Πόσο κοστίζει σήμερα ένας γάμος στην Ελλάδα - Από 6.000 έως και 100.000 ευρώ το «ναι» της ζωής σας

Ο γάμος αποτελεί μια από τις σημαντικότερες στιγμές της ζωής κάθε ζευγαριού και ταυτόχρονα, μία από τις πιο απαιτητικές οικονομικά. Από το φαγητό και τη διακόσμηση, μέχρι το νυφικό, τις βέρες και τον DJ, οι τιμές έχουν εκτοξευθεί τα τελευταία χρόνια, κάνοντας τον προϋπολογισμό ενός γάμου μια πραγματική εξίσωση αγάπης και ευρώ.

Η Λευκή Αυγερινού, Events Planner και ιδιοκτήτρια εταιρείας διοργάνωσης εκδηλώσεων μίλησε στο Newsbomb.gr για το πώς διαμορφώνονται οι τιμές σήμερα και ποιοι παράγοντες καθορίζουν το τελικό κόστος ενός γάμου.

«Ένας γάμος σήμερα μπορεί να κυμανθεί από 6.000 έως και 100.000 ευρώ, ανάλογα με τις επιλογές και το ύφος που θέλει να του δώσει το ζευγάρι», εξηγεί η κυρία Αυγερινού.

Πού «φουσκώνει» ο λογαριασμός

Το φαγητό αποτελεί μία από τις σημαντικότερες δαπάνες, καθώς ξεκινά από 30 ευρώ το άτομο και μπορεί να φτάσει μέχρι και 100 ευρώ, ανάλογα με το μενού και το είδος του catering. Ο φωτογράφος, απαραίτητος για να αποτυπώσει τις πιο όμορφες στιγμές, κοστίζει από 800 ευρώ και άνω, ειδικά όταν περιλαμβάνεται pre-wedding ή next day φωτογράφιση.

Το ποτό και το bar, σύμφωνα με την κυρία Αυγερινού, υπολογίζονται περίπου στα 8 ευρώ το άτομο, ενώ για τη μουσική και τον DJ το κόστος ξεκινά από 350 ευρώ και πάνω. Ο στολισμός, ένα από τα στοιχεία που καθορίζουν το ύφος και την ατμόσφαιρα του γάμου, κυμαίνεται από 700 έως 3.000 ευρώ, ανάλογα με το concept και το χώρο της δεξίωσης.

https://www.instagram.com/p/DL92JplK6qX/

Όσο για το νυφικό, η τιμή του μπορεί να ξεκινήσει από 500 ευρώ και να φτάσει έως και 3.000 ευρώ, με πολλές νύφες να επιλέγουν μοναδικές, custom-made δημιουργίες. Οι βέρες, σύμβολο αιώνιας αγάπης, κοστίζουν από 180 ευρώ και άνω, ανάλογα με το υλικό και το σχέδιο, ενώ οι μπομπονιέρες ξεκινούν από 1,10 ευρώ η μία, με το συνολικό κόστος να εξαρτάται από τον αριθμό των καλεσμένων και το σχέδιο.

Σύμφωνα με την κυρία Αυγερινού, στην επαρχία, οι γάμοι είναι συνήθως πιο οικονομικοί, καθώς το κόστος για χώρους, φαγητό και υπηρεσίες είναι χαμηλότερο σε σχέση με την Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη. Ωστόσο, αυτό εξαρτάται και από το τι εννοούμε «επαρχία» γιατί, για παράδειγμα, σε προορισμούς όπως η Σαντορίνη ή άλλα νησιά, όπου οι γάμοι θεωρούνται «destination weddings», οι τιμές είναι συχνά πολύ πιο υψηλές σύμφωνα με την κυρία Αυγερινού.

Πότε συμφέρει περισσότερο να παντρευτείτε

Η εποχή, όπως αποκαλύπτει η κυρία Αυγερινού, δεν παίζει πια τόσο ρόλο, όσο η μέρα που θα επιλέξει το ζευγάρι: «Πλέον, τα ζευγάρια προτιμούν Παρασκευή ή Κυριακή αντί για Σάββατο, ώστε να μειώσουν το κόστος. Τα κτήματα και οι χώροι είναι πιο διαθέσιμοι και συχνά πιο οικονομικοί εκείνες τις μέρες»

Η Λευκή Αυγερινού προτείνει στα ζευγάρια που θέλουν να οργανώσουν έναν όμορφο αλλά και οικονομικό γάμο να δώσουν έμφαση στο φαγητό και στη διακόσμηση, τα δύο στοιχεία που κάνουν τη μεγαλύτερη εντύπωση στους καλεσμένους.

«Αν έχεις ωραίο φαγητό και προσεγμένη διακόσμηση, οι καλεσμένοι θα φύγουν με τις καλύτερες εντυπώσεις, ακόμα κι αν δεν έχεις δώσει υπέρογκα ποσά σε κάθε λεπτομέρεια».

Τα ευτράπελα που συναντούν οι διοργανωτές γάμων

Όπως κάθε event, έτσι και οι γάμοι κρύβουν τις δικές τους ανατροπές. Η κυρία Αυγερινού μοιράζεται μερικές από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές που της έχουν μείνει αξέχαστες: «Μας έχει τύχει να περιμένουμε σε κτήμα και να πιάσει δυνατή βροχή, τρέχαμε όλοι να σώσουμε τα διακοσμητικά και τους καλεσμένους! Άλλες φορές έχουν ξεχάσει τις βέρες, τα στέφανα, ή ακόμη και τον δρόμο ο κουμπάρος!».

Αν και οι τιμές ενός γάμου μπορούν να ξεπεράσουν εύκολα τα 20.000 ευρώ, οι επαγγελματίες του χώρου συμφωνούν.

Με σωστή προετοιμασία και έξυπνες επιλογές, μπορείς να ζήσεις τον γάμο των ονείρων σου χωρίς να… χρεώσεις την αιώνια αγάπη σου.