοιάζει όλο και πιο μακρινό και στην Ελλάδα ακόμη περισσότερο. Η νέα έρευνα της Deloitte για το 2025 ήρθε να μας υπενθυμίσει κάτι που ήδη υποψιαζόμασταν, ότι η αγορά κατοικίας δεν είναι πια υπόθεση κάποιων χρόνων αποταμίευσης, αλλά μια εξαιρετικά δύσκολη (και για πολλούς αδύνατη) εξίσωση.

Σύμφωνα με το European Property Index, λοιπόν, η Αθήνα φιγουράρει στη δεύτερη θέση των πιο ακριβών πόλεων για αγορά σπιτιού, ακριβώς πίσω από το Άμστερνταμ, με 15,3 ετήσιους μισθούς να απαιτούνται για ένα διαμέρισμα 70 τετραγωνικών.

