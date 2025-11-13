Βοιωτία: Νέα διάσταση στο θρίλερ με τον απανθρακωμένο 27χρονο – Πέθανε από ανακοπή η μητέρα του

Η γυναίκα δεν άντεξε το βάρος της απώλειας του 27χρονου και έφυγε από τη ζωή από ανακοπή.

Συγκλονιστικές διαστάσεις λαμβάνει η υπόθεση της άγριας δολοφονίας του 27χρονου Αλβανού οικοδόμου κοντά στα Σκούρτα Βοιωτίας.

Όπως αναφέρει το eviaonline.gr, η μητέρα του 27χρονου δεν άντεξε το βάρος της απώλειας του και «έφυγε» χθες Τετάρτη από την ζωή έπειτα από ανακοπή καρδιάς.

Η νέα, τραγική αυτή εξέλιξη βύθισε την οικογένεια σε ακόμη μεγαλύτερο πένθος καθώς καλείται πλέον να διαχειριστεί δύο τραγικά περιστατικά μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα.

Μυστήριο συνεχίζει να καλύπτει την δολοφονία του 27χρονου

Στο μεταξύ πυκνό μυστήριο συνεχίζει να καλύπτει την υπόθεση δολοφονίας του 27χρονου εντοπίστηκε απανθρακωμένος.

Ο άντρας είχε λευκό ποινικό μητρώο, γεγονός που προβληματίζει τις Αρχές αναφορικά με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε νεκρός.

Η σύζυγος και ο θείος του 27χρονου μίλησαν χθες στο Mega, ενώ αναζητούν απαντήσεις για την δολοφονία του αλλά και το τι συνέβη.

Σύμφωνα με τις αστυνομικές έρευνες, ο νεαρός φέρεται να παρασύρθηκε σε παγίδα μέσω εφαρμογής γνωριμιών. Οι δράστες τον οδήγησαν σε περιοχή στα Βίλια, όπου τον κράτησαν αιχμάλωτο περίπου 24 ώρες, τον βασάνισαν, τον πυροβόλησαν και στη συνέχεια μετέφεραν τη σορό του στα Σκούρτα, βάζοντας φωτιά στο αυτοκίνητο για να εξαφανίσουν τα ίχνη.

Καθοριστικό για την εξιχνίαση της υπόθεσης θεωρείται το κινητό τηλέφωνο του θύματος, το οποίο παραμένει άφαντο. Οι αρχές εκτιμούν πως περιέχει κρίσιμα στοιχεία για τα πρόσωπα που τον παγίδεψαν και πιθανές συνομιλίες που οδηγούν στους δράστες.

Η τοπική κοινωνία σε Χαλκίδα και Βοιωτία παραμένει σοκαρισμένη. Η οικογένεια, που βίωνε ήδη τη φρίκη της απώλειας, βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με μια διπλή τραγωδία, ενώ οι αστυνομικές αρχές δηλώνουν ότι η πλήρης εξιχνίαση της υπόθεσης βρίσκεται πλέον πιο κοντά, καθώς τα στοιχεία «δείχνουν» σταδιακά τους εμπλεκόμενους.

Διαβάστε επίσης